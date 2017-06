Nyakunkon a nyár, nyakunkon a meleg. Ez mindannyiunkat megvisel, de különösen a beteg, idős embereket és a babákat, illetve kisgyerekeket. Babák esetén a túlhevülés nem csak láz kapcsán jöhet létre, így nagyon oda kell figyelni a megfelelő hőmérséklet biztosítására!

Napközben jobban tudjuk kontrollálni gyermekünket, míg éjszaka kevésbé. Márpedig a melegben való alvás megnövelheti a csecsemőhalál előfordulásának valószínűségét, a nagyobbacskáknak pedig megzavarja az alvását. Ez aztán rányomja a bélyegét az egész napjukra, nyűgösek és fáradtak lesznek. Épp ezért fontos, hogy próbáljunk megfelelő hőmérsékletet biztosítani az alvóhelyen.

Mi a jó hőmérséklet a gyereknek?

Ha a baba vagy kisgyerek hőmérsékletét akarjuk megítélni érdemes a nyakát, tarkóját vagy pocakját ellenőrizni, és nem a kezét vagy homlokát, mert az félrevezető lehet.

Először is, semmiképpen se takarjuk túl a kicsit. Sajnos - megszokásból is - sokan úgy érzik, hogy mindenképp szükség van takaróra, nehogy “megfázzon”. Márpedig betakarva nem lehet rendesen párologtatni sem.

A párolgás, izzadás a következő fontos pont. A csecsemők vízháztartása még nagyon labilis, és hajlamosak lehetnek a kiszáradásra, így igen fontos, hogy bőségesen itassuk őket. Az izzadás viszont segíti a hőleadást, így azt támogatni kell.

A szoba hűtésére a legkézenfekvőbb megoldás a légkondicionáló. Ha megfelelő a szoba hőmérséklete, akkor persze szóba jön egy vékonyka takaró (inkább csak pelenka), mert akkor nem érvényes a fenti szabály. Figyeljünk azonban arra, hogy - még ha nagy is a kísértés - ne hűtsük túl a szobát.

Ideális alvóhőmérsékletnek 18-20 fokot szoktak javasolni (pl.: fűtésszezonban jó erre odafigyelni), de a melegben a 20 fok körüli hőmérséklet érdemes becélozni, mert a nagy hőváltozás sem tesz jót, ha elhagyjuk a helyiséget vagy a házat. A túlhűtés pedig egyenesen káros lehet, mert egy csecsemő ki is hűlhet (hypotermia állapotába kerülhet).

Mire kell odafigyelni, ha légkondicionálóval hűtjük a gyereket?

A légkondicionáló használatával kapcsolatban fontos elmondani, hogy direkt módon nem szabad a babára, kisgyermekre fújni a hideg levegőt. A legjobb az lenne, ha az egész lakás lenne hűtve és nem közvetlenül a szoba, de ez a helyi adottságok kérdése.

Ha nincs légkondicionáló akkor is fontos, hogy járjon a levegő, mert az segíti a hűtést. Alkalmazhatunk kereszthuzatot is, illetve ventilátort. Ez esetben is fontos, hogy a ventillátor által keltett légáramlat ne közvetlenül érje a babát. A ventillátor mellett még a páramentesítők is segíthetnek, hiszen a páratartalom csökkenése is javíthat a hőérzeten.

A fentiek nemcsak az éjszakára, hanem a nappali tevékenységekre is igazak. Ha pedig nagy kánikula van, és szükségét érezzük, hogy kimozduljunk a lakásból, nem jó egész nap a szabadban sem. Érdemes ilyenkor bemenni olyan nyilvános helyekre, ahol van légkondicionálás.

Figyeljünk a tünetekre!

Ha a légkondicionáló mellett megfázás, hurutos köhögés jelentkezik, minden esetben forduljunk orvoshoz. Az a legtöbbször a hideg levegő miatt van, de lehet a légkondicionálóban megbújó kórokozóktól is. Az ezek által okozott fertőzéseket pedig időben fel kell ismerni a megfelelő kezelés érdekében!