Ha a család apraját-nagyját, kisebb és nagyobb betegségeit, sérüléseit, hatékonyan szeretnénk kezelni, akkor a Safe Laser lágylézer ideális karácsonyi ajándékká válhat az egész család számára.

A Safe Laser lágylézer készülék, mint a nevében is rejlik biztonságos lézerkezelést tesz lehetővé bárki számára. Valójában jelenleg az egyetlen olyan gyógyászati lágylézer technológia, mely nemcsak szigorú feltételeknek megfelelő rendelőkben alkalmazható, hanem bárki az otthonában is használhatja. Ezt az a speciális prizmarendszer teszi lehetővé, ami úgy szórja szét a lágylézerforrás fényét, hogy az megtartja azon jellemzőit, melyek a lézer biostimulációs hatásaiért felelnek, ellenben a szemlencse nem képes többé azt összegyűjteni. Egy ilyen eszköz bármely család számára kincset ér, mivel nagyon sok mindenre használható.

A biostimuláció hatása a biológiai folyamatokra

A biostimulációs hatás eléggé elvont már-már ezoterikus fogalomnak tűnik, azonban 60 éve nem találtak rá más kifejezést, ami ennél jobban leírná a lágylézerek hatását. A fogalmat Dr. Mester Endre alkotta meg, és jelenleg az Amerikai Élelmiszer Hivatal (FDA) is ezt a fogalmat (biostimulation) használja a lágylézer eszközök hatásának leírására. A biostimuláció azt a folyamatot írja le, ahogy a lézersugár hat a biológiai folyamatokra. A lágylézerfény hatására ugyanis a sejtek különböző fehérjekomponensei gerjesztett állapotba kerülnek, és ennek hatására számos folyamat felgyorsul bennük. A sejtműködések gyorsulása többszörös hatást vált ki a kezelt területen, attól függően, hogy mely sejtek aktivizálódtak.

A Safe Lase lágylézer hatásai:

Nő az oxigén szállító és felvevő kapacitás (vörös vértestekre gyakorolt hatás)

Javul a keringés (erekre gyakorolt hatás)

Csökkennek az ödémák (nyirokkeringés gyorsul)

A fájdalom csökken (idegsejtekre gyakorolt hatás)

A gyulladások csillapodnak - lefolyásuk felgyorsul - (immunsejtekre gyakorolt hatás)

Gyorsulnak a gyógyulási, regenerációs folyamatok

Gyorsul a sejtek osztódása

Eddig ezeket a hatásokat főként a bőr és a nyálkahártya szintjén, illetve a kisebb ízületek esetén figyelték meg, vizsgálták. Ennek oka, hogy a lágylézer kezeléseknél alapvetően a piros (660nm) közeli fényt használták. Ez a hullámhossz - energiájától függetlenül - csak 2-3 cm mélyre képes a szövetekbe hatolni. Azonban elkezdtek infra lézereket is alkalmazni, melyek fénye nem látható ugyan, de 6-8 cm-es mélységben is kifejtik hatásukat. Ezt legjobban a nagyízületek gyulladásos folyamatainak csillapítására alkalmazzák, de számos távlati lehetőséget is megnyitottak, melyek jelenleg a kutatás és tapasztalatszerzés szintjén vannak, de nagyon bíztatóak. Ezzel a hatásmélységgel ugyanis elérhetők például a hasi szervek is, így máj, a vese vagy a hasnyálmirigy, melyek kezelése azok funkcióját is képes javítani.

Mely területeken használhatjuk a Safe Lase lézert?

A fent leírt biostimulációs hatás tehát a test bármely részén alkalmazható, épp ezért nem érdemes csak egyféle felhasználás, egyféle probléma felől megközelíteni a safe laser eszközök használatát. A Safe laser család tartalmaz egy piros (660nm) és egy infra (808nm) hullámhosszú lézerfényt kibocsátó lézereszközt, illetve az alkalmazásuk kiegészítésére szűkítőket (pl.: orrkezelés, fülkezelés) és száloptikát (pl.: szájüregi kezelések, fülkezelés).

Általánosságban elmondható, hogy a piros fényű Safe Laser 150-es eszköz főként a felszíni és felszín közeli (2-3cm) folyamatok kezelésére alkalmas. A Safe Laser 150-es lágylézer készülék piros fénye alkalmas gyulladáscsökkentésre, fájdalomcsillapításra . Sokszor a hónapokig, akár évekig nem gyógyuló, vagy kiújuló fekélyes folyamatok véglegesen megoldódnak alkalmazása által.

Az infra fényű Safe Laser 500-as eszköz főként mélyebb folyamatok, mozgásszervi fájdalmak kezelésére alkalmas, és általános hatásként inkább a fájdalomcsökkentő hatása emelendő ki, de ugyanúgy megvan a gyulladáscsökkentő és regenerációt gyorsító hatás is.

Tapasztalataink szerint a Safe Laser 500-as eszköz minden folyamatra hatással van, amire a 150-es készülék, és harmad akkora kezelési időket kell vele alkalmazni. Fordítva sajnos nem így van, a Safe Laser 150-es eszközzel ugyanis nem lehet például mély ízületi gyulladásokat kezeli, még sokkal hosszabb kezelési idők alkalmazásával sem. Ennek ellenére a 2-3cm mélyen elhelyezkedő folyamatok hosszabb kezelésekre szépen reagálnak.

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az alkalmazási lehetőségeket, amire egy családon belül alkalmazhatók a Safe Laser készülékek.

Helyi kezeléssel gyógyítható betegségek, a Safe Laser 150-es készülék allmazásával:

Hámsérülések, horzsolások

Műtéti hegek gyorsabb regenerációja

Nehezen gyógyuló sebek (pl. fekélyek) gyógyulását megindítja.

Herpesz, övsömör (a hólyagok már pár kezelés után beszáradnak, a fájdalom csökken)

Felfekvések, égési és fagyási sérülések

Ekcéma, bőrgyulladások (atópiás dermaitisz) gyógyulását felgyorsítja

Felületes sport sérülések utáni felépülést lerövidíti (izomhúzódás, zúzódás, vérömleny…)

Fül és hallójárat gyulladás gyógyulását elősegíti

Fogfájást, fogíny sorvadást és gyulladást, fogíny vérzést nagymértékben csökkeni és szájnyálkahártya sérüléseinek (pl. afta) gyógyulását felgyorsítja.

Fogászai kezelések, szájsebészeti műtétek, fogbeültetés után a lágy- és csontszövet gyógyulását felgyorsítja.

Speciális festékkel kombinálva alkalmas Animikrobialis Photo Dinamikus Terápia (APDT) kezelés kivitelezésére is.

Orrnyílás bevilágításával gyógyuló betegségek:

Megfázás, influenza, légúi gyulladások tüneteit enyhíri, lefolyását gyorsítja.

Az allergiás, asztmás, szénanáthás tüneteket enyhíti illetve megszüntetheti. (Allergiaszezon előtt már 1 héttel érdemes a napi kezeléseket elkezdeni!)

Állatorvoslásban a felsoroltakon kívül, az alábbi betegségek is kezelhetőek az orr-nyílás bevilágításával (vér besugárzás):

Keringési rendellenességek megelőzése és utókezelése (sztrók, infarktus, trombózis)

Cukorbetegségnél csökkenthei a vércukor szintet

A magas vérnyomást normalizálhatja, a magas koleszterin és vérzsírszintet csökkentheti

Az utóbbi megállapítások állatok kezelésének tapasztalatain alapulnak, nem tekinthetők humán felhasználás javallatainak, noha a piros lágylézer agyi keringésjavító hatása és sztrók rehabilitációban történő alkalmazása klinikailag igazolt.

A Safe Laser® 500 Infrával kezelhető kórképek és betegségek

Mozgásszervi betegségek

Sérülések:

Zúzódás, húzódás, vérömleny (haematoma)

Szalag, izom vagy ínszakadás (a szakadást nem állítja helyre)

Csonttörés

A traumás és sportsérülések gyógyulási idejét a lágylézer terápia lerövidíti. Műtét előtt alkalmazva gyorsítja a haematomák, ödémák felszívódását, így a műtéti terület jobban hozzáférhetővé válik, fájdalmat csökkent.

Túlerőltetésre létrejövő kórképek:

Ínhüvely gyulladások, izomgyulladások, nyáktömlő gyulladások

Izmok tapadásánál v. eredésénél létrejövő csonthártya gyulladás (pl. “teniszkönyök”)

Degenerahv elváltozások:

Ízületi kopás, porckopás (arthrosis)

Ízületi gyulladás (arthritis)

Gerincoszlop betegségeinél fájdalom csillapítás, gyulladás csökkentés (pl. lumbágó)

Izombetegségek: pl. izomfájdalom, ízületi mozgásbeszűkülés (kontraktúra)

Bőrgyógyászati megbetegedések

Hámsérülések, horzsolások, operáció utáni sebek esetén elősegíj a normális szövetek regenerációját, nehezen gyógyuló sebek, fekélyek gyógyulását is megindítja.

Idegrendszeri megbetegedések (fájdalomcsillapítás):

Postherpejkus fájdalom : övsömör (herpes zoster) gyógyulása után sokszor évekig fennálló égő fájdalom az ideg lefutása mentén. (Safe Laser® Infrával pontonként 2 perc a kezelési idő az ideg lefutása mentén. Az első kezelések után kezelési reakcióként a fájdalom fokozódhat, majd javulás következik.)

: övsömör (herpes zoster) gyógyulása után sokszor évekig fennálló égő fájdalom az ideg lefutása mentén. (Safe Laser® Infrával pontonként 2 perc a kezelési idő az ideg lefutása mentén. Az első kezelések után kezelési reakcióként a fájdalom fokozódhat, majd javulás következik.) Fantom fájdalom: Végtag amputáció után az elvesztek végtag helyén megjelenő fájdalom (nagyon erős kezelési reakció várható 12 órán belül, 24 órán át erősödhet a fájdalom, de a 2. kezelés után már javulás érezhető.)

Fogászati és szájbetegségek

A felszíni bőr és nyálkahártya betegségeket (pl. herpesz, szájsebek, fekélyek aphta) és a fogínysorvadást, vérzést a piros fényű (660nm) Safe Laser® 150-nel tudjuk hatékonyabban kezelni (rácsavarható száloptika, fogínykezelő segítségével).

A 808nm-es Safe Laser® 500 Infrával viszont a mélyebb területeket érhetjük el és fájdalomcsillapításra is alkalmasabb.

Fogfájások, gyulladások hatékonyan kezelhetők akár az arcon átvilágítva, akár száloptika segítségével.

hatékonyan kezelhetők akár az arcon átvilágítva, akár száloptika segítségével. Fogászati kezelések, szájsebészej műtétek, fogbeültetés után a lágy- és csontszövet gyógyulását felgyorsítja. Fog implantátumok körül segíti a hámtapadást (csontosodási fázis) akár az arcon átvilágítva is.

Műtétek után lerövidül a gyógyulási idő , hamarabb lehet a varratokat eltávolítani.

, hamarabb lehet a varratokat eltávolítani. Szájzár (trismus) – Több ok miatt kialakulhat az állkapocs izmainak hosszan tartó görcse pl. begyulladt bölcsességfogtól... Az állkapocs ízületén végzett néhány perces Safe Laser® 500 Infra kezelés után az állkapocs ízületén az izom lazul, a szájzár pár perc alatt oldódik, a gyulladás csökken.

Dr. Gulyás Tamás