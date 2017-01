A Bach virágterápia az információs terápiák közé tartozik, mint például a homeopátia. Itt azonban nem kihígított - a természettudomány által jelenleg megfoghatatlan - hanem valódi anyagokat is tartalmazó oldatokról, esszenciákról van szó.

Az esszencia bejuthat szájon, bőrön keresztül, de akár az illat orron keresztüli észlelése által is. Tudjuk, hogy sok illat képes különböző módon hatni az érzéseinkre, érzelmeinkre. Márpedig a Bach virágterápia lényege is az érzelmi, lelki hatások előhozása, amelyek képesek az ilyen jellegű feszültségek oldására. Végül a lelki feszültség feloldása testi szinten is kifejtheti hatását.

Illatterápia

Az illat orron keresztüli érzékelése nagyon fontos a többi beviteli mód esetén is. Az orrnyálkahártyában több, mint ötmillió szaglóidegsejt helyezkedik el. Ezek közvetlen kapcsolatban állnak agyunk limbikus rendszerével. Ezt az agy érzelemközpontjának is nevezik. Az agynak ezen része közvetve hat a hormontermelésünkre és idegi funkcióinkra is.

Tudni érdemes, hogy ez a rendszer az agy egyik legősibb része is a legősibb ösztönök is itt tárolódnak. Ezért képes a virágterápia ugyanolyan módon hatni érzelmeinkre annak ellenére, hogy egyénenként bizonyos érzelmekhez bizonyos szagok, illatok társulnak, amelyek tapasztalataink eredményeként hatnak ránk. Az esszenciát tehetjük párologtatóba, de bele is szippanthatunk az üvegcsébe naponta többször is.

Szájnyálkahártyán keresztül történő alkalmazás

A szájnyálkahártyán keresztül felszívódott anyagok nem jutnak a keringéssel a májba és nem esnek rögtön a méregtelenítés áldozatának. Az itt felszívódó anyagok tehát közvetlenül, változtatás nélkül jutnak el a szervezet minden részére… bár a vér - agy gáton nem jut át minden. Ez esetben azonban nem a felszívódott molekula, hanem az általa kifejtett íz hatás a legfontosabb.

Ha szájon keresztül alkalmazzuk a Bach virágterápiát, figyeljünk arra, hogy ne legyen más íz a szánkban, és legalább 15 perccel előtte és utána ne fogyasszunk semmit. Tegyünk néhány csepp esszenciát vagy közvetlenül a nyelv alá, vagy tegyük azt egy pohár vízbe és így vegyünk a szánkba egy kortynyit. Rögtön semmiképpen sem szabad lenyelni. 10-15 másodpercig érdemes a szájban tartani. Ezt kell naponta 5-6-szor megismételni.

Fürdővízbe téve

A virágesszenciát fürdővízbe is tehetjük. Egy kádnyi vízbe 15-20 cseppet érdemes beletenni, és legalább 15-20 percig fürödjünk benne. Fürödni este jobban szeretünk, és praktikusabb is, de ez esetben a reggeli fürdés alkalmazása javasolt jobban.

Dr. Gulyás Tamás