A franciák konyhájáról legtöbbünknek először a borok, sajtok, tengeri herkentyűk, csigák, no és a croissant ugrik be. Ennél azért persze jóval színesebb a paletta, hiszen étrendjükben a különféle zöldségfélék, gyümölcsök, mártások, csőben sült ételek, ízletes levesek ugyanúgy megtalálhatóak, mint a párolt- és sült húsok, valamint az igencsak kedvelt friss zöld fűszerek.

Milyen egészséges finomságokat leshetünk el a világhírű francia konyha remekei közül? Tegyünk egy rövid virtuális gasztronómiai utazást Franciaország híres vidékein!

Az ínyencek konyhája

Nincs még egy olyan változatos konyha, mint a franciáké: vidékenként különféle finomságokkal találkozhat az utazó. Normandiában főként a marhahús dominál és nem utolsó sorban a camembert és az alma hazája, Provence-ban mediterrán ízekkel találkozhatunk, Elzászban megkóstolhatjuk a különféle májpástétomokat és a káposztás ételeket, Burgundia pedig a dijoni mustárról és a borral való főzésről híres.

Nemcsak a finom falatokat leshetjük el konyhájukból, hanem az étkezési kultúrájuk is irigylésre méltó: A franciák nagy hangsúlyt fektetnek az ízléses tálalásra és a komótos étkezésre. Rendkívül fontos a színek, ízek és az illatok harmóniája, és nem sajnálják az evésre fordított időt. Az étkezés szinte rituálé, nem sietik el, hagyományosan többféle kisebb adag fogást fogyasztanak egymás után, és hozzá illő bort isznak mellé. Az étkezések zárásaként utóételként sajtokat fogyasztanak – van miből válogatni, hiszen több mint négyszáz féle francia sajt létezik.

Normandia finomságai

Aki Franciaország észak-nyugati részén jár, nemcsak a gyönyörű tájat, kis halászfalvakat, kastélyokat csodálhatja meg, de belekóstolhat a világhírű francia lágy sajtba, a normandiai faluról elnevezett camembert-be, az almatermő vidékeknek köszönhetően kortyolhat a calvadosból (almaborpárlat), és a jó minőségű legelőkön nevelkedett marhák húsából készült ínyencségeket is megízlelheti. Ha nem is az igazit az eredeti helyén, de otthon is varázsolhatunk normandiai ízeket az asztalra.

Normandiai saláta

Hozzávalók: néhány levél friss saláta, 20 dkg camembert sajt, 2 db savanykás alma, kevés póréhagyma, pirított teljes kiőrlésű kenyérkockák, kevés őrölt bors, natúr joghurt

Elkészítés: A zöldségeket és az almát megtisztítjuk. A salátát csíkokra vágjuk, az almát felkockázzuk, a póréhagymát karikázzuk, a sajtot vékony szeletekre vágjuk, majd az egészet óvatosan összeforgatjuk. Kevés joghurtot őrölt borssal fűszerezünk, majd a salátára öntjük. A tetejét megszórjuk teljes kiőrlésű pirított kenyérkockákkal.

Provence-i falatok

Franciaország déli része bővelkedik vadon termő rozmaring- és kakukkfűmezőkben, nem is csoda hát, hogy arrafelé ezeket a karakteres illatú növényeket használják az ételek fűszerezéséhez. A provence-i étkek alapja leggyakrabban a paradicsom, olívabogyó, fokhagyma, padlizsán, cukkíni és az illatos, friss fűszernövények. Ha arrafelé járunk, nem szabad kihagyni a bouillabaisse-t, azaz a „titkos” recept alapján készülő sűrű marseillei hallevest, de feltétlen kóstoljuk meg a padlizsánból, cukkíniból és paradicsomból készülő ínycsiklandó, szaftos mediterrán egytálételt, a magyar lecsóhoz hasonlatos ratatouille-t.

Provence-i ratatouille

A készítésnél ügyeljünk arra, hogy a padlizsán és a cukkíni domináljon, a paprika, paradicsom és a hagyma csak ízesítésként szükséges bele, ellentétben a magyar lecsóval.

Fogyasztható önálló fogásként, de kiváló kísérője lehet grillezett vagy párolt húsoknak, halaknak.

Hozzávalók: 1 kg cukkíni, 1 kg padlizsán, 3 db paradicsompaprika, 1 kg hámozott paradicsom, 2 fej vöröshagyma, 4-5 gerezd fokhagyma, petrezselyem, kakukkfű, bazsalikom, só, őrölt bors, kevés napraforgóolaj és olívaolaj

Elkészítés: A zöldségeket megtisztítjuk, és külön-külön felkockázzuk őket. A paprikát kevés olajon megpirítjuk, majd félretesszük. Külön serpenyőben egy pici olajon a cukkínit és a padlizsánt is rövid ideig pirítjuk, a paradicsomot a tört fokhagymával pedig egy másik edényben kevés olívaolajon pár percig pároljuk. A vöröshagymát kevés olajon megfonnyasztjuk, majd hozzáöntjük a paprikát, a padlizsánt, a cukkínit, és a fokhagymás paradicsomot. Összekeverjük, egy-egy szál petrezselyemmel, bazsalikommal és kakukkfűvel ízesítjük, kevés sót és őrölt borsot adunk hozzá. Lefedve kb. 10 percig pároljuk, hogy az ízek összeérjenek.

Elzászi ínyencségek

Franciaország északkeleti vidéke is tartogat bőven kulináris élvezeteket: végigkóstolhatjuk a hagyományos, savanyú káposztával készült húsételeket, végigjárhatjuk-kortyolgathatjuk a vidék szőlődombjait átszelő híres borutat, de említésre méltó a libamájpástétom, és a vékonyra nyújtott kenyértésztából sütött „elzászi pizza”, a tarte flambée.

Elzászi káposztás kacsa

Hozzávalók: kb. 1,5 kg kacsahús, 1 kg savanyú káposzta, 1 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 2 dl fehérbor, 2 db babérlevél, kevés só, őrölt bors, majoranna

Elkészítés: A savanyú káposztát az egész hagymával, fokhagymával, babérlevéllel és a borral párolni kezdjük. A húst megtisztítjuk, daraboljuk, majd kevés olajon rövid ideig elősütjük. A húst a puhára párolt káposztához tesszük, kevés vízzel felöntjük, sózzuk, borsozzuk, kevés majorannával ízesítjük, és kb. ž óráig pároljuk. A húst a káposztára szedve tálaljuk.

Ízek Burgundiából

Franciaország egyik legismertebb borvidékén szinte természetes, hogy rengeteg ételt borral főznek. Burgundia nemcsak a jó borok és a jó ételek hazája, de különleges ínyencségeket is megkóstolhatunk: ki ne ismerné legalább hírből a sült békacombot vagy a híres dijoni mustárt?

Dijoni csirke

Hozzávalók: 1 filézett csirkemell, 1 dl száraz fehérbor, kevés vaj, 3 teáskanálnyi dijoni mustár, 1 teáskanálnyi akácméz, kevés só, őrölt fehérbors,

Elkészítés: A csirkemellet megtisztítjuk és csíkokra vágjuk. A húst kevés vajon rövid ideig pirítjuk, majd ráöntjük a mustárral kikevert fehérbort, sózzuk, borsozzuk, és puhára pároljuk. Amikor elkészült és már nem túl forró, keverjünk hozzá 1 teáskanálnyi akácmézet. Tálalhatjuk friss salátával, vagy párolt jázminrizzsel.

Veróczky-Őri Magdolna