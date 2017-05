A földieper finom és egészséges, ráadásul még fogyaszt is! Kiváló vértisztító, baktériumölő, és bőrünkre is jótékony hatással van!

Az eper jótékony hatása

Gazdag vitaminokban (A-, B1-, B2- illetve C-vitamin) és ásványi anyagok (kalcium, kálium, magnézium, vas, cink). A bogyós gyümölcsökhöz hasonlóan kimagasló mennyiségben tartalmaz flavonoidokat, melyek antioxidáns hatásúak.

Megtalálható benne a szalicilsav, ami az aszpirin egyik hatóanya. Javasolt epe- és vesebántalmak, reuma és köszvény kezelésére. Serkenti a vérkeringést, és fokozza a méregtelenítő folyamatokat. Sok bogyós gyümölcshöz hasonlóan a földiepernek is vértisztító és baktériumölő hatása van. Jó gyógyszer továbbá a cukorbajra, magas vérnyomásra, székrekedésre, vesékre.

A Harvard Egyetem kutatói szerint a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát is csökkentheti az eper. Legújabb kutatásuk szerint ugyanis azok, akik sok epret fogyasztanak, védik ereiket a gyulladástól, így megelőzik az érelváltozások miatt kialakuló súlyosabb szövődményeket. Ugyanis az eper számos kulcsfontosságú tápanyagot és ún. fito- (azaz növényekben található) tápanyagot tartalmaz, melyek szerepet játszhatnak szívünk egészségének fenntartásában. Más közleményekben már azt is bizonyították, hogy az eper magas tápanyag- és antioxidáns tartalma nemcsak a szívbetegségek, hanem bizonyos daganattípusok ellen is véd.

Tudta? Ausztráliai kutatók felfedezték, hogy számos bogyóstermésű növény (pl. málna , vörös áfonya, földi- és faeper, szeder , fekete ribizli) gyümölcsének présleve 1:5 arányú higításban gátolni tudja különféle baktériumok és a Candida albicans nevű gomba növekedését.

Eperrel a csillogó fogakért

A földieper nemcsak egészségünkre, de bőrünkre is jótékony hatással van. Régóta a kozmetikumok kedvelt összetevője, kellemes illatának és összetevőinek köszönhetően. Az ókori Rómában például szépségmaszkot készítettek belőle. Hűsítő, gyulladást csökkentő hatásának köszönhetőn kitűnő a napégetett bőr számára. Ugyanakkor kedvező hatással van a bőrzúzódásokra.

Nagyon jól alkalmazható fogfehérítés esetén, hiszen fényesek és fehérek lesznek a fogak tőle. Mindössze pépesített földieperrel kell átdörzsöli a fogakat, hetente egyszer.

Nincsen romantikus este eper nélkül. A legújabb kutatások szerint nemcsak finom ízének köszönhetjük huncutságunkat, hanem cinktartalmának. Ugyanis az eperben található magocskáknak magas a cinktartalma, mely befolyásolja a tesztoszteron jelenlétét a testben, ami fontos a spermium termelésben. Ha a cink szintje megnő, akkor a nők is sokkal jobban kívánják a szexet. Állítólag olyan anyagokat is tartalmaz, mely fokozza a vérbőséget nőknél és férfiaknál egyaránt.

Az eper és az allergia

Ennek a tökéletes gyümölcsnek is van hátulütője. Sajnos Magyarországon a leggyakoribb allergiát kiváltó gyümölcsök közé tartozik. Mint a legtöbb apró magvas gyümölcs, az eper is, csalánkiütést idézhet elő, az arra érzékeny embereknél. Szervezetükben hisztamint szabadít fel, így allergiás reakciót vált ki. Ha allergiásak vagyunk rá, akkor az egyetlen módszer, ha nem fogyasztjuk a gyümölcsöt vagy kibírjuk a vele járó kellemetlenséget. Bővebb információ az allergiáról! >>>

Az eper felhasználása

A földieper az étkezésben nagyon sokrétűen használható. Mivel isteni íze van, ezért bármit csinálhatunk belőle, a levestől kezdve a tortáig. Bár a legjobb nyersen fogyasztani, kiváló szörp, dzsem, lekvár, befőtt formában is. Nyugodtan ehetünk belőle nagyobb mennyiségben is, mert kalóriatartalma alacsony, ezért diétázáshoz különösen ajánlott. Ám arra oda kell figyelni, hogy ne cukorral és egy kalóriabombákkal fogyasszuk.

Nyár gyümölcstortája: Epres túrótorta

Hozzávalók: 1 kerek piskótatortalap 1/3-ad része, 3-4 evőkanál pikáns lekvár, 40 dkg tehéntúró, 4 dl tejszín, 4 evőkanál zselatin, ˝ citrom reszelt héja, 60 dkg eper, 2 dkg vaníliás cukor, 8 dkg porcukor, 1 zacskó tortabevonó zselé.

Elkészítés: A piskótatortát széltében 3 lapra vágjuk, és egy akkora, lehúzható karikával működő tortaformába tesszük, hogy lehetőleg minél tökéletesebben kitöltse (a készen kapható piskótatorták általában 20-22 cm átmérőjűek), megkenjük eper- vagy ribizlilekvárral. Az eper 1/3-ad részét, legszebbeket félretesszük a díszítéshez, a többit alaposan megmossuk, jól lecsepegtetjük, a szárakat eltávolítjuk – ha túl nagyok a szemek, szeletekre, gerezdekre vágjuk.

A túrót áttörjük, hozzáadjuk a porcukrot és a reszelt citromhéjat: a zselatint 6 evőkanál vízzel, lassú tűzön, állandóan kevergetve csak addig melegítjük, amíg teljesen el nem olvad; a tejszínt a vaníliás cukorral kemény habbá verjük. A túróba lazán belekeverjük a langyosra hűlt zselatint, kanalanként a tejszínhabot. A massza felét a piskótalap tetejére simítjuk, belenyomkodjuk az eperdarabokat, bevonjuk a maradék masszával, fóliával betakarjuk és 3-4 órára a hűtőszekrénybe tesszük. (Még jobb, ha előző este elkészítjük.)

Fogyasztás előtt legalább 1 órával a tetejét díszítjük a félretett, megmosott, lecsepegtetett, felszeletelt eperszemekkel, bevonjuk a (zacskón olvasható utasítás szerint elkészített) tortazselével és legalább fél órára hidegre tesszük. Tálaláskor lehúzzuk róla a tortakarikát és a fém tortalappal együtt tálra csúsztatjuk. Külön tálkában tejszínhabot kínálhatunk hozzá.

Jó étvágyat!

Koczka Kinga