Vannak olyan ételek, amelyek önmagukban ugyan nem okoznak hiperaktivitást, de kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulnak a problémához. Ráadásul sokszor olyan ételekről van szó, amelyeket sok szülő jutalomként ad a gyermekének. Nem kérdés, hogy a szülők mindig a legjobbat szeretnék gyermekeiknek, de a rossz gyakorlatnak és ismerethiánynak köszönhetően, gyakran a „rosszat” adják tovább.

Ami a gyermeknek kell

A fejlődésben lévő gyermek egészséges étrendjébe a fehérjék, a szénhidrátok és a zsírok is beletartoznak. Hasznos és elég energiához jut a gyermek a teljes kiőrlésű gabonából készült kenyerek, gabonapelyhek, barna rizs, durum tészta, főzelékfélék, valamint a nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával. Valamennyi tápanyagra szüksége van, csak nem mindegy, milyen arányban kapják ezt.

Az egyik fő bűnös a szalicilsav!

A szalicilsav a szervezetben gyorsan felhalmozódik, és a vérben sokáig kimutatható. A felhalmozódási veszély gyermekek esetén különösen nagy, hiszen károsítja a nyálkahártyákat (gyomorgyulladás, gyomorfekély alakulhat ki), a központi idegrendszert és a veséket is. A mellékhatások ismeretében a legtöbb országban be van tiltva, nálunk az ipari felhasználásban tilos, de sajnos háztartási célokra forgalomban van.

Olyan ételekben és italokban találjuk meg, amelyre nem is gondolnánk: például szörpökben, és állítólag egészséges gyümölcslevek egy részében is ott van. Sokkal jobban járunk, ha mi magunk frissen préseljük a gyümölcslevet, és azt adjuk gyermekünknek. Csinálhatjuk együtt is, így neki is élménnyé válik, szívesebben eszi meg, és ráadásként ezt az egészséges tudatot viszi tovább magával.

Bőségesen találunk még szalicilátot - nélkülözhetetlen fehérjeforrásnak titulált - épp ezért gyermekeknek előszeretettel adott felvágottakban és szalámikban is. Ezeket is pótolhatjuk, mégpedig fehérjében gazdag hüvelyesekből készült pástétomokkal. Ne feledjük, a gyermek azt fogja finomnak és jónak találni, amelyet a szülő is annak talál, és előszeretettel fogyaszt.

Sajnos egyes természetes ételekben is van szalicilát: ilyenek például a citrusfélék, aszalt gyümölcsök, amelyeknek tél idején még nagyobb keletje is van. Jó ezeket hazai, friss gyümölcsökkel kiváltani, például almával vagy körtével, akár gyümölcssaláta formájában hársfamézzel, fahéjjal vagy kókuszreszelékkel ízesítve fogyasztani.

A mesterséges színezékek fénykorát éljük?

Számos gyártó teszi termékét mesterséges színezékkel vonzóbbá, így válik a gyermekek számára még igézőbbé, ami már önmagában is hozzájárulhat a hiperaktivitás kialakulásához. Sajnos a sokszor egészségesnek gondolt müzlikben is fellelhető, így sokszor annak ellenére, hogy tudatosan neveljük gyermekünket, belefuthatunk ezekbe.

Nem tudunk mást tenni, mint jobban odafigyelni és még jobban áttekinteni, mit tartalmaz az a müzli például. A legjobb itt is az lenne, ha mi magunk készítenénk el ezeket a finomságokat zabpehelyből, gyümölcsökből, magvakból.

A tej és az életerő téves összefüggései

A mondás szerint a tej élet, erő és egészség! Ám ez valójában nem teljesen igaz. Ugyanis a benne levő kazein, ami a fehérjék egyik fajtája, kisebb-nagyobb mértékben emésztési rendellenességeket okozhat. Ez pedig más problémák leküzdését is megnehezítik és egyre valószínűbb, hogy a hiperaktivitáshoz is köze van. A gyerekeknek valójában csak az anyukája tejére van szüksége kisbabakorában, később pedig nagyon is egészségesen fejlődhet tej nélkül. Ekkor persze gondoskodni kell más, magas kalciumtartalmú élemiszerek pl.: mák, mandula, gomba, szezámmag, káposzta fogyasztásáról. Ha szeretnék a tejet pótolni gyermekünknek, akkor erre egy egyszerű megoldás a magtejek vagy a rizstej használata. Egyre többféle kapható az üzletekben, bioboltokban, de ez is elkészíthető ugyancsak házilag.

Mindez természetesen a tejtermékekre is értelmezhető, melyekből szintén létezik növényi eredetű. Egy javaslat, ha szeretjük a parmezános ízt: használjunk sörélesztőpelyhet! B1-, B2-, B3-, és B6-vitamint, a létező 24 aminosavból 16-ot tartalmaz, ezért fehérjedúsnak mondható, de van benne még kalcium, króm, szelén, vas és foszfor is.

Legyen eszünkben, hogy az egészséges élet alapjait a gyermekkori megfelelő táplálkozás nagymértékben meghatározza. Egyrészt az optimális növekedéshez és fejlődéshez a kiegyensúlyozott tápanyag- és energiabevitel nagyon fontos, másrészt ekkor alakulnak ki azok a táplálkozási szokások, amelyet egész életünkben viszünk magunkkal.

Cser Melinda