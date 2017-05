Ha kelleténél kicsit nagyobb lett a pocakunk, akkor egyből kevesebb az önbizalmunk, nem érezzük jól magunkat a bőrünkben. Szorít a nadrág, nem úgy áll a felső, a bikiniről nem is beszélve! Mit tehetünk ilyenkor? Sokan vallják, hogy a mozgás önmagában nem elég a fogyáshoz, főleg a hasról való fogyáshoz. Egyet is érthetünk abban, hogy az étkezés megreformálása legalább olyan lényeges a hatékony és eredményes fogyás, alakformálás érdekében.

Diéta – de hogyan?

Ha felszaladt ránk pár plusz kiló, akkor egyből arra gondolunk, hogy vissza kéne venni az étkezésből, nekiállni diétázni, a kalóriákat számolni. Ha úgy érezzük, hogy eljött a karcsúsodás ideje, és belevágjuk a fejszénket a fogyókúrába, akkor a szélsőségektől tartózkodjunk. Az egészséget veszélyeztető koplalást mindenképpen felejtsük el!

Inkább azt tartsuk szem előtt, hogy a minőségi táplálkozási és kiegyensúlyozott életmódbeli új szokások fokozatos beépítésére kell fektetnünk a hangsúlyt. Azaz az elején érdemes leszögezni, hogy ne csak átmenetileg fogyókúrázzunk, hanem váltsunk szemléletmódot. Ez nem olyan nehéz, mint amilyennek elsőre tűnik, és hosszú távon ez a fogyókúra tipp az, ami valóban megállja a helyét.

7+1 tuti fogyókúra tipp: 1. Ne vásároljon éhesen. 2. Főzzön! Csak a saját ételeiben bízzon. 3. Fő a rendszeresség és a tervezés! Találja ki előre, hogy mit fog enni. 4. Reggelizzen, mint egy király. Vacsorázzon, mint egy koldus. 5. Inkább többször egyen keveset, de ne éhezzen. 6. Egyen lassan és rágjon meg alaposan minden falatot. 7. Nassoljon nyers zöldséget, pl. répát. 8. Igyon sok-sok tiszta vizet minden nap.

Az örömevést felejtsük el!

Nem mondunk újat azzal, hogy a táplálkozás sok esetben örömforrásként szolgál. Kalóriadús étkezésekkel dobjuk fel a kedvünket nap végén, sőt, gyakran a stressz oldására ropogtatunk el valamit munka közben. Mindez azonban csak pillanatnyi örömet okoz, hosszú távon a rossz szokás hatására megjelenő párnácskák igencsak negatívan hatnak életünkre. De ez így nem mehet tovább! Ha szeretjük önmagunkat, akkor muszáj odafigyelnünk a testünkre: megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékkal kell ellátnunk.

Mozgás – de hogyan?

Modern nőként rengeteg kihívással kell szembenéznünk. Helyt kell állnunk a munkában és a soha el nem fogyó háztartási teendőkkel is meg kell birkóznunk. Csoda hát, hogy a nehéz, stresszes munkanap után este inkább lerogyunk a kanapéra, mintsem elmenjünk edzeni?! Pedig a mozgás jótékony hatásait is meg kell adnunk testünknek, főleg, ha formálni szeretnénk rajta.

Tudta-e? A Minnesota Egyetem tudósai egy irodában fiataloknak csokit és almát kínáltak. Érdekes, hogy azon dolgozók, akiknek rendetlen volt az íróasztala, inkább a csokira voksolt, míg azok, akiknek rend uralkodott az asztalán, inkább almát választott.

Nem bonyolult összerakni, hogy az ülőmunkát végző emberek körében vajon miért gyakoribb a súlyfelesleg. A plusz kilók viszont sajnos számos, súlyos betegség komoly rizikófaktorai lehetnek (pl.: cukorbetegség, szív- és érrendszer, mozgásszervi betegségek), úgyhogy nemcsak szépségünk szempontjából érdemes megszabadulni tőlük, hanem egészségünk érdekében is. Tehát a munkában óránként legalább egyszer álljunk fel pár percre és mozgassuk át a tagjainkat.

Ezen kívül tegyük a gyaloglást a mindennapok részévé. Szálljunk le a buszról 2 megállóval előbb, rövid távokra mindenképp tegyük le az autót. Liftezés helyett pedig lépcsőzzünk. Ezek mind-mind apróságok, viszonylag könnyen kivitelezhetőek, mégis nagyon sokat számítanak. Ha már elmondhatjuk magunkról, hogy hónapok óta napi szinten gyalogolunk, akkor itt az ideje nagyobb fokozatra kapcsolni! Elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy otthon tornázunk vagy bérletet váltunk valamelyik fitnesz központba: heti rendszerességgel járhatunk csoportos órákra, konditerembe vagy személyi edzőhöz. Előbb-utóbb rá fogunk kapni a mozgás ízére.

Mi a megoldás, hogyha a diéta és a sport nem hozott sikert a hason?

Tudta-e? A zsírsejtek száma életünk során adott, de térfogatuk porszem nagyságúról képes akár babszem nagyságúra is megdagadni, ha nem megfelelően étkezünk és nem mozgunk eleget.

Előfordulhat, hogy a diéta és az edzés nem hozza a várt eredményeket. Megeshet, hogy a diéta során nem hasról fogyunk, hanem mellből vagy arcból, ami viszont nem volt célunk. Plusz vannak olyan makacs zsírpárnák, pl. deréktáji úszógumik, amelyek például a gyakori és kitartó felüléseknek is ellenállnak. Ráadásul az is megeshet, hogy nagy nehezen, végre-valahára leadtuk a zavaró fölösleget, de amint abbahagyjuk a diétázást/mozgást, egyből visszaröppennek a fránya plusz kilók, esetenként még több is, mint amennyitől eredetileg megszabadultunk… Mindez azért van, mert a diéta és a sport is olyan alakformáló módszer, amely sajnos nem a zsírsejtek számát csökkenti, hanem csak a térfogatukat, ezért térhet vissza esetükben az idegesítő jojó-effektus.

Tartós és célzott fogyást (pl. hasi fogyást) viszont csak a zsírsejtek számának csökkentésével érhetünk el. Erre a legjobb módszer a kavitációs zsírbontó technológia, ami az ultrahang segítségével lebontja a zsírsejteket.

„Nem ördögtől való, ha professzionális gépi kozmetikai kezelést is bevetünk az alakformálás érdekében. Ilyen a kavitációs zsírbontó kezelés, ami célzott, jojó-effektus nélküli alakformálást biztosít. A kavitációs zsírbontás többek között azért népszerű, mert helyi zsírbontást végez, tehát pontosan onnan fogyaszt, ahol használjuk. Segítségével eltüntethetjük a zavaró zsírpárnákat pl. a hasról, ám elkerülhetjük a mellméret csökkenését vagy az arcbőr megnyúlását, amely a fogyókúrák gyakori velejárója” – mondja Dr. Gulyás Tamás intenzív terápiás szakorvos, életmód-szakértő.

Szerencsére már nem kell kozmetikai szalonba mennünk kavitációs zsírbontó kezelés miatt, egy otthoni készülékkel ugyanúgy eltüntethetjük az aggasztó plusz centiket a hasunkról.

Kató Iringó