Jó lenne leadni pár kilót a nyár előtt? Régóta küzd súlyfelesleggel? Ha most vág bele fogyókúrába, a legfontosabb dolgot jegyezze meg: a bőséges folyadékbevitel mindennél fontosabb! Ez alól a kavitációs zsírbontás sem kivétel, a kezelések után figyeljünk arra, hogy a zsírban tárolt és onnan felszabaduló méreganyagoktól, minél gyorsabban meg tudjon szabadulni a szervezet. De mik segítenek ebben?

A megfelelő mennyiségű folyadék lehet tiszta víz is, de érdemes bevetni pár „trükköt” a fogyás, a méregtelenítés támogatása és a toxinok hatásának ellensúlyozása érdekében.

Egészségesen fogyni? Lehetséges! Ezekre azonban figyeljünk oda:

1. Fogyasszunk minél több és minél sokfélébb növényi színanyagot!

A színes zöldségekkel és gyümölcsökkel fokozni tudjuk a szervezet toxinok káros hatásnak ellensúlyozására tett erőfeszítéseit. A piros bogyós gyümölcsök, pl.: áfonya, málna, szeder, csipkebogyó, homoktövis, goji, stb. a magas antioxidáns hatású színanyagok értékes forrásai. A zöld leveles növények, a búzafű, a spenót, a brokkoli, stb. szintén jelentős forrásai a védő molekuláknak.

2. Elengedhetetlen a cukoranyagcsere javítása

Az elhízásban, a zsírfelhalmozódásban nagyon sokszor a cukoranyagcsere-zavar játszik szerepet. Az édes íz szükséges lehet, sőt, jól esik, de próbáljuk meg inkább pótolni – erre a célra a fahéj a legjobb választás! A fahéj nemcsak édes, de kifejezetten jól hat a cukoranyagcserére, mivel javítja az inzulinérzékenységet. Ugyanilyen hatású az avokádó, a cseresznye, az áfonya, és a chia mag is.

3. A kavitációs zsírbontás után fokozza az anyagcserét!

Ha a sejtszintű anyagcsere gyorsul, több energiát égethetünk el még nyugalomban is. A napindító fogyasztóitalok általában valamilyen anyagcsere fokozót tartalmaznak. Az anyagcsere fokozására alkalmas a citrom, a gyömbér, az erjesztett ételek leve (káposztalé, kovászos uborkáé), a chia mag és a zellergumó is.

A fenti összetevők csak példák voltak, de érdemes ez alapján összeállítani azokat a frissítő italokat, amiket napindításkor és napközben is fogyaszthatunk. A lényeg továbbra is az, hogy mindig legyen nálunk valamilyen egészséges innivaló! Lehet az víz, lehet smoothie, lehet gyógytea is. Ne legyen azonban bolti gyümölcslé, még ha 100%-os is! A szervezet számára azok tömény cukoroldatnak számítanak, hisz az értékes növényi rostok (és darabos, lassabban emészthető részek) már nincsenek jelen, ellenben a gyümölcscukros leve koncentrált formában ott van bennük.

Mit igyunk kavitációs zsírbontás után?

A legjobb tehát, ha otthon, saját magunk készítjük el a frissítő italunkat. Mi most három példával segítünk, de a fentiek alapján a lehetőségek tárháza sokkal szélesebb.

Fahéjas limonádé

Facsarjunk 3 egész citromot 1 liter vízbe és tegyünk hozzá 1 kávéskanál fahéjat. Tipp: fahéjat egészben is bele lehet áztatni, akkor fogyasztása is kellemesebb. Tehetünk bele mentát, vagy levendulát, illetve vanília rudat is, amivel az ízvilág fokozható.

Gyógyteás limonádé

A gyógyteák íze sokakat megriaszt, de senki sem mondta, hogy azok csak melegen szürcsölve jók! Az elkészített gyógytea lehűthető, ízesíthető. Frissítőként próbálja ki a citromfű vagy a rozmaringteát. Esetleg a kettőt lehet keverni is. A lefőzött 1-1,5 liter teát ezután le kell hűteni, majd tehet bele ugyanúgy citromot, fahéjat vagy bármit. Lehet édesítenni steviával is, de első körben javasoljuk, hogy natúron próbálja ki!

Áfonyás zöld smoothie

A smoothie tulajdonképpen vizes turmixot jelent. A nevet megkülönböztetésül használjuk, hogy senki ne a tejturmixra gondoljon. Ha krémes állagot szeretnénk elérni, azt az avokádó tudja megadni leginkább, de a zöldség és gyümölcs mennyiségével mindig változtatható az állag.

Az áfonyás zöld smoothie-hoz a következő összetevőket kell beletenni egy turmixgépbe:

egy nagy marék spenót

fél uborka

fél narancs (magját kiszedve)

negyed citrom (magját kiszedve)

1 marék áfonya

2 alma (magház kivágva, a héja ízlés szerint maradhat)

1 babnyi gyömbér

Először csak nagyon kevés vízzel turmixoljuk, amíg krémesen nem forog, majd adjunk hozzá ízlés és kívánt állag szerint vizet. Ehhez a recepthez kb. fél liter vízzel kell számolni. Persze nem kell naponta egy maréknyi áfonyát turmixolni, de a tapasztalat megszerzése után már szabadon lehet kísérletezni.

Dr. Gulyás Tamás