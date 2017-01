A téli időszak nagy megpróbáltatás bőrünk számára. Azt gondolnánk, hogy ennek oka a hideg, illetve a bőrt érő hőingadozás. Hidegből melegbe, melegből hidegbe megyünk, és valljuk be, fejünkre tudunk sapkát húzni, de arcunkat csak ritkán takarjuk (pl.: sállal).

Ez azonban nem is olyan nagy probléma, mert ez a folyamat segít a keringés fokozásában, és mint tudjuk teher alatt nő a pálma. Az igazi ok, hogy időnk nagy részét szellőzetlen, sokszor száraz levegőn, a négy fal között töltjük.

A kiszáradt bőr okai

A bőr legnagyobb ellensége a szárazság és ez kínozza legjobban bőrünket a téli időszakban. Nem is gondolunk rá, hogy ha naponta többször kimozdulnánk, nemcsak a testünkkel és a hangulatunkkal tennénk jót, hanem a bőrünkkel is. A kiszáradt bőr ugyanis védelmi funkcióját sem tudja olyan jól ellátni. A bőrnek pedig a száradással nem csak a víztartalma, de a faggyútermelése is csökken. Ennek hatására könnyebben repedezik, ami kórokozók bejutására ad alkalmat, illetve fogékonyabb a belső gyulladások, ekcémák, pikkelyes hámlás létrejöttére is.

Mit tehetünk a bőrünk védelmében?

A fentiekből logikusan az a sokszor hallott javaslat következne, hogy fogyasszunk sok folyadékot. Ez sajnos ebben az esetben nem igaz. A bőr így is kiszárad, ha környezete száraz, és nem tudja megtartani a folyadékot, ha nem megfelelő a zsírtartalma. Épp ezért fontosabb, hogy kívülről párásítsuk. Ezt megtehetjük a páratartalom növelésével, magyarul párologtatással, illetve már kaphatók úgynevezett bőr párásító készülékek is. Mindenesetre a legjobb lenne beszerezni egy páratartalom mérőt és tartani a szobában, munkahelyen a minimum 35%-os páratartalmat. Sajnos a párát a klíma is kiviszi.

Mit használjunk télen bőrünk kezelésére?

Télen a bőrünk kezelését illetően a magasabb zsírtartalmú krémek ajánlottak nemcsak az arc, hanem az egész test területére. Arcunkat pakolásokkal is kényeztethetjük. A ligetszépe, vagy a mandula olaj csodákat tehet éppúgy, ahogyan az avokádó is, ezeket felturbózhatjuk bogyós gyümölcsök levével, vagy tojás sárgájával. Az alkohol ellenben nagyon szárít, így ilyenkor, ha lehet, azt ne is használjunk.

A bőrt belülről vitaminokkal is kényeztethetjük. Fontos a béta karotin, a cink, a biotin, a cisztein, az E-vitamin, hogy a legfontosabbakat említsük. A bőr belső zsírtartalmának minőségét Omega 3 halolajakkal javíthatjuk.

Dr. Gulyás Tamás