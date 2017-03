Allergia esetén szervezetünkben beindul egy védekező mechanizmus, melynek során az addig ártalmatlan anyagok (virágpor, pollen, állatszőr, stb.) kellemetlen, sőt, életveszélyes tünetek kialakulását okozzák. A gyermekkorban kezdődő allergia általában kinőhető, természetesen vannak kivételek. Minél később kezdődik egy allergiás megbetegedés, annál kisebb az esélye a gyógyulásnak.

Az allergia történelme

Amikor az idős Menész fáraó sétált a Nílus partján, feltételezések szerint egy méh (kheb) okozta halálát. Bár nem teljesen biztos, hogy ez az allergia miatt történt (a hieroglifák fordítása alapján a "kheb" egyaránt lehet méh és víziló is) , az allergológusok váltig kitartanak a darázscsípés teóriájánál. A feljegyzések kb. az i. e. 3300 és 2640 közti időszakban születtek, így valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hogy mi az igazság.

A következő leírás i. e. 490-es történelmi eseményekhez kapcsolódik, amikor Hippiász, az athéni áruló éppen a perzsák partraszállását irányította. Hérodotosz leírása szerint olyan erős köhögési és tüsszögési rohamot kapott, hogy a fogait is kiköpte. Ezen tünetek alapján feltételezhetjük, hogy virágpor okozta szénanáthája, esetleg asztmája is volt.

Ezen tünetek alapján feltételezhetjük, hogy virágpor okozta szénanáthája, esetleg asztmája is volt. Bizonyos feltevések szerint III. Richárd célirányosan provokálta tüneteit. Földieper érzékeny volt, így a gyümölcs csalánkiütést okozott neki, amikor akarta, vagyis amikor evett belőle. Ha hihetünk a szóbeszédnek, a király remekül ismerte panaszainak okát és a kifejlődéshez szükséges időt. A kiütések feltűnése pedig jó ürügyül szolgált arra, hogy valakit boszorkányságért vagy mérgezésért elítéltessen. Az orvosok akkor ugyanis nem ismerték a csalánkiütést és annak okát.

Az allergia kialakulási mechanizmusa

Az allergia olyan, egyébként ártalmatlan anyagokra adott válaszreakció, melynek kialakulásában az immunrendszer játszik közre. Az immunrendszer feladata, hogy védje szervezetünket az idegen „behatolókkal" szemben. Azonban kóros működése során allergiás (túlérzékenységi) reakció alakulhat ki. Az immunrendszer többféle immunsejtből áll, melyek egy része antitest (ellenanyag) képzésére képes.

Az antitestek fő típusai

IgE (normális esetben a nagyméretű paraziták ellen nyújtanak védelmet),

IgA, IgD, IgG, IgM (bakteriális és vírusos megbetegedések leküzdését segítik).

A klasszikus allergia elsődleges oka az az immunreakció, amelyben hízósejtek és IgE antitestek vesznek részt.

Antigén, allergén, hízósejtek, hisztamin

Bármilyen anyagot, ami antitest-termelést vált ki, antigén nek nevezünk.

Azokat az anyagokat pedig, amelyek antitest termelést és további immunreakciókat (allergiás reakció) váltanak ki, allergén eknek nevezzük. Minden allergén egyben antigén is.

Egy-egy antitest normális esetben a neki megfelelő antigénhez kapcsolódik. Mivel egy-egy antigénmolekula néhány apró részletében hasonlít egy másikra, előfordul, hogy az antitest tévedésből nem a neki megfelelő antigénhez kapcsolódik (téves kapcsolás).

A válaszreakcióban résztvevő immusejtek közül az allergiás reakcióban fontos szerepet játszanak a hízósejtek. A hízósejtek szemcséinek tartályait hírvivő vegyületek töltik ki, elsősorban hisztamin. A hírvivő vegyületek utasításokat továbbítanak, így teszik lehetővé az immunsejtek összehangolt működést.

A hisztamin akkor szabadul fel, amikor a hízósejtek aktiválódnak és kiürítik magukból a tartályként funkcionáló szemcséket, ezek szerint amennyiben a szervezet tévedésből azt a parancsot kapja, hogy a szervezetbe bekerült anyag veszélyes, felszabadul a hisztamin.

A hisztamin által kiváltott tünetek

orrfolyás, orrdugulás

tüsszentés

könnyezés, szemviszketés

kipirulás

kiütések, foltok a bőrön

köhögés

légszomj

vérnyomásesés

anafilaxiás sokk (legsúlyosabb eset)

Táplálékallergia

Az ételallergia specifikus, bármikor kiváltható, a tápláléktól adverz tünetegyüttest okozó kóros immunreakció. Ezt általában valamilyen nagyobb fehérjemolekula okozza, melyet a szervezet idegenként ismer fel. Sokszor a fehérje elégtelen lebomlásának következménye, épp ezért specifikus enzimpótlással és a bélflóra egyensúlyban tartásával a tünetek csökkenthetők. Az ételallergiáról bővebben itt olvashat bővebben! >>>

Táplálékintolerancia

A táplálékallergiához hasonlóan specifikus, reprodukálható, adverz tünetegyüttes, de sem immunreakció, sem pszichés eltérés nincs a hátterében (ál-allergia). Ennek oka általában valamilyen enzim hiánya, mely miatt a táplálék bizonyos - általában szénhidrát - alkotója (pl. tejcukor) nem tud lebomlani. Ez vagy vízvisszatartó hatása miatt hasmenést okoz, vagy baktériumok által bomlik le, mely zavart okozhat a normál flórában, illetve túlzott mennyiségű bakteriális végterméket eredményez. Az ételintoleranciáról itt olvashat bővebben! >>>

Táplálék averzió

Ebben az esetben a táplálék elutasításának pszichés oka van.

A leggyakoribb, allergiát kiváltó élelmiszerek

tehéntejfehérje

tojásfehérje

szójafehérje

gabonafélék

földimogyoró

zeller

sárgarépa petrezselyem

eper

dinnye

Az allergia tünetei jelentkezhetnek azonnal, de az étel elfogyasztása után akár pár órával is.

Az allegia tünetei lehetnek

Gyomor- és bélrendszeri tünetek: hányás, hányás, hasmenés , hasi fájdalom, súlyállás, véres nyálka ürítése, reflux, székrekedés

Bőrtünetek: kiütés, bőrgyulladás, kiütés, bőrgyulladás, ekcéma

Légúti tünetek: orrfolyás, akadályozott orrlégzés, rohamokban jelentkező tüsszentés, rekedtség, orrfolyás, akadályozott orrlégzés, rohamokban jelentkező tüsszentés, rekedtség, köhögés , fülgyulladás, hörghurut

Idegrendszeri tünetek: viselkedészavar, alvászavar, viselkedészavar, alvászavar, migrén , fáradékonyság.

Vérképzőszervi tünetek: bőr- vagy nyálkahártya vérzések, vashiányos vérszegénység.

Generalizált (egész testet érintő) tünetek: anafilaxiás sokk, amely egy túlzott immunreakció következménye. Lényege, hogy az immunsejtek által termelt anyagok erőteljes értágító hatása következtében olyan mértékű vérnyomásesés következik be, mely nem elegendő a szövetek megfelelő vér, ezáltal oxigén ellátásához. Beavatkozás nélkül halálos is lehet.

Keresztallergia

Akkor beszélünk keresztallegiáról, ha a szervezet a különböző allergizáló fehérjéket azonosként ismer fel. Ez azt jelenti, hogy egy, az eredeti allergizáló fehérjéhez hasonló másik fehérje is kiváltja az immunválaszt.

Keresztallergiát okozhatnak:

Tehéntej fehérje, marhahús

Tojásfehérje : a szárnyasok (kacsa,liba, pulyka, csirke, fürj) tojása sem fogyasztható, de reakció lehet a szárnyas húsára, tollára is. : a szárnyasok (kacsa,liba, pulyka, csirke, fürj) tojása sem fogyasztható, de reakció lehet a szárnyas húsára, tollára is.

Tenger gyümölcsei : a különböző eredetű halak, : a különböző eredetű halak, kagyló k, rákok, tintahal , polip erős keresztreakciót mutatnak egymással

Olajos magvak: egymás között gyakran alakul ki keresztreakció

Gabonafélék: gyakori a gyakori a búza , zab, rozs, árpa, rizs , kukorica közötti kapcsolat

Fekete üröm, nyírfa, zeller sárgarépa közti keresztreakció

banán Parlagfű- görögdinnye

kivi Nyírfa, alma

Fűfélék és burgonya közti kapcsolat: nyírfa érzékenység, és burgonya, sárgarépa, nyírfa érzékenység, és alma zeller , mogyoró érzékenység közti kapcsolat

Az allergia kezelése

Kezelésekor a legfontosabb teendő az allergének kiküszöbölése/elkerülése, és a tünetek csillapítása.

A klasszikus orvoslásban használatos készítmények a tünetek enyhítése mellett, egyéb nem várt mellékhatásokkal rendelkeznek. Szteroidoktól például gyomor-bél rendszeri vérzés, valamint hízás, a többi készítménytől pedig álmosság, a reakció idő megnyúlása, stb. jelentkezhet . Nem beszélve arról, hogy a legtöbb készítményt jóval a szezon kezdete előtt el kell kezdeni szedni ahhoz, hogy hatásos legyen.

Az alternatív gyógyászat inkább az immunrendszer harmonizálására fekteti a hangsúlyt. Fontos megjegyezni, hogy a természetgyógyászat a szervezet egészét gyógyítja, nem pedig külön a szerveket, szervrendszereket. A készítmények palettája igen széles.

Érdemes tudni, hogy az allergiás reakciókat a nem megfelelően emésztett fehérjék is okozhatják, amelyek akár a pollenekkel is keresztreakciót adhatnak, így a kezelésben az emésztést segítő enzimekre (Super Enzymes), és a probiotikumokra is érdemes hangsúlyt fektetni. Erre a FitLine Basic Bio Plus-t vagy a FitLine All in 1000 joghurtot ajánljuk.

Igen jó tapasztalatok vannak az Innerlight Supergreens termékeivel is, nem csak az allergiák, de több autoimmun betegség kezelésének kiegészítőjeként is. Ezek a készítmények - amellett, hogy lúgosítanak - számtalan hatékony növényi anyagot juttatnak a szervezetbe, segítve ezzel az immunrendszer harmonizálását.

Ilyenek a C-vitamin és az antioxidánsok, míg az Omega 3 a gyulladásos mechanizmusba beavatkozva csökkenti az allergiás megbetegedések tüneteit. A gyógyhatású termékek közül több olyan készítmény is létezik, amely az immunrendszer erősítésével az allergiás tüneteket is képes enyhíteni.

Gyalus Anna, dietetikus