Végre örülhetünk a tavasznak. Az idő melegszik, a kedvünk jobb, és könnyebben mozdulunk ki otthonról. Azért még a reggelek hűvösek, így ne feledkezzünk meg a megfelelő öltözetről. Vannak, akiknek azonban a tavasz kezdete még nyűg. Fáradtak, kialvatlanul ébrednek, és kimeríti őket a nap. Ez lenne a tavaszi fáradtság. Mit tehetnek ők?

Tavasszal mi is ébredünk úgy, ahogy a természet

A téli hideg és rövid napokat felváltják a hosszabb nappalok, és a napközben egyre többet látott, és már melegítő hatással is rendelkező napocska. Sokakra ez élénkítő hatással van, de vannak, akik még alszanak. Ennek oka lehet az egyéni ritmus is, ezentúl pedig a szervezet kimerült készletei miatti vitamin- és nyomelemhiány is.

A hagyományos testébresztő módszerek mellett tehát érdemes a megfogyatkozott vitaminraktárak feltöltésére koncentrálni. Hiába elérhető már egyre több zöldség, azok még nem rendelkeznek a megfelelő tartalommal. Ráadásul, ha rendelkeznének is, az csak a készletek szinten tartására elég, nem pedig a hiány visszapótlására.

C-vitaminból sosem elég

Persze a télen elérhető citrusfélék és a kivi képes biztosítani a hagyományosan elegendőnek tartott napi dózist, de ez nem elég, főként, ha a tavaszi járványos időszakokra gondolunk. Immunrendszerünknek most különösen szüksége van arra, hogy a raktárakhoz nyúljon. Napi 1000 mg-ot minimálisan érdemes fogyasztani, és a legjobb, ha ezt bioflavonoidokkal együtt tesszük, ami segíti a felszívódást. Érdemes ilyen módon összeállított készítményt keresni, vagy a C-vitamin bevételét narancs vagy kivi fogyasztásához kötni.

Ne csak a Naptól várjuk a D-vitamint

A magyar lakosság nagy része még nyáron is D-vitamin hiányos, nemhogy tél végén. A napsütés sajnos nem elegendő ahhoz, hogy bőrünkben a megfelelő mennyiségű D-vitamint tudjon előállítani. Ezen kívül a termeléshez szükséges alapanyagok sem állnak rendelkezésre a mindennapi étkezésben. Ma már elfogadott nézet, hogy D-vitamin pótlásra szükség van, mégpedig minimálisan napi 1000-2000 NE mennyiségben, de 3000-4000 NE bevitelével sem lőhetünk mellé.

A D-vitamin nemcsak a kalcium anyagcsere szempontjából fontos, hanem részt vesz a szív és érrendszeri betegségek megelőzésében, szükséges a lelki jóléthez és a hormonrendszer egyensúlyához is. A tél végi depressziós esetek egy része is egyértelműen D-vitamin hiányhoz köthető, amit orvosilag DDD-nek hívnak (D-vitamin Deficiens Depresszió).

B-vitaminok: szellemnek és léleknek

A megfelelő idegrendszeri működéseinkhez, így szellemi és lelki állapotunkhoz, a B1-, a B2-, a B3, a B6- és a B12-vitaminok is elengedhetetlenek. Így megfelelő B-komplex vagy ezeket tartalmazó multivitamin is jó szolgálatot tesz. Jó, ha azt ginsenggel, lecitinnel és növényi flavonoidokkal is kiegészítjük.

Mindenképp fontos kimenni a szabadba

A vitaminok szedésén túl fontos, hogy kezdjünk el mozogni. Napi 10-20 perces séta is megfelelő, de érdemes intenzívebb rövid edzéseket is beiktatni.

A táplálkozásra is oda kell figyelni

Biztosítani kell a megfelelő mennyiségű jó zsiradékok bevitelét. Sokan már újév óta fogyókúráznak és nem is tudják, milyen módon rányomhatja ez a bélyegét a tavaszi fáradságukra, ha nem visznek be elegendő mennyiségű zsírt. Agyunk nagy része zsír és ezt nem szabad elfeledni. A zsírok ráadásul gyorsítják az anyagcserét. Így a kókuszzsír, a vaj és az olívaolaj minden mennyiségben megengedett.

Dr. Gulyás Tamás