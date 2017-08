Mintha járvány lenne az örökös fáradtság és az energia hiánya, különösen nőknél, akik általában két végén égetik a gyertyát. Az alábbiakban alváskutatók, táplálkozástudományi szakemberek, pszichológusok és természetgyógyászok néhány jó tanácsát adjuk közre fáradtság ellen.

1. Lássuk a fényt

Ha a megfelelő fényforrást használjuk, sokkal több lesz az energiánk. Ez azonban a rosszul megvilágított irodahelyiségekben nem is könnyű dolog. A napfény tartalmazza ugyanis az a rövidhullámú kék fényt, amely aktiváló hatással van az agyunkra.

Ahhoz, hogy ki tudjuk használni ezt az energiaforrást, felkelés után azonnal húzzuk fel a rolót vagy a sötétítőt, és első dolgunk legyen egy félórás séta, ha tehetjük.

Napközben is tartózkodjunk a szabadban, amennyit csak lehetséges. Az ún. „természetes” fényű égőket használjuk, hogy a munka közben is kék fényhez jussunk.

2. Fehérjével biztosítsuk az energiát

Hacsak nem maratoni futásra készülünk, nem szükséges a szénhidrátokból nyerni az energiát. A szellemi élénkség és energia szempontjából fogyasszunk minél több fehérjét, a benne levő tirozin nevű aminosav emeli a dopamin és norepinefrin szintjét. Ezen kívül fokozza a teltségérzetet is, nem fogunk fölösleges kilókat felszedni.

Napközben fogyasszunk növényi és állati fehérjéket: egy tojást vagy magas fehérjetartalmú gabonapelyhet reggelire, egy marék mandulát tízóraira, cukrozatlan joghurtot uzsonnára, és máris nő az állóképességünk.

3. Segítsünk másokon

Több vizsgálat során is megállapították már, hogy ha valaki segít másokon, az agya endorfint termel. Nem kell nagyszabású dolgokra gondolni, az is segítség, ha egy gyerekét egyedül nevelő anya babájára vigyázunk, vagy egy magányos szomszéddal elbeszélgetünk. Ha valakinek örömet okozunk, az feltölt energiával.

4. Lélegezzünk mélyeket, mozogjunk

A mozgástól oxigén kerül a véráramon keresztül a sejtekbe, ezért edzés közben is álljunk meg néha, és mély légvételekkel fokozzuk az oxigénbevitelt.

Súlyzózzunk vagy reggelente 5 percet jógázzunk, a munkahelyen ne a liftet, hanem a lépcsőt használjuk, vagy kocogjunk vacsora után. Edzés előtt végezzünk mély belégzéseket, hogy a hatást fokozzuk, és lassan fújjuk ki a levegőt.

5. Igyunk fehér teát

A fehér tea is fokozza energiánkat, ráadásul olyan az íze, hogy nem igényel édesítőt. A fehér teában található L-teanin nevű aminosav a legújabb kutatások szerint stimulálja az alfa-agyhullámokat, de közben nyugtató hatása is van.

Mivel a fehér tea kevesebb koffeint tartalmaz a többinél, jobban hidratál, és ez is fokozza az energiát.

6. Fő a változatosság

Növeli az energiát, ha megszakítjuk a napi rutint, válasszunk másik utat hazafelé, kóstoljunk meg egy újfajta ételt, foglalkozzunk a kerttel, vagy fogjunk ceruzát, és rajzoljunk valamit.

7. Sokat segít az akupunktúra

A reiki nevű japán masszázstechnika és az akupunktúra segíthet az energia áramlásának helyreállításában. Ha nincs időnk, próbáljuk ki az önakupresszúrát. Kutatások bizonyítják, hogy az éberséget fokozza, ha a hüvelykujjunk és a mutatóujjunk közti izmot 3-5 percig dörzsöljük. Utána kicsit fájhat, de általános jó közérzetet biztosít.

8. Kapcsoljuk ki a technikai eszközöket napi egy órára

Rossz hatással van energiaszintünkre, hogy oly nagymértékben függünk az elektronikus eszközöktől. Adrenalin szintünket emeli a mobiltelefon csörgése, egy új e-mail érkezése is.

Húzzunk határvonalat az otthon és a munkahely között, és naponta legalább 1 órát adjunk magunknak, amikor kikapcsolunk mindenféle elektronikus eszközt.

9. Meditáljunk

A meditáció is fokozza az éberséget és a figyelmet, még háromperces kis intervallumokban is. Reggel és délben szakítsunk néhány percet arra, hogy egyedül, elzárkózva (akár a fürdőszobában is) összpontosítsunk valami kellemes képre, az óceánra, egy virágra vagy a macskánkra, s közben lélegezzünk mélyeket. Kis gyakorlattal naponta többször is feltölthetjük magunkat energiával a meditáció segítségével.

10. Az egészséges alvás Az alváshigiéné nem tiszta ágyneműt jelent, hanem segít megteremteni a pihentető atmoszférát, mert kielégítő alvás nélkül nem ébredhetünk kipihenten. Sötétítsük el teljesen a hálószobát, szabályozzuk a hőmérsékletet, se túl hideg, se túl meleg ne legyen, és használjunk fehér zajt (ventilátor vagy halk zene), mert az segít az elalvásban.

Forrás: Health Magazine / InforMed