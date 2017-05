A safe light laser (SLL) egy szabadalmazott magyar technológia, mellyel a lágy lézerterápia minden előnyével rendelkezik a szem károsodásának esélye nélkül. Ezek a hatások a regenerációs folyamatok gyorsítását, a sebgyógyulás serkentését, a szövetek sejtjeinek jobb tápanyagfelvételét, a sejtmembránok felületi feszültségének növelését, fájdalomcsillapítást és ödémacsökkentést foglalnak magukba.

Jelenleg 3 safe laser terápiás készülék van forgalomban

Ezek hatása alkalmazott lézerfény hullámhosszától és energiájától függ. Mielőtt belemennénk a részletekbe érdemes megismerkedni egy-két alapfogalommal.

A lágylézer terápiáról tudni kell, hogy a hatás kiváltásához meghatározott energiamennyiség leadása szükséges. Ha keveset adunk, nem éri el azt a kritikus hatást, ami képes megindítani a biológiai regenerációs folymatokat. Hogy egy hasonlattal éljek, ha kimegyünk 3 percre a napra, nem kezdünk el barnulni, bőrünk nem kapja meg azt a minimális UV ingert, ami a melanin termelését beindítja. Ugyanakkor a túl sok sem jó. Ha egy órára kimegyünk a tűző déli napra, annak nem barnulás, hanem leégés a következménye. Itt azért nem olyan tökéletes az analógia, ugyanis a lágylézer nem tud károsodást okozni a szövetekben az ajánlottnál hosszabb kezelésekkel sem, mivel a lézer teljesítménye jóval a károsodást okozó kritikus szint alatt van. Esetenként azonban a fájdalom és a panaszok erősödése figyelhető meg a "túlkezelés" hatására. Erről azonban azért állítható bizton, hogy nem károsodás eredménye, mert a rosszabodást követően minding javulás tapasztalható.

Safe Laser - Dr Laser lágylézer teljesítmények

Lágylézereknek az 500 mW vagy az alatti teljesítményű lézereket nevezzük. Ez az energiamennyiség bőven alatta van annak a tartománynak, amit például a sebészetben használnak vágásra vagy égetésre. Ez a tartomány nem tudja a szöveteket károsítani, ellenben beindítja a regenerációs folyamatokat. A teljesítmény értekeléséhez figyelembe kell venni azt is, hogy milyen mélyen van a kezelendő terület. Például a térdízület kezeléséhez akár 8-10 cm mélyre is kell menni. A lézersugár (mint minden sugárzás) teljesítménye a távolság négyzetével arányosan csökken, és figyelembe kell venni azt is, hogy a sugár a közbeeső szöveteken is szóródik, ami további teljesítményvesztést okoz.

Safe Laser - Dr Laser lágylézer energia

50 éve ismert, és többször visszamért és igazolt tény, hogy a lágylézerek szöveti regeneráló hatásához 4 Joule energia leadása szükséges. Ezt például a 150mW teljesítményű, safe lágylézer a kimeneti nyílás 3,8 cm2-es területén 101 másodperc alatt adja le. Ha tekintetbe vesszük a szöveti veszteséget, mozgatást stb., a gyakorlati mérések alapján a hatékony kezelési idő ennek kb. kétszerese, vagyis 3 perc. Ha a lézerfény nem biztonságos fajtájú lenne, ekkora teljesítményű lézer csak orvosi lézeres rendelőben lenne alkalmazható. A forgalomban levő kis 3-5 mW-os lézerekkel így több mint egy óra alatt lehetne elérni hasonló hatást, de ekkorra a lézer eszköz tönkre is menne.

Ugyanezen megfontolás alapján belátható, hogy az 500mW-os infralézer ajánlott kezelési idejei hosszabbak a fenti számításnál, de az sokkal mélyebben hat, nagyobb veszteséggel.

Ezek fényében nézzük meg, mi a lézerek között a különbség.

Ezt volt a Dr Laser safe laser család első tagja. Kimenetén átlagosan 150mW teljesítményű, 660nm hullámhosszú vörös fényt bocsát ki. A lágylezer terápiában ez a hullámhossz, amivel a legtöbb tapasztalat áll rendelkezésre. A vörös fény alapvetően felületi kezelésre alkalmas. A bőrbe 1-2 cm mélyre hatol be, bár biológiai hatásáttevődés (sejtről-sejtre) révén 2-3 cm-es mélységben is megfigyelhető a hatása. Mivel a vértestek hemoglobinja is vörös, az is a vörös fényt nyeli el legkönnyebben. A vörös vértestekre kifejtett hatás keringésjavulásban, a vérsejtek hajszálereken történő könnyebb átjutásában nyilvánul meg. Ezzel magyarázható az a régi megfigyelés, hogy egy fekélyes láb kezelése esetén a másik lábon található fekély is gyógyulásnak indul. A Dr Laser 150 SLL fő alkalmazási területei így a bőr fekélyei, gyulladásai, viszketés, csípések, hajbőr problémák, ekcéma, pszoriazis, rosacea stb. A nyálkahártyákra is hat, így afták, ínygyulladás, herpesz esetén is hatásos. E mellett kis mélységű behatolása révén hatással van a kis ízületek reumatikus folyamataira és kopásos fájdalmaira, felületes izom és ínhúzódások gyógyulási folyamatára.

Az orr nyálkahártyájának duzzanata csökkentésével mind nátha, mind allergia esetén hatékony segítség. Ehhez a lézerre szerelhető orrszűkítő nyújt segítséget, mely alaptartozék. Az orrban lévő felületes hajszálerek besugárzása által, vérkezelést lehet vele végezni.

A fenti megfontolások alapján a család apraja, nagyja számára mindennapos segítség lehet, így családi lézernek is nevezhetnénk.

A Dr Laser Safe Laser 30 az alap Dr Laser 150 SLL kistestvére. Azért lett kifejlesztve, mert sokak igénye volt az orr kezelése elérhetőbb áron. A Safe Laser 30-at orrlézerként is emlegetjük. Szintén 660nm-es vörös fényt bocsát ki, 30mw teljesítménnyel. A Safe Laser 150 az orrelőtéttel alkalmazva szintén 30mW-os, mivel az orrelőtét kitakarja a sugár egy részét.

A Safe Laser 30-nak alapvetően allergia kezelése és az orron keresztüli vérkezelés a fő alkalmazási területe. Az allergia, a szénanátha és az orrfolyás a kezelések fő célterülete. Bár nem nevezhető családi lézernek, mint a nagytestvére, de a Safe Laser 30 is alkalmazható e mellett kisebb csípésekre, vagy kisebb szájüregi aftákra, esetleg herpeszre. Nagyobb bőrelváltozások kezelésére azonban már nem alkalmas. Fényét ugyanis nem kúpszerűen, hanem gömbszerűen szórja, aminek célja, hogy az orrüreget nagyobb felületen érje el.

A Safe Laser 500-as nemcsak teljesítményében más, hanem az alkamazott fény hullámhosszában is: lézerfénye az infra tartományba eső 808nm-es hullámhosszú. Ez a fény nem látható, így a készülékbe piros LED lámpák is vannak beépítve, melyek bekapcsolt állapotban világítanak. Az infra fény sokkal mélyebbre képes hatolni, mint a piros. Az infra tartomány a hő tartománya, így a kezelés alatt esetenként melegség is érezhető, de nem feltétlenül, hiszen az energia egy 10wattos izzó 20-ada.

A Safe Laser Infra alapvetően mély izomzat, ínak és nagy ízületek kezelésére alkalmazható, mivel akár 8 cm-re behatol a szövetekbe. Ebben a mélységben fejti ki regenerációt stimuláló, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatását. Az infra lézer fénye e mellett a bőrfelületet is éri, így a Safe Laser 150-esnél leírt alkalmazások mindegyikére alkamazható a vérbesugárzás kivételével. Fő alkalmazási területe a kopásos ízületi betegség (artrózis), nagy ízületi gyulladások, izom és ín húzódások, törések stb. A kezelési idők a nagyobb teljesítmény ellenére 3-10 perces tartományba esnek, tekintettel a mélyebben fekvő kezelt szövetekre és beleszámolva a veszteséget. A felületes területeket azonban 1-2 percig elegendő kezelni vele. A Safe Laser 500 infra a safe laserek Big Brotherje. Az ára is sokkal magasabb, cserébe sokkal mélyebben fekvő területek is hatékonyan kezelhetők vele, melyeket a kistestvérek már nem érnek el. Ezzel olyan krónikus problémák kiegészítő kezelésére alkalmas, melyek komolyan rontják az életminőséget. Ha a Safe Laser 150 a család lézere, a Safe Laser 500 infra a sportolóké. Nem véletlen, hogy bár nem régóta került forgalomba, több élsportoló használja naponta jó hatásfokkal.

Dr. Gulyás Tamás