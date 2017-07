A légkondicionáló miatti torokfájástól nagyon sokan szenvednek nyáron, aminek több oka is lehet, de legtöbbször a nem megfelelő használat.

Nem a kórokozók a legfőbb kór okozók

Sokan, ha megfájdul a torkuk a légkondicionálótól, rögtön fertőzésre, a légkondiban megtelepedő bacikra gondolnak. Noha a légkondicionáló miatti fertőzés fontos probléma, sokkal ritkább jelenség, mind a puszta torokfájás. Először a légiósbetegség során vált ismertté, hogy a légkondicionáló berendezésben elszaporodó kórokozók milyen nagy bajt tudnak okozni. Az eset egy veterán légiós találkozón következett be, ahol a klíma berendezésben elszaporodó legionella baktériumok, sokakat megbetegítettek. (Innen kapta a baci a nevét). A legionella azért érdekes, mert ez egy vízszerető baktérium, amivel nap mint nap kapcsolatba kerülhetünk, de ha vízpermettel a tüdőnk mélyére lélegezzük, valódi – atípusos - tüdőgyulladást okoz.

A légkondicionáló berendezések belsejében a lecsapódó pára miatt mindig van folyadék, amiben kórokozók telepedhetnek meg. Ezek legtöbbször gombák, de baktériumok is előfordulhatnak. Az általuk okozott légúti tünetek nem is fertőzések, hanem sokkal többször allergiás reakciók, amiket kiváltanak, illetve fenntartanak. Ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen cseréltessük ki a berendezések szűrőit, illetve rendszeresen fertőtlenítsük is a rendszert.

A torokfájás fő oka

A torokfájás fő oka a szárazság és a hideg, mégpedig ebben a sorrendben. A légkondicionáló berendezések nem csak hűtenek, hanem szárítják is a légteret. Éppen ezért a légkondicionált helyiségekben sokkal szárazabb a levegő, ami irritálja a légutakat. Ez az irritáció később is fennmarad. Az irritáció hosszabb távon steril gyulladáshoz vezethet. Ráadásul a száraz légutak nehezebben tisztulnak és könnyebben telepednek meg bennük kórokozók, így a fertőzésekre való hajlam is nő, amihez már semmi köze sincs a légkondicionálóban megtelepedett kórokozókhoz.

A másik probléma a direkt hideg levegő. A hideg levegőnek légúti irritáló hatása van, és az arra hajlamosakban megfázást, vagy más tünetet pl.: migrént okozhat.

A megfelelő használat, mint megelőzés

A panaszok megelőzéséhez szükséges, hogy előre gondolkodjunk. Ez már a tervezésnél is érdekes. Megfelelő helyiséghez megfelelő méretű légkondicionálóra van szükség. Ha ugyanis az adott helyiséghez kicsi a légkondi kapacitása, állandóan fújni fog, hogy megfelelően hidegen tartsa a helyiséget. Ennek hatását nem kell magyarázni.

A felszerelés helye ugyanilyen fontos, a helyiség egyenletes hűtéséhez, ugyanis az kell, hogy rendesen körbeáramoljon benne a levegő. Nem szabad, hogy álló részek alakuljanak ki benne. Az sem jó, ha az ágyunk, vagy a munkaállomás direkt a levegőáramlás útjában van.

Az ész nélküli használat szintén nem kedvez a torokfájás megelőzésére. Télen sem 18 fokot tartunk a szobában, akkor nyáron miért kéne a jeget fújni magunkra? A hidegebb levegő elérésére még a megfelelő kapacitású légkondicionáló is folyamatosan és nagy áramlással kell, hogy dolgozzon és a levegőt is jobban szárítja.

A másik ok, amiért nem szabad túlhűteni a helyiséget az, hogy a melegből hidegbe hidegből melegbe járás megterheli nemcsak a légutakat, de az egész szervezetet is.

Megoldás a légkondicionáló okozta torokfájásra

A levegő szárazsága ellen kétféleképpen védekezhetünk.

1. Párásítsunk, vagy tartsunk az asztalunkon egy tál vizet.

2. Időnként szellőztessük át a helyiséget. Erre jön az az ellenérv, hogy ne engedjük be a meleget. Ha a klíma megfelelően és folyamatosan megy, akkor a szoba tárgyai sem melegek, az a kis levegőcsere pedig nem fogja felmelegíteni a szobát.

Autók esetén is érdemes néha szellőztetni, de fontos az is, hogy árnyékoljunk, ne melegedjenek fel az ülések, és a műanyag felületek, mert akkor valóban nehezebb megfelelően lehűteni az autót.

Utazás előtt érdemes előre beindítani a kocsit, lehűteni (akár hidegebb célértékkel is), majd induláskor normális hőmérsékltetet beállítva haladhatunk.

Dr. Gulyás Tamás