Tünetek A bőr fehéresen felázik,

bereped,

erősen viszket.

Döbbenetes tény: 10 városlakóból 7 szenved lábgombától a mérsékelt égövi részeken. Szinte elcsépelt téma lett mára a lábgomba, pedig olyan betegségek forrása is lehet, mint a nyirok érgyulladás, az orbánc, a visszér és az ekcéma. Akik elhanyagolják, saját családtagjaikat, közvetlen környezetüket sodorják veszélybe.

Élőhelye: meleg és sötét

Gondosan ápoljuk és vizsgáljuk meg esténként a lábfejünket – sőt, egész testünket. Mivel a fertőzést okozó gomba – orvosi nevén Trichophyton - nedves, meleg környezetben tenyészik, ezért téved, aki azt hiszi, ez az év többi évszakjában elhanyagolható terület.

Ez nem így van, sőt, akik hajlandóak egészségük érdekében mozogni, még nagyobb veszélynek vannak kitéve.

A tünetek először a talpon és a lábujjak között jelennek meg, roppant kellemetlen kiütések formájában.

Ezek a területek eleinte kivörösödnek és viszketni kezdenek, majd hámlás és fájdalom is fellép. Amennyiben kezeletlen marad, később a lábkörmök megvastagodhatnak és elszíneződhetnek.

Bizonyára emlékeznek még a „Ha lába éget és viszket…” kezdetű reklámra. Nos, nem túlzás. Legény legyen a gáton, aki ilyenkor talpon tud maradni – ill. járni.

Egy friss amerikai kutatás szerint a lábgombától szenvedők 30%-át a napi teljesítőképességében, munkabírásában is visszaveti ez a kínos betegség.

Ha észleljük a tüneteket, nem kell egyből fejvesztve rohanni a patikába vagy netán a bőrgyógyászhoz. A higiéniai szabályok betartásával megelőzhető a baj, a természetes szerek segítségével pedig bizonyos ideig akár orvosolható is.

Lábápolás kis energiával = nagy hozam hosszútávra

A következő tanácsaink könnyedén betarthatók és igazán nem kerülnek nagy fáradtságba. Ellenben megspórolhatjuk vele a későbbi kezelések árát és idejét. Egy idő után a napi rutin részévé válhatnak:

Legyen a lábad mindig tiszta és száraz: bár viccesen hangzik, de fürdés után szárítsd meg hajszárítóval.

Használjon mindenki a családban külön lábtörülközőt – ezzel megakadályozható, hogy egymásnak átadjátok a fertőzést, vagy saját testen továbbvigyétek azt.

Zoknid legyen mindig tiszta és száraz! Tarts magadnál pótzoknit az irodában, vagy a kistáskádban, nem foglal sok helyet, viszont kényelmes megoldás.

Járj sokat mezítlábasan a papucsodban, szandálodban. Padlószőnyegen ne! Mert az melegágya a kórokozóknak. Ne használj kukoricakeményítőt tartalmazó bőrvédő szert, mert az elősegíti a gombák növekedését.

Hetente egyszer áztasd ki a lábad, majd reszeld le a bőrkeményedéseket. Mivel a berepedezett bőrön gombák, vírusok, baktériumok telepedhetnek meg.

Lábujjaidon mindig vágd rövidre a körmöket!

Természetes gombaölők

A teafa-olaj hatásos természetes gombaellenes szer, a bőr kémiai környezetét megváltoztatva gátolja a gombák szaporodását. A jótékony szerek a teafaolajat krém vagy folyadék formájában tartalmazzák.

Alkalmazd két rész teafaolaj és három rész semleges – például mandula- – olaj keverékét. Lábfürdő esetén 20-szor cseppents belőle a vízbe, és legalább 15 percig áztasd benne lábfejed.

Nagyanyáink receptje Hetente egyszer lábfürdő ecetes,

sós vagy

kamillás vízben.

Amennyiben a teafaolaj irritálná bőrödet, próbáld ki a fokhagyma vagy a körömvirág kivonatos készítményeit. A fokhagyma az allicin nevű természetes gombaölő vegyületet tartalmazza, kiválóan hatásos krém, olaj de még por formájában is.

A százszorszéphez hasonlító körömvirág pedig méltán híres gyulladáscsökkentő hatásáról, ami garantálja, hogy a fertőzéssel járó viszketés enyhülni fog.

Herbáriákban kapható körömvirágkrémhez keverhetünk még grapefruitmag cseppeket, rozmaring-, levendula-, majoranna-, fahéj-, borsmenta-, és szegfűszegolajat is. Mindegyik hatóanyaga csökkenti a lábgomba kellemetlen tüneteit.

Kémiai szerek a jó és rossz szimbiózisában

A betegség igazán makacs, a körmöt is érintő eseteiben a receptre kapható gyógyszerek nagyon hatásosak. Ezek a szerek azonban sokszor drágák, és mellékhatásaik is lehetnek.

A legújabb kutatások szerint az új, szájon át szedhető tabletták hatékonyak, de némelyikük májkárosodást okozhat. (A gyógyszertárakban -recept nélkül- kapható gombásodás elleni készítmények legfőbb hatóanyagai: a ketoconazol, a ticonazol, a miconazol, a clotrimazol vagy a ciclopirox.)

Csak kitartóan!

Akármelyik kezelési módot is választjuk, már a legelején számoljunk vele: kúraszerűen kell mindegyiket alkalmazni, ami legalább négy hétig tartson, akkor is, ha láthatólag már a betegség elmúlt. Ahogy a nevében is benne van: ez egy gombafajta, a megmaradt csírák újból növekedésnek indulhatnak, és kezdhetjük az egész cécót elölről.

Mivel antioxidáns hatású, erősíti az immunrendszert ezzel segítve a szervezet fertőzés elleni harcát. Naponta kétszer szedjünk 500 mg C-vitamint, vagy ebben az esetben is megoldás lehet az 1000 mg-os Super Citrus C. Hosszú távú használatával megelőzhető a lábgomba kiújulása.

Vetró Rita