Napjainkban az IPL villanófényes tartós szőrtelenítésről nagyon sok szó esik. Erről hallunk a TV-ben, erről olvasunk a magazinokban, erről mesél a barátnőnk is. Sokan érdeklődnek utána, hiszen mindenki meg szeretne szabadulni az idegesítő szőreitől, méghozzá nem ideiglenesen, hanem tartósan.

Persze vannak olyan kérdések, amiket szívesen megkérdeznénk, mielőtt belevágjuk a fejszénket egy IPL tartós szőrtelenítő kúrába, viszont mégsem merjük ezeket feltenni. Vagy azért, mert túl cikis, vagy azért, mert túl személyeskedő, vagy azért, mert túl ’’kekeckedő’’ kérdések. Úgyhogy ez a cikk pont azért készült, hogy megválaszolja az összes olyan kérdést, amit sosem mertél megkérdezni az IPL-ről.

1. Tartós vagy végleges a hatása?

Tartós! Bár sok (nívós) helyen hangoztatják a végleges szőrtelenítés frázist, de sajnos tévesen: végleges szőrtelenítés ugyanis nem létezik. Az IPL (és a lézer is) csak tartósan, évekre tudja meggátolni a szőr visszanövekedését, nem pedig véglegesen, nem addig, amíg élünk. Ennek biológiai oka van, úgy hívják, hogy miniatürizálódás. Ez azt jelenti, hogy a villanófény által roncsolódott szőrhagyma újraéled egy idő után, így újra kinő a szőr. Tehát végleges hatású módszer nincs, csak tartós, évekre szóló, de azért valljuk be, ez is sokkal, de sokkal több, mint amit nagyanyáink valaha is reméltek. :)

Tehát a tartós IPL nem átverés, ha jól használod, vagyis 2-4 hetente végzed vagy végezteted a kezelést. Ahhoz, hogy elérjük az évekig tartó szőrtelenséget, egy teljes IPL kúrára lesz szükség, ami több kezelésből áll. Azért van szükség több alkalomra, mert az IPL technológia csak a növekvő (ún. anagén) fázisban lévő szőrszálakat képes semlegesíteni, s a szőrzetnek mindig csak egy része (kb. 20-30%-a) van ebben a szakaszban. Tehát az IPL kúra egy hosszabb folyamat, de megéri várni, mert a kezelések sorozata elhozza azt vágyott évekig tartó eredményt, ami minden nő álma.

2. Biztos nem fáj?

A szépségért meg kell szenvedni mondást mindenki ismeri, de valljuk be, senki se szereti. Bár a fájdalom a szépítkezés terén kardinális kérdés, hál’istennek elmondhatjuk, hogy annak, aki eddig epilált és gyantáztatott, annak egyáltalán nem fájdalmas, annak, aki csak borotvált vagy szőrtelenítő krémet használt, annak max. egy kis kellemetlenséget okozhat az IPL által leadott melegség, de fájdalmat nem. Az IPL kezelések azért nem járnak fájdalommal, mert a villanófény nem hatol olyan mélyre, mint pl. a lézer, ami mélyre megy, és ezért fájdalmas is.

3. Az intim zónában és az arcon használható? Ott se fáj?

Szalonokban általában igen, és az otthoni IPL készülékek közül is már legtöbb alkalmazható az intim területeken és az arcon is. Ilyen szenzitív testfelületek kezelésekor – főleg az arra érzékenyebb egyének esetén – előfordulhat pillanatnyi égő érzés, de ez szerencsére hamar elmúlik, és igazából a gyantával/epilátorral edzetteknek ez semmiség.

4. Muszáj lemondanom a szoliról IPL kúra közben?

Nem muszáj, de erősen ajánlott! A szolárium/napozás ugyanis csökkenti a szalonban és az otthoni készülékekkel végzett IPL szőrtelenítés hatékonyságát. Az IPL szőrtelenítés ugyanis annál hatékonyabb, minél nagyobb a kontraszt a bőr és a szőr színe között, de amikor barnulunk, akkor a bőrünk sötétedik, a szőrünk világosodik, ezért a szőr festékanyaga nem lesz elég sötét, és ezek negatívak az IPL-nél. Tehát el kell dönteni, hogy perpillanat melyik a fontosabb: a szőr eltűnése vagy a barna bőr? Aki nem tud megválni a szolizástól/napozástól az IPL kúra ideje alatt, akkor tudomásul kell venned, hogy hosszabb idő lesz, mire eredményt érsz el.

5. IPL kezelések között szőrösen kell közlekedjek?

Nem! Folyamatosan használható a borotva, így minden nap adott a szőrtelenség, és a borotvás szőrtelenítés most nem fog szőrerősödést okozni. IPL kezeléssorozat alatt csak borotva használatos, hiszen a gyanta/epilátor gyökerestül eltávolítja a szőrtüszőből a szőrszálat, így nem lesz mi lejutassa a hőt a szőr „festékraktárjába”, amire a villanófénye éppen hatna, ezáltal hatástalanná teszi a kezelést. A szőrtelenítő krém pedig azért nem ajánlott IPL kezeléskor, mert a benne lévő kemikáliák akár allergiás reakciókat is okozhatnak.

6. Teljesen le kell borotválni a szőrt a kezelés előtt?

Változó! Kozmetikai szalonokban többnyire azt szokták kérni, hogy maradjon pár milliméternyi szőr, hogy a kezelés könnyebben kivitelezhető legyen a kozmetikus számára, de otthoni készüléknél az az elvárt, hogy teljesen csupasz bőrön történjen a kezelés. Ennek oka, hogy a szalongépek és az otthoni gépek más energiaszinttel dolgoznak, ezért fontos otthoni készüléknél az, hogy a villanófény energiája ne a felületi szőr elégetésével vesszen el, hanem ténylegesen lejuthasson a szőrszál gyökeréhez.

7. Férfiként is használhatom az IPL-t?

Természetesen! Manapság nemcsak a hölgyek, hanem az urak is szőrtelenítenek, hiszen az igényes megjelenés nélkülözhetetlen számukra is. Ám lényeges tudni, hogy a férfiaknak az erősebb szőrzet miatt több kezelés szükséges a siker eléréséhez, mint a gyengébb szőrrel rendelkező nőknek. Az IPL lehetősége tehát hatékony, otthoni készülék esetében pedig rendkívül diszkrét és kényelmes megoldást kínál az uraknak.

IPL = hogy mindig ápolt legyen

A szőrtelenítés eddig nem tartozott a kedvenc fürdőszobai elfoglaltságaink közé, mert a hagyományos módszerek rendszeres macerát és nagyon sok időt igényeltek. De mindannyiunk szerencséjére megjelent az IPL módszere, ami kifejezetten kedvez az elfoglalt és maximalista nőknek és férfiaknak, ugyanis rengeteg idő, pénz és energia spórolható meg vele, főleg az otthoni változattal. IPL szőrtelenítéssel tehát sokat tehetünk a szőrök leküzdéséért és azért, hogy mindig ápoltan induljunk útnak otthonról.