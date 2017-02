A zöldségeknek és a gyümölcsöknek nemcsak az egészséges táplálkozásban van fontos szerepük, hanem a szépségápolásban is. Tulajdonképpen az év bármely szakában megtaláljuk a bolt polcain, ami viszont fontos, hogy idényszerűen válasszuk ki őket, különben több kárt okozunk, mint hasznot. Ha ennek megfelelően választunk, nemcsak a konyhában, a bőrünkre is kiválóan alkalmazhatóak.

Szezonális gyümölcsöket és zöldséget használjunk!

A gyümölcsök és a zöldségek amellett, hogy értékes ásványi anyagokat, vitaminokat tartalmaznak, ha megesszük őket, jótékony hatással vannak a bőrre is. A belőlük készült pakolások és maszkok pedig táplálják, vitalizálják az arcbőrt. Ha azonban szezonon kívüli zöldségeket, gyümölcsöket választjuk akár érzékenyen is érintheti szervezetünket. Nemcsak íztelenek és sápadtak ilyenkor, hanem kevésbé frissek és nagyon „műek” is. Ezen gyümölcsök és zöldségek termesztésénél, érlelésénél, vagy tisztításánál ugyanis olyan anyagokat használnak, amelyekre szervezetünknek egyáltalán nincs szüksége. Ezért válasszunk mindig hazait, lehetőleg biot és idényszerűt belőlük - arcpakolásunk készítésekor is!

A sárgarépa, amely csodát tesz a bőrrel!

A megtisztított répát reszeljük apróra, majd a megtisztított arcbőrünkre vagy dekoltázsunkra kenjük fel olyan rétegben, hogy elfedje azt. 15-20 perc elegendő ahhoz, hogy jótékony hatását kifejtse. Langyos vízzel mossuk le és rögtön érezhetjük is az arcunk üdeségét.

Ha pedig szeretnénk felturbózni a sárgarépás arcpakolásunkat, akkor adjunk hozzá a reszelékhez két evőkanálnyi hidegen sajtolt olajat (olíva, szőlőmag, mandula vagy dióolaj is lehet). Majd alacsony hőfokon pár percig kevergessük, hagyjuk pár órát, akár napig, hogy kioldódjanak a hatóanyagok, majd jól nyomkodjuk ki ezt a répadarát. Az így elkészített répaolajat beletehetjük pakolásokba vagy krémekbe, hogy hatóanyagaikat gazdagítsuk. A répa ugyanis béta-karotint, az A-vitamin előanyagát tartalmazza, amely hámvédő és antioxidáns hatással bír.

Tegyünk burgonyát a karikás szemre!

A krumpliból, legyen nyers vagy főtt állapotban, remek arc és testpakolás készíthető. Az A-vitaminnak köszönhetően táplálja, nyugtatja, üdévé varázsolja a bőrt. De egy kis tejszínnel összefőzve is varázslatossá teszi a bőrt.

Karikás a szemed? A krumpli ezen is segít! Egy-egy burgonyaszeletet fektessünk a szemünkre, és pihenjük így egy órácskát. Néhány kezelés és láthatóan elmúlnak a szem alatti karikák.

A paradicsom hatása a mitesszerekre

A paradicsomban található gyümölcssavak segítenek megszabadulni a mitesszerektől, mi több, hámlasztó hatásánál fogva a tompa fényű bőrt ragyogóvá teszi.

Elkészítése pedig nagyon egyszerű. Karikázzuk fel a paradicsomot, ha néhány vékonyabb szelet sikerül, az kiváló lesz az orrunk környékére. Alaposan tisztítsuk le az arcunkat, majd feküdjünk el és terítsük be az arcunkat a paradicsom szeletekkel. 10-15 percig hagyjuk rajta, aztán langyos vízzel mossuk le. Annak érdekében, hogy a pórusok ne tömődjenek újra el, lehetőleg a problémás részeket ne is kenjük be semmivel a pakolás után.

A banán és a száraz bőr

A banán kiváló természetes hidratáló. A benne található A-vitamin segít helyreállítani a bőr elveszett nedvesség tartalmát. A banánmaszk felfrissíti arcbőrünket.

Egyszerűen nyomkodjuk össze, pépesítsük a banánt, majd a megtisztított felületre vigyük fel. 20-25 percig hagyjuk hatni, majd langyos vízzel öblítsük le. Ha a bőr nagyon száraz, akkor fokozhatjuk hatását egy kis mézzel, illetve natúr joghurttal keverve.

Ha pedig az elhalt hámsejtjeinket szeretnénk eltávolítani, akkor a banán és a cukor segít nekünk. Pépesítsük a banánt, majd egy evőkanállal keverjük össze őket. A megtisztított arcunkra vigyük fel és körkörös mozdulatokkal dörzsöljük át, majd öblítsük le. A banán a nedvességet adja, míg a cukor az elhalt hámsejteket segít eltávolítani.

Nyugtassuk almával a bőrt!

Az alma jól ismert a fertőtlenítő hatásáról, emellett pedig védi a bőrt a fertőzések és a káros baktériumok ellen. Rendkívül gazdag A és C-vitaminban is, az almasavnak köszönhetően gyengéden hámlaszt és fényesíti is a tompa bőrt.

Ha úgy érezzük, pattanás készül valahol a bőrünkön, akkor vegyünk egy almaszeletet, öntsünk rá forró vizet és várjunk néhány percet, hogy megpuhuljon. Miután kihűlt, helyezzük az almaszeletet 20 percre a pattanásra, majd ez idő letelte után, vegyük le és töröljük át egy nedves vattapamaccsal a területet.

Hasonlóan jó megoldás az almapép az aknék, szőrtüszőgyulladásokra. Daraboljuk fel az almát, zúzzuk péppé és kenjük rá a megtisztított arcbőrünkre. 15-20 perc után mossuk le alaposan, és ha szükségesnek érezzük, kenjük be szokásos hidratáló krémünkkel.

Cser Melinda