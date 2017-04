Nemsokára itt a húsvét, a boltok polcairól pedig csokinyuszik egész sora pislog ránk csak arra várva, hogy a kosarunkban landoljanak.

Az Ön gyermekei, unokái is izgatottan várják minden évben az ünnepeket a temérdek édesség miatt? Valószínűleg ezzel nincs egyedül, hiszen a gyerekeket nemcsak a csokoládéval, hanem a kedves nyuszifigurákkal és színes csomagolásokkal is csábítják.

A drágább csokinyuszi jobb?

Manapság már a legtöbb szülő és nagyszülő szerencsére tudatosan választ, ha csokinyusziról van szó, hiszen egyre többen viszik a kasszához a márkásabb, jobb minőségű, de drágább termékeket a rossz ízű, bevonómasszából készült, de olcsóbb nyuszik helyett - azonban a jobb minőség nem azt jelenti, hogy végtelen mennyiséget adhatunk belőlük gyermekeinknek!

Szerencsére ma már sok olyan termék is megtalálható a boltok polcain vagy a webáruházakban, amik cukor helyett egészségesebb cukorhelyettesítőkkel (pl. nyírfacukorral (xilittel), eritrittel vagy steviával) dolgoznak, ezek közül a csokinyuszik közül pedig már sok olyan termék is olyan áron elérhető, mint a márkásabb, cukros társaik, így jó megoldás lehet, ha a kis gézengúzok mindenképp nyuszi alakú édességet szeretnének enni – természetesen csak mértékkel!

Húsvétkor is fő az egészség!

Ha azonban a gyerekeknek nem is igazán a csokira, inkább csak az édes ízre fáj a foguk, vannak egészséges alternatívák, amikből szintén remek ajándék lehet.

1. Gyümölcsök

Bár kevesen szoktak gyümölcsöt ajándékozni egy-egy ünnep alkalmával, egy kis kreativitással azonban olyan finomságok készíthetők, amiket minden gyerek jóízűen fog elrágcsálni. Ilyen például az eper-sárgarépa is, amihez nincs másra szükség, csak eperre, natúr joghurtra és sárgarépalére. A sárgarépa levet össze kell keverni a joghurttal, ami szép narancssárga színt fog kölcsönözni neki, majd ebbe a masszába kell belemártani az epret, amin hagyjuk rajta a zöld szárát, tegyük pár órára a hűtőbe és már kész is a „sárgarépa”! Egyszerű, gyors, mégis finom!

2. Süssünk!

Melyik gyerek ne szeretné a finom süteményeket? Az interneten számos receptet lehet találni finomabbnál finomabb egészséges hozzávalókból készült sütikről, amiket nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek is imádni fognak. A húsvéti témához igazodva készíthetünk például répatortát, amihez hoztunk egy alak-és egészségbarát receptet is.

Hozzávalók:

3 tojás, 3 közepes sárgarépa lereszelve, 1 alma lereszelve, 10 dkg apró zabpehely, 5 dkg teljeskiőrlésű tönkölyliszt, vagy paleo liszt, 10 dkg nyírfacukor vagy eritriol, 10 db őrölt mogyoró, vagy mandula, vagy dió, 1 evőkanál kókuszzsír, 1 tk sütőpor, 1 tk fahéj, ízlés szerint cukrozatlan aszalt gyümölcsök

Össze kell keverni a tojásokat a fahéjjal és a cukorral, majd mehet hozzá az alma és a répa, utána pedig a többi hozzávaló. Ezután már csak bele kell önteni a masszát egy sütőformába, és 180 fokon 25 percig sütni.

Nemcsak finom sütemény lesz a végeredmény, hanem egy szuper közös, sütögetős program is, amit a gyerekek is biztosan élvezni fognak.

3. Házi nyuszicsoki

A nagyszerű, húsvéti közös programoknál maradva: miért vennénk a boltban olyan csokifigurákat, amiknek nem is igazán ismerjük az összetevőit, ha otthon, a gyerekekkel közösen is el tudjuk készíteni – ráadásul egészségesen? Csak 250 gramm egészséges cukorhelyettesítő, 100 ml víz, 50 gramm cukrozatlan kakaópor, 125 gramm kókusztejpor és egy kevés vaj kell hozzá. A cukorhelyettesítőt vízzel fel kell főzni, majd forrástól számítva 3 percig főzzük. Kanalanként hozzákeverjük a kakaót, és további 3 percig főzzük. Levesszük a tűzről, hozzákeverjük a vajat, majd apránként hozzádolgozzuk a kókusztejport. Kavarjuk, míg hűlni kezd. Kevés vajjal kikent tepsibe öntjük. Amikor kissé megkeményedik, darabokra vágjuk – de a húsvétra való tekintettel akár kedves kis formákba is önthetjük megszilárdulás előtt, így még jobban odalesznek érte a gyerekek!

Egészséges gyerek = boldog szülő

Ha gyermek van a családban, egy fontos dolgot tartsunk észben: minél korábban elkezdjük az egészségre nevelésüket, annál jobban beépül az életmódjukba, így később is ezt a kiegyensúlyozott táplálkozási formát választják majd.

Simon Dorina