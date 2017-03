Mint sokakban, Önben is felmerülhet a kérdés, hogy pontosan mire is jó az infra lézer. A fénye nem is látható, így sokkal nehezebben felfogható, mint a piros lézerfénnyel történő kezelés. A piros fénnyel rávilágítunk a bőrfelületre, a sebre, a szájüregbe vagy az orrba, illetve a fülbe és látjuk a fényét. Ez már fél gyógyulás. Az infra lézer esetén ezt csak elképzelni tudjuk. Hogy megértsük a kezelés menetét, a fentiekből kell kindulnunk.

A lézer fényének legfőbb jellemzője a lézerfény hullámhossza és teljesítménye

A teljesítmény és a kezelési idő felhasználásával számolható ki az alkalmlazott energia. A Safe Laser 500 infra készülék, 808nm hullámhosszú és 500mW teljesítményű. Az évtizedes tapasztalatok alapján 4 Joule energia az az ideális energia, ami beindítja a szöveti regenerációs folyamatokat. Ennél több energiát, csak mély szövetekre érdemes leadni, és inkább többször kell kezelni, de nem többet. Ezt a Safe Laser 500 infra készülék 1,5-2 perc alatt képes leadni a bőr szintjében.

A lézer fénye alapvetően minden szöveti elemben képes elnyelődni

Az infra lézer fénye akár 8 cm-es mélységben is kifejti hatását, de ez nem jelenti azt, hogy a felületen és a szövetekben, amiken áthalad, nem hat. Ezt kell figyelembe vennünk, amikor számba vesszük az infra lézer hatásait, illetve alkalmazási módjait.

Safe Laser infra lézer alkalmazási területei

Bőr folyamatok kezelése Safe Laser infra lézerrel

A bőr az első réteg, ahol a lézer fénye kifejti hatását. Mivel itt a legerősebb az infra lézer. A Safe Laser 500-as készülékkel 1-2 perc kezelés elegendő a legtöbb bőrfolyamatra. Ilyenek lehetnek nehezen gyógyuló sebek, égések, kiütések, ekcémák. Ha lehet, helyezzük a készüléket a bőrre. Sebfelület esetén nem kell érintkezni vele, de tartsuk minél közelebb.

Izom, ín sérülések, túlterhelés kezelése Safe Laser infra lézerrel

Zúzódások, húzódások kezelésére szintén alkalmas a Safe Laser 500 infra készülék. Ha ezek felületesen, 1-3 cm mélyen vannak, akkor 3-4 perc besugárzást javaslunk. Ez a bőr felületén már 15-20 Joule energiát jelent, de mélyebben ez csökken. Ennek ellenére még így is magasabb, mint a bevezetőben említett 4 Joule, de a tapasztalatok szerint a fájdalomcsillapításhoz érdemes nagyobb energiát közölni.

Kisízületek kezelése Safe Laser infra lézerrel

Kisízületi fájdalmaknál szintén a 3-4 perces besugárzási időt javasoljuk. Itt 2-3 cm-nél nem kell mélyebbre hatolni, így ez a kezelési idő megfelelő, és a 4 Joulnál kissé nagyobb leadott energia, kifejezett fájdalom és gyulladáscsökkentő hatást eredményez.

Mély izomfájdalmak kezelése Safe Laser infra lézerrel

Az izomzat mélyére esetenként már nagyobb besugárzási idővel kell bejuttatni a megfelelő lézer energiát. Az izmot érdemes előtte áttapogatni, megkeresni a fájdalmas pontokat. Külön legyünk tekintettel az izmok eredésére, tapadási pontjaira. A megfelelő pontokra akár 6-8 perces besugárzást is alkalmazhatunk.

Nagyízületek fájdalma, gyulladása, kopásának kezelése Safe Laser infra lézerrel

A nagy ízületek kezelésére egyértelműen a 808nm-es Safe Laser 500 infra a megfelelő választás. A piros fényű lézerek nem hatalnak le az ízület kezeléséhez szükséges mélységbe.

Ez esetben akár 25-25 Joule energia is szükséges, ami a mélyben is megfelelő biostimulációs hatást biztosít. Ehhez 6-8 perc, esetenként akár 10 perc kezelés is szükséges lehet. Érdemes azonban az ízületet 3, akár 4 irányból is megkezelni. Ez esetben irányonként 3-4 perc kezelés elegendő.

Dr. Gulyás Tamás