A grillezés nem új keletű, már Mátyás király udvarában is különféle fűszerekkel ízesített ökröt, és malacokat készítettek. A kereskedelem megindulásával egyre több ízesítő növény jutott el Európába, s gyorsan bővültek a finom ételek elkészítési módjai. Napjainkban is igen népszerűek az ökörsütések, és persze turistacsalogatóak is.

Tűzön égett finomság

Fontos, hogy ne tűző lángon süssünk, mert így hamar odaég a hús, hanem forró parázson kezdjük el. Gyakorlatilag bármit grillezhetünk: marhahúst, sertéshúst, szárnyasokat, halakat, sőt, zöldségeket is. Egyetlen aranyszabály van: mindig friss – ne mélyhűtött – alapanyagból dolgozzunk. Ha tehetjük, akkor saját termesztésű zöldséget, gyümölcsöt használjunk, vagy biopiacról vásároljunk! Így biztos lehetünk benne, hogy nem „agyonvegyszerezett” ételt eszünk.

Pác nélkül nincs grillezés!

Mielőtt elkezdjük a sütést, pácoljunk, fűszerezzünk! A páclé nélkülözhetetlen, ettől lesz a hús puhább és porhanyósabb.

Kétféle típusa van:

A nedves pác , mint a nevében is benne van; a nedvesség és a lédússág a lényeg. Bő páclevet kell készíteni, hogy az teljesen ellepje a húst. Vannak kifejezett grillezésre használt fűszerek, de inkább készítsük saját kezűleg. Így biztos, hogy ízlik majd! Az elkészült páclében többször is meg kell forgatni a húsokat, majd hűtőben tároljuk 1-2 napig.

, mint a nevében is benne van; a nedvesség és a lédússág a lényeg. Bő páclevet kell készíteni, hogy az teljesen ellepje a húst. Így biztos, hogy ízlik majd! A száraz pác esetén nem kell napokig készülni a grillezésre, elég csak pár órával előtte elkészíteni. A nedvessel ellentétben itt nem kell áztatni, hanem közvetlenül a húsra kell dörzsölni a fűszereket.

Nem vagy pácban - itt van néhány páctipp!

Néhány jó tanács a húsokhoz! Nem szabad sót hozzáadni, mert az rágóssá teszi. A húst nem szabad vastagra szeletelni, mert nehezebben sül át.

Mustáros-vörösboros: A hússzeleteket kiklopfoljuk, mindkét oldalát befedjük mustárral, megborsozzuk, majd olajjal is átkenjük, végül meglocsoljuk vörösborral. 1-2 órát hagyjuk hűvös helyen állni.

Fokhagymás mustár: A fokhagymát megtisztítjuk és a gerezdeket alaposan átnyomjuk. Az így kapott pürét jól elkeverjük a mustárral, és őrölt feketeborssal ízesítjük. Mehet a húsra!

Ötletek zöldségek, gyümölcsök grillezéséhez:

"Paraszt" krumpli: Finom és gyorsan elkészíthető - 10 perc sütés, és ugyanennyi előkészítést igényel. A krumplikat megtisztítjuk, és többször megszurkáljuk. Mindegyiket tekerjük egyesével szalonnaszeletbe, majd duplán alufóliába. Dobjuk a parázsba, majd forgassuk meg időnként egy bottal! Finom és gyorsan elkészíthető - 10 perc sütés, és ugyanennyi előkészítést igényel. A krumplikat megtisztítjuk, és többször megszurkáljuk. Mindegyiket tekerjük egyesével szalonnaszeletbe, majd duplán alufóliába. Dobjuk a parázsba, majd forgassuk meg időnként egy bottal!

Alma nyárson: A megmosott, leszárított almákat héjastól rászúrjuk egy grillsütő nyársára, jól beolajozzuk, és forgatva grillezzük.

Grillezett banán: A banánokat héjastól helyezzük rá a rostra, grillezzük addig, míg a héja fekete nem lesz. A keletkezett réseket óvatosan kitágítjuk és vaj-, vagy margarinforgácsokat teszünk bele.

Néhány jó tanács a saláták elkészítéséhez

A saláta nemcsak egészséges, hanem tökéletes kiegészítője is a húsnak. A salátához mindig kifogástalan, friss alapanyagokat használjunk. Legideálisabb a saját termésből vagy biotermesztésből származó.

Óvakodjunk a túlzott, mértéktelen fűszerezéstől.

A nyers, zöld salátákat csak tálalás előtt keverjük össze, mindig hidegen, ropogósan tálaljuk.

A salátaléhez előbb sót, majd ecetet vagy citromlevet és végül a cukrot adjunk hozzá.

Saláta (recept)parádé

Fokhagymás fejes saláta

Hozzávalók: 4 fejes saláta, 2 dkg porcukor, 0,5 dl ételecet, só, 2 kis gerezd fokhagyma, 1 kávéskanál étolaj

Elkészítés: A fejes saláta külső leveleit eltávolítjuk, majd bő, váltott vízben megmossuk, cikkekre vágjuk. Elkészítjük a salátaöntetet: 3 dl vizet felforralunk, hozzáadjuk a sót, ízlés szerint cukrot, és ételecetet. Beletesszük a megtisztított fokhagymagerezdeket, és pár percig forraljuk. Kihűtjük, a salátacikkekre öntjük, végül olajat csepegtetünk rá.

Károlyi-saláta

Hozzávalók: 25 dkg burgonya, 10 dkg kovászos uborka, 10 dkg zöldpaprika, 25 dkg paradicsom, 2 fej saláta, 2 tojás, tartármártás, só.

Elkészítés: A burgonyát megmossuk, héjában megfőzzük, meghámozzuk, majd amikor kihűlt, vékony karikákra vágjuk. A zöldpaprikát megmossuk, kicsumázzuk, majd szép vékonyan felszeleteljük, leforrázzuk és kihűtjük. A kovászos uborkát is meghámozva szeletekre vágjuk. A paradicsomot megmossuk, egy pillanatra forró vízbe mártjuk, majd a bőrét lehúzzuk, és a magházát kiszedve karikára vágjuk. A főtt tojást, miután lehűlt, vékonyan felkarikázzuk. A fejes salátát leveleire szedve megmossuk, néhány szép levelet tálaláshoz félretesszünk, a többit szélesebb metéltre vágjuk. Az előkészített összes anyagot tálba tesszük, és annyi tartármártást keverünk hozzá, hogy jól alakítható salátát kapjunk. Hűtőszekrényben állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Koczka Mercédesz