Napjainkban a magabiztos, nagyvárosi nő (és férfi) nem engedheti meg magának, hogy az itt-ott felbukkanó idegesítő szőrszálak elrontsák a megjelenését. Nem véletlen, hogy mostanában egyre nagyobb az érdeklődés a tartós szőrtelenítő módszerek iránt, hiszen mindenki selymes, sima bőrre vágyik. Ismerjük meg ezeket a tartós szőrtelenítő módszereket alaposabban!

Ideiglenes vs. évekig tartó szőrtelenítési módszerek

Az örök kérdés: hogyan szabadulhatunk meg a fránya szőröktől? Kétféleképpen:

hagyományos, átmeneti módszerekkel : ide tartozik a borotva, gyanta, epilátor, stb., de ezek ideiglenesek, macerásak, és legtöbbször fájdalmasak is. Érthető módon nem éppen a kedvenceink.

modern, tartós módszerekkel: ide tartozik a lézeres és az IPL tartós szőrtelenítés, melyek nemcsak 1-2 napig/hétig nyújtanak megoldást, hanem tartósan, évekre.

Lézer-IPL: mi a különbség?

„A lézeres technológia kb. 20, az IPL pedig kb. 10 éve ’’írtja’’ a szőröket világszerte. Mindkét módszer azon alapul, hogy a szőrtüszőben a szőrszál sötét pigmentje (melanin) elnyeli a kibocsájtott lézer vagy IPL fényt. Ez a fény hővé alakul, és a sötét színű szőrszálakat gyakorlatilag kiégeti, majd a szőrnövekedést inaktívvá teszi. Így teszi lehetővé a tartós, évekig tartó szőrtelenséget a kezelt testrészen” – mondta Dr. Gulyás Tamás, az otthoni IPL szőrtelenítés orvos-szakértője.

Apropó, sötét szőrszálak: a lézer és az IPL is akkor működik a legjobban, ha a szőr minél sötétebb és a bőr minél világosabb. Tehát fekete, barna és világosbarna szőr esetében a legeredményesebb a lézer és az IPL is, ha mindehhez minél világosabb bőrszín társul. Sajnos szőkéknek, őszeknek nem alkalmas se az IPL, se a lézer, mert az ő szőrzetükben nincs elegendő melanin.

Jóllehet a lézer és az IPL is évekig megoldja a szőrtelenítés problémáját a szőrszálak újraképződésének meggátolásával, de az IPL jóval kíméletesebb (nem károsítja a bőr felületét, csak a szőrszálakat semmisíti meg), gyorsabb, valamint fájdalommentesebb, mint a lézer; nem beszélve arról, hogy pénztárcabarátabb is. Jó tudni: ha még télen elkezdjük az IPL kezeléssorozatot, nyárra már élvezhetjük a tartós szőrtelenséget.

Otthoni IPL készülékek

A lézerrel ellentétben az IPL szerencsére biztonságosan elvégezhető orvosi vagy szakképzett felügyelet nélkül is, ezért ma már annak sem kell lemondania a tartós szőrtelenségről, akinek nincs pénze/ideje kozmetikai kezelésekre – ugyanis léteznek már otthoni IPL készülékek is. Az otthoni variáció azoknak ajánlott, akik egyszeri befektetéssel szeretnék megoldani a szőrtelenítés évek/évtizedek óta húzódó problémáját, de nem akarnak kozmetikushoz járni. Egy otthoni gépnek hála a hatékony és tartós IPL kezeléseket saját otthonunkban, magunknak végezhetjük el, ami praktikus és egyben diszkrét megoldás, hiszen nem kell kimozdulnunk otthonról és nem kell levetkőznünk idegen előtt. Akár késő este is végezhetjük a kezelést, amikor a kozmetikus már rég nem fogadna. ;)

Mostanra már rengeteg otthoni IPL készülék kapható hazánkban is, de nem könnyű választani közülük, hiszen nem mindig világos, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni vásárlás előtt. Hogy segítsünk, több hónapnyi kutatómunka után megalkottunk egy tudásanyagot, melyben megpróbáltunk minden részletre kitérni, hogy senkit ne érjen kellemetlen meglepetés vásárlás után.

Kiragadtuk a TOP3 kérdést, amit érdemes feltenni otthoni IPL gép vásárlásakor:

Mennyi garantált villanással rendelkezik a kinézett otthoni tartós szőrtelenítő gép? Miután 1 nő teljes (hónalj + végtagok + intim) tartós szőrtelenítésére kb. 12.000-13.000 villanás megy el, ezért olyan gépet érdemes választani, ami ezt minimum biztosítja. Ha többen is szeretnénk használni a készüléket családi vagy baráti körön belül, akkor csakis magas villanásszámú gépben gondolkodjunk, valamint mindig keressük a garantált szót a termékleírásban.

Miután 1 nő teljes (hónalj + végtagok + intim) tartós szőrtelenítésére kb. 12.000-13.000 villanás megy el, ezért olyan gépet érdemes választani, ami ezt minimum biztosítja. Ha többen is szeretnénk használni a készüléket családi vagy baráti körön belül, akkor csakis magas villanásszámú gépben gondolkodjunk, valamint mindig keressük a garantált szót a termékleírásban.

Egyes otthoni IPL gépeknél folyamatos jelleggel (4-6 hetente) ajánlott csinálni a kezeléseket, de így sajnos nem vagyunk előrébb, mintha gyantáznánk/epilálnánk. Ráadásul ilyen esetben nagyon hamar elfogy a villanás is. Ezeknél praktikusabbak azon gépek, melyekkel egy pár hónapos intenzívebb kezeléssorozat (2 hetente végzett kezelés) után le van tudva az egész szőrtelenítési projekt, készen vagyunk, utána már nem kell törődnünk a kezelt terület szőrtelenítésével, hiszen ott nem fog kinőni a szőr.

Forrás és bővebb információ: szortelenitesipl.hu

