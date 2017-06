A tartósan melegben, vagy napon történő tartózkodás egyik kellemetlen, de akár életveszélyes szövődménye lehet a napszúrás.

A napszúráshoz semmi köze nincs az UV-sugárzásnak, az a nap direkt melegítő hatásából adódik. Testünk képes izzadással reagálni a melegre, de ez az egész test hőszabályozására vonatkozik. Ha sokat vagyunk a napon, akkor a melegítő hatás túlhaladja test hőleadó képességét és az egész test túlhevül. Ez kihatással van minden szervünk, így az agy működésére is.

A nap infrasugarai azonban közvetlenül is képesek átmelegíteni a koponyacsontokat (milyen jó is ez infralámpázáshoz!), és így közvetett módon felmelegítik az agyat és az agyhártyákat.

A napszúrás tünetei

Az agy nem fáj, így a napszúrás tüneteit valójában az agyhártyák izgalma okozza.

Az enyhébb tünetek a fejfájás, hányinger, szédülés, bár ezek nagyon kínzóak is lehetnek. Jellemző lehet a fényérzékenység is, ilyenkor csak sötétített szobában érzi jól magát a beteg.

Súlyos esetben - az agyhártya gyulladásban is megfigyelhető - tarkómerevség következik be. A beteg nem tudja előre hajtani a fejét, vagy nem tudja fekvő helyzetben megemelni. A tünetek ilyenkor a láb emelésével is fokozhatók. Végül bármilyen idegrendszeri zavar és eszméltvesztés is kialakulhat.

Napszúrás: milyen esetben kell orvoshoz fordulni?

Sokan estek át már napszúráson, és általában megúszták enyhébb rosszulléttel, de amint láható sokkal súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek. Épp ezért fontos orvoshoz fordulni és fontos a tüneteket egy-két napon keresztül követni is. A fenti tünetek ugyanis nem csak napszúrás esetén jelentkeznek, és meg kell tudni különböztetni más kórképeket is.

A napszúrás kezelése

A napszúrás ellen nem tudunk napkrémekkel védekezni. Az ellen csak a test és a fej túlhevülésének megakadályozása ér valamit, illetve a bőséges folyadékfogyasztás. Ne feledjük ugyanis, hogy a kiszáradás is hasonló tünetekkel járhat és annak is a túlmelegedés, a túlzott izzadás az oka.

- Súlyos tünetek esetén keressünk orvosi segítséget, főként, ha a tünetek súlyosak, vagy nem múlnak.

- Csecsemőket, kisgyermekeket a tünetek súlyosságától függetlenül mutassuk meg orvosnak!

- A beteget vigyük hűvös helyre és fektessük, de inkább ültessük le. A fej magasabban legyen a test többi részsénél. Mivel a párna ilyenkor kellemetlen a tarkó izgalma miatt, jobb az ülés, vagy az ágy fejrészének megemelése.

- A legfontosabb a fej, tarkó és nyak hűtése. Az agyat ellátó erek a nyakon és a tarkón haladnak felfelé így ezekkel hatékonyabbak lehetünk, mint a koponya hűtésével.

- Mindenképp fontos a folyadékpótlás. Ha ezt a folyamatos hányinger nem engedi akkor infúzióban.

- A fejfájásra alkalmazhatunk fájdalomcsillapítót is.

- Ne fogyasszunk koffein, taurin tartalmú italt, mivel az növelheti az agynyomást.

- Sópótlásra a phour salts kapszula javasolt, ami a 4 alap ásványi anyag bevitelén túl lúgosító hatású, ami az agyi nyomás csökkenésének irányába hat.

Fontos a megelőzés a napszúrás esetén is

Mint minden ilyen esetben, a napszúrás tekintetében is a legfontosabb a megelőzés, tehát fontos, hogy a nagy melegben ezekre odafigyeljünk:

- Huzamosan ne tartózkodjunk a napon, keressünk rendszeresen árnyékot

- Fogyasszunk bőségesen folyadékot (lehetőleg vizet)

- Legyen nálunk mindig folyadék, vagy gondoskodjunk annak utánpótlásáról

- Intenzív izzadás esetén sópótlásról is gondoskodjunk (phour salts)

- A fejet külön érdemes hűteni, vizes ronggyal, a sapka vizezésével stb.

- A felmelegedett autót mindig hűtsük le, szellőztessük át mielőtt elindulunk

- Gyermeket és háziállatot sohase hagyjunk az autóban, még lehúzott ablak mellet sem

- Az autót próbáljuk árnyékba helyezni parkoláskor

Ha ezekre odafigyelünk, a napszúrás nem fogja tönkre tenni a kellemes nyári pillanatokat!

Dr. Gulyás Tamás