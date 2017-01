A lángvörös kasvirág (gyakran használt magyar nevei: bíbor kasvirág, pi­ros kasvirág) a margarétához hasonló virágú növény, az Egyesült Államok középső részét borító füves vidékekről származik. Az indián törzsek szá­zadokon keresztül használták sebek gyógyítására vagy kígyómarás ellen­szereként.

A gyógynövény az európai telepesek körében is azonnal nép­szerűvé vált; orvosaik mindenható gyógyszerként alkalmazták különféle fertőzésekre. Olyannyira népszerű lett, hogy Európába átkerülve, Nagy­-Britanniában hamarosan kerti növényként díszlett.

A kasvirág kilenc faja közül három használatos orvosi célokra, az Echinacea angustifolia, Echinacea pallida és Echinacea purpurea) A növény különböző részeit (vi­rágzatát, leveleit, szárát, gyökerét) több száz gyógyszeripari termékben felhasználják.

A kasvirág több hatóanya­gáról vélik úgy, hogy az immunrendszert erősíti, és az utóbbi években az egyik leggyakrabban használt gyógyírrá vált világszerte.

A kasvirág természetes antimikrobás és fertőzésgátló hatással bír: véd a baktériu­mok, vírusok, gombák és egyéb kórokozó mikrobák ellen. Az immun­rendszert általánosan serkenti. A gyógynövény hatásaként a sejtek egy természetes antivirális anyagot, az interferont fokozottabban termelik.

Ezek a hatások viszonylag rövid ideig tartanak, ezért tanácsos gyakran használni ezt a gyógynövényt, heveny fertőzések esetén akár naponta többször is. Az Echinacea csökkenti és így normalizálja az immunválaszt olyan allergiás reakcióknál is, mint például az ekcéma (amire egyébként hagyományosan is használják).

A kasvirág segíthet megelőzni a két leggyakoribb ví­rusos fertőzést: a náthát és az influenzát. A legteljesebben akkor fejti ki hatását, ha már a betegség első tüneteinél alkalmazzák. Egy vizsgálatba náthára hajlamos embereket vontak be: akik a szert nyolc héten át hasz­nálták, azoknál 35%-kal alacsonyabb volt a megfázás gyakorisága, mint a placebo-csoport tagjainál.

A náthát is ritkábban kapták el: 40 nap telt el a fertőzések között, szemben azzal a csoporttal, amelyiknek tagjai placebót kaptak (csak 25 nap volt ez az időszak). A vizsgálatok megerő­sítették, hogy a kasvirág akkor is hasznos, ha már beteg az illető; náthá­val vagy influenzával járó fájdalmaktól,orrdugulástól vagy láztól szen­ved. Mindent összevéve, a kasvirágtól enyhülnek és hamarabb elmúlnak a tünetek.

A kasvirág hasznos lehet egyéb gyakran kiújuló be­tegségek leküzdésére, mint például az afta, a húgyúti fertőzések vagy a középfülgyulladás, bakteriális fertőzésre, nőknél fehérfolyásra, herpeszre (nemi her­peszre, ajakherpeszre és övsömörre egyaránt). Hörghurutra vagy arcüreg-gyulladásra is alkalmazzák.

Bőrbetegségek ellen

A növényből készült folyadékkal sérüléseket, tályogot, ekcémát, égési sebeket, szájfekélyt vagy felfekvést is lehet gyógyítani. Torokfájásra vagy mandulagyulladásra higítson fel kasvirágtinktúrát és gargarizáló szerként használja.

Adagolása

Náthára, influenzára: nagy adag szük­séges - naponta ötször akár 200 mg. Egy vizsgálat során megállapították, hogy azoknak az influenzás betegeknek, akiknek 900 mg-ot adtak, gyorsabban javult az állapotuk, mint akiknek kevesebbet - 450 mg-ot -, vagy helyette placebót kaptak.

Egyéb fertőzésekre: az ajánlott adagolás 200 mg, naponta háromszor-négyszer. Hosszabb távú használatra és immun­rendszer-erősítőként: különösen idült fertőzésekre hajlamosaknak ajánlott a kasvirág használata más gyógynövényekkel felváltva, amelyek az im­munrendszert erősítik, mint például az aranygyökér, a kínai csűdfű, az ipé-fa vagy a gyógyhatású gombák. Kasvirágból készült tea, sokszor más gyógyfüvekkel keverve szintén kapható.

Néha ajánlatos, hogy a kasvirág-kúránál nyolc hét után egy hét szünetet tartson, majd újra elkezdheti szedését.

Általánosan javallt:

náthával, influenzával szemben a szervezet erősítésére

fertőzések időtartamának és súlyosságának csökkentésére

szájpenész, légúti és húgyúti fertőzések, valamint középfülgyulladás ellen

bőrsérülések és -gyulladások gyógyítására

Az ajánlott adagoknál a kasvirágnak nincs ismert mellékhatása, még terhes vagy szoptató nőknél sem. A margaréta-félékre allergiás emberek azonban vigyázzanak: könnyen lehet, hogy ők a kasvirágra is allergiásak! (Ha bőrkiütést észlel, vagy légzési zavarai támadnak, azonnal keresse fel kezelőorvosát.)

Tárczy Judit