Sokan már most rettegnek az ünnepektől, mert tudják, hogy úgysem tudnak majd ellenállni a sok finomságnak. Vannak, akik már az ünnepek utáni nagy fogadalmakat tervezgetik, és december elején elkezdik a csipegetést. Vannak akik, nagy koplalással készülnek az ünnepekre. És egyik sem jó stratégia. Lássuk, miért?

Nem akarunk semmilyen finomságról vagy ünnepi étekről lebeszélni senkit. Álszent dolog is lenne. Az ünnepet meg kell élni, és igenis hozzátartozik az ünnepi vacsora is. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy vacsora nélkül nem élhető meg az ünnep melege. Sőt, gondoljunk azokra is, akiknek nem telik vacsorára sem.

Ünnepi bűntudat és idegbaj?

Visszatérve témánkhoz, a szándékos megszorítás vagy a bőséges étkezés elleni bűntudatkeltés a legrosszabb, amit tehetünk. A testi-lelki egyensúlyt egyáltalán nem támogatjuk ezzel. Az ünnep nem szólhat a fogyókúráról. Szólhat persze diétáról, ha más okból történik. Szólhat a mértékletességről is, de semmiképpen sem szabad megerőszakolni önmagunkat. Ezzel nem szeretnék senkit sem mértéktelen zabálásra buzdítani, hiszen a hasnyálmirigy gyulladások száma és epegörcsök száma ebben az időszakban kiugróan magas lehet. Csak annyit a mondanék, hogy a lelki jóllét és ne a bűntudat domináljon.

Aki koplalással készül az ünnepekre abban már eleve ott a feszültség és ez nem jó. Ráadásul a rossz hírem számukra az, hogy a koplalás lassítja az anyagcserét. Így amikor elkezd bősegesen enni, hipersebességgel kezd lerakódni a zsírba minden. Éppen ezért nem javaslom ezt.

Mennyire terheljük meg szervezetünket az ünnepek alatt?

A cukrok és édességek, illetve az alkohol káros hatásairól nem érdemes szót ejteni, mert jó esetben egy pár napig tartó kilengésről beszélünk, ami normál esetben bárkinek beleférhet. Ha ez a kilengés nem mikulástól szilveszterig tart, akkor tényleg nem kell tartani tőle. Elsősorban tehát nem az anyagcserére helyezném a fő hangsúlyt.

Ennél fontosabb az, hogy ennek a kilengésnek milyen hosszútávú hatása lehet. Legfontosabb a máj és az emésztőrendszer terhelése. A máj terhelésén főként az alkoholt és a sok zsíros ételt értem. Ennek megfelelően napi 3x1000mg C-vitamin fogyasztása indokolt.

Az emésztőrendszer terhelése kettős. Elsőként a bélflóra egyensúlyának megzavarását említeném. Ez nemcsak a baktérium arány megváltoztatását jelenti, hanem kihatással van a bélfal sejtjeire is. Mindenesetre az ünnepi kilengés esetenként felérhet egy antibiotikum terápia hatásával. Persze nem végez olyan pusztítást, de a “rossz” baktériumok és gombák növekedésének elősegítése végül a “jó” bacik visszaszorítását eredményezi. Ennek megfelelően az egész ünnepi időszak alatt indokolt széles spektrumú probiotikum készítmény fogyasztása. Ezt pedig ki lehet egészíteni egy jó rostkészítménnyel.

A rostok jótékony hatása több szinten támogatja az ünnepi ételek negatív hatásának ellensúlyozását:

A rostok megkötnek egy csomó anyagot, amik végül nem kerülnek felszívódásra.

Nem engedik a bélfalra rakódni az emészthetetlen, de általában a bélfalra tapadó maradványokat.

Prebiotikus jellegüknél fogva támogatják a bél jó baktériumait.

Felgyorsítják a bélműködést, csökkentik a táplálék tranzitidejét, ami így nem pang.

Ünnepeljünk „okosan” és ne stresszeljünk!

A fentieknek megfelelően egy jófajta béltisztító készítmény használatát javaslom. Hangsúlyozom, hogy nem béltisztító kúraként javaslom azt alkalmazni. Reggelente vegyük be a megfelelő kapszulákat vagy porkészítményt, fogyasszunk elegendő folyadékot, de ne diétázzunk mellette. Adjuk át magunkat az ünnepi étkezés gyönyöreinek. Így alkalmazva nem kell hasmenéstől tartani. Lehet tőle gyakoribb, de mindenképpen lazább széklet, ami pedig jó.

Ennek hatására a plusz kilók sem fognak olyan gyorsan felszaladni. Sőt, a fentiek alkalmazásával, mindenféle diéta nélkül az ünnepek elmúltával súlyunk hamar visszaáll a normális értékre. Anyagcserénket a bőséges étkezés gyorsítja, így ha nem hagyjuk pangani bélrendszerünket és mikor visszatérünk normál étkezésünkhöz, a feleslegesen bevitt energia nem kerül raktározásra.

Azoknak, akik nem bírják a nehéz ételeket, javasom a jó minőségű, sokféle enzimet tartalmazó emésztőenzim készítmények használatát.

Végül jegyezzük meg, hogy ha esetleg nem halra esne a választás, a pulyka vagy a malac mellé nem muszáj burgonyát vagy fehér rizst fogyasztani. A zöldségköret, illetve a savanyú káposzta éppolyan finom lehet, és sokkal értékesebb is.

Boldog és Békés Ünnepeket kívánok!

Dr. Gulyás Tamás