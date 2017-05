Vajon miért ilyen iszonyúan nehéz megszabadulni a narancsbőrtől, és hogyan csökkenthetjük végre otthon is hatékonyan ezeket az utálatos gödröcskéket? A választ a filléres csodaszereken és masszírozókon túl kell keresni…

Mire jók a házi praktikák?

Narancsbőr ellen rengeteg házi praktikát találni. Azonban a hagyományos otthoni módszerek – mint például a váltózuhany, a narancsbőr elleni krém vagy a masszírozó – legfeljebb kismértékben halványítják a bőrön áttüremkedő zsírgolyócskákat. Sőt, a narancsbőr még a legkeményebb edzésnek és diétának is hajlamos ellenállni!

Miért nem segít a fogyás?

Ennek oka, hogy a narancsbőr kialakulásáért nem csupán a mozgáshiány és az elhízás felelős. A narancs héjára emlékeztető képződmények gyakran a vékonyabb, rendszeresen mozgó, egészségesen étkező nőkön is megjelennek. A cellulit elsődleges oka ilyenkor a nők bőrének lazább (a férfiak kötőszöveténél gyengébb) szerkezete, valamint örökletes és hormonális tényezők is lehetnek.

Főbűnös: a rugalmatlan bőr

Ha a kollagén háló – amely a bőr rugalmasságát adja – valamilyen okból nem elég sűrű és feszes, könnyen áttüremkedhetnek rajta a zsírsejtek, hepehupássá téve a bőrfelszínt. Ilyenkor a spártai életmód helyett a bőr erősítésére, feszesítésére kell fókuszálni.

Titkos fegyver: a kombinált terápia

Legjobb, ha olyan kombinált narancsbőr elleni kezeléseket végzünk, amelyek a narancsbőr két fő okát egyszerre képesek kezelni! Azaz: csökkentik a bőr alatti zsírsejtek méretét, valamint feszesítik és megújítják a laza, megnyúlt bőrt. Ilyen komplex terápiára manapság már nemcsak szépségszalonokban, hanem otthon, saját készülékkel is van lehetőség. De bármelyik lehetőséget is választjuk, a megfelelő technológiától függ majd a siker.

A legjobb anticellulit módszerek – otthonra is!

A zsírsejtek célzott zsugorítására több kezelés (pl. ultrahangos mélymasszázs, LED fényterápia) is képes. Bőrfeszesítésre azonban – amely a narancsbőr elleni kezelések lelkét adja – csak a rádiófrekvenciás (RF) testkezelés nyújt igazán látványos és tartós megoldást. Ha tehát szép eredményre vágyunk, olyan terápiát válasszunk, amely rádiófrekvenciás feszesítő kezeléssel kombináltja a zsírcsökkentő eljárásokat! Vagy szerezzünk be egy otthoni készüléket, amely ilyen komplex terápiára képes!

Így csökkenti a narancsbőrt az RF

A rádiófrekvenciás hőenergia azonnal összerántja a megnyúlt kollagén rostokat, ezáltal rögtön valamivel feszesebbnek érezzük bőrünket. Kúraszerű használata erős és tartós anticellulit hatást eredményez, ugyanis új kollagén termelésére ösztönzi a bőrsejteket. Így a bőr sokkal rugalmasabb, stabilabb lesz, és már nem engedi áttüremkedni a gödröcskéket okozó zsírsejteket.

Kinek segíthet az otthoni terápia?

Az RF bőrfeszesítéssel kombinált narancsbőr elleni kezelések csak kúraszerűen végezve hatékonyak, éppen ezért a szalonokban elég költségesek. Különösen akkor, ha több testrész narancsbőr-mentesítésére is szükség van. Tehát a kisebb költségvetésből gazdálkodóknak inkább az ugyanilyen technológiával működő, azonos hatékonyságú otthoni gépek jelenthetnek megoldást.

Aki nem szeret szalonba járni, nem szívesen vetkőzik le mások előtt, vagy állandó időhiánnyal küzd, annak szintén jó szolgálatot tehet egy komplex terápiát nyújtó otthoni narancsbőr elleni készülék.

Őri-Solymos Katalin