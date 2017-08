Dukai Regina énekesnővel régóta terveztünk ezt az interjút, de nem bántuk, mert a szervezés közben egyértelműen kiderült, hogy egy olyan szépséges hölggyel állunk szemben, akinek kedvessége és közvetlensége példaértékű!

Több mint 140 ezer követőd van a legnagyobb közösségi oldalon. Posztjaidból kiderül, hogy mindig egészséges életmódra és sportolásra buzdítod a fiatalokat. Miért tartod ezt fontosnak?

Mert Anyukám így nevelt engem is, és nem feltétlenül postolok mindig egészséges dolgokról, és én sem mindig tudok sportolni, ezáltal nem is állítom ezt, de ha mégis megteszem, akkor arról írok, mert ezzel sok embernek erőt adok. Ez a lényege az egésznek! Sok levelet kaptam már amiben megköszönik, hogy meghoztam a kedvüket az edzéshez.

Rengeteg fiatal számára példakép vagy, ami azért valljuk be, felelősséggel is jár.

Nem vagyok tökéletes és nem is szeretném ezt a képet festeni magamról, de tény, hogy megpróbálom a lehető legkevesebb rossz és negatív dolgot megosztani velük. Ez nem azt jelenti, hogy én nem "rosszalkodom", de attól senkinek nem lesz jobb, ha esetleg megosztom velük, hogy nem túl jó a napom… Én sem vagyok tökéletes ember és nem is szeretném, ha így tekintene bárki rám.

Énekelsz, műsort vezetsz, ruhákat tervezel. Ez a multifunkcionális életmód tervezett vagy így alakult?

Semmi sem igazán tervezett, viszont mindig minden jól alakul az életemben. Több lábon állok és ez így van jól.

Gondolom, folyton pörögsz, méssz ide-oda. Gondot okoz számodra az időmenedzsment?

Nem igazán…a forgalom viszont igen. :) Szeretek pontos lenni és egyáltalán nem szeretek várni és megváratni. Fontos, hogy megtiszteljük egymást a pontossággal, így próbálom a lehető legjobban beosztani az időmet.

Mivel tartod fent az energiaszinted a nagy sürgés-forgás közepette?

Szuper vitaminokkal, amik az ilyen pörgős időszakban nagyon jól jönnek. Emellett sok gyömbért fogyasztok nyersen, hogy ne döntsön le a hideg.

Mesélj nekünk légy szíves egy kicsit arról, hogyan telik egy átlagos napod.

7-8 körül kelek (általában éjjel 1-2 körül fekszem le, hétvégén pedig van, hogy reggel 6-ra érek haza) hétközben, aztán teljesen változó a napom, de heti 2x a Music Channelben dolgozom műsorvezetőként, szinte minden nap a Sugarbirdben töltök néhány órát, hogy az új fotózásokat, kollekciókat, ruhákat, ékszereket és a jövőbeni terveket beszéljük át. Emellett elindítottam a saját webshopomat, a My Love Shopot, ami szintén sok időt igényel, rengeteg ruhát kell napi szinten befotózni, hogy kiszolgáljuk a vásárlóinkat és a kiskereskedőinket. Aztán sokszor van különböző cégeknek fotózás, műsorvezetés, és amikor tudok, elmegyek edzeni. Hétvégén pedig éjszakai fellépések az R'n'B All Stars csapatával, a No!End DJ párosával és szólóban is. Pörög minden napom.

A rajongóid, követőid sűrűn megkeresnek téged, hogy adj nekik életmód tippeket?

Igen, de leginkább a bőrömre, fogaimra és az alakomra kíváncsiak.

Barátnőid, ismerőseid is kérnek tőled életmód tanácsokat?

Kérni nem kérnek, de mindent átbeszélünk.

Az alakod tökéletes. Mit teszel azért, hogy így nézz ki?

Örökölten szerencsés alkat vagyok. Az ételre nem igazán figyelek, viszont amikor tudok és van energiám, akkor edzem.

Mely mozgásformák a kedvenceid? Társasági vagy inkább magányos sportoló vagy?

Kedv függő. Szeretem mindegyiket. Csoportos jóga és a szóló futópad is jöhet.

Alakformáló szalonokba szoktál járni? Ha igen, akkor milyen kezeléseket veszel igénybe?

Nem szoktam járni.

Szeretsz főzni?

Nagyon!

Fogyókúrázni szoktál?

Soha!

Az édességeket szereted? Gyakran elcsábulsz?

Inkább sós szájú vagyok! Élek halok a popcornért!

Ha egy magazinban meglátsz egy cikket az egészséges táplálkozásról, átlapozod vagy elolvasod?

Attól függ, pontosan miről szól!

Van egészségfilozófiád?

Csupán egy dolgot mormolok mindig! "Hidratálj!" Ezt Anyukám "verte belém" és nagyon nehezen tartom be, pedig nagyon fontos!

Mennyire vagy tudatos vásárló? Megnézed az élelmiszerek vagy kozmetikumok címkéin az összetevők listáját?

Laktózérzékeny vagyok, emiatt az élelmiszereken igen, kozmetikumokban pedig megvannak a kedvenceim és bennük bízok.

Az interneten rengeteg szépségtippet teszel közzé. Mesélj a bőrápolási rutinodról!

Arctisztítás, arctisztítás, arctisztítás!!!! Ez a legfontosabb! Radírozni hetente és szérumot használni a megfelelő krém alá...

Tudnál mondani 1-2 jolly joker beauty trükköt olvasóinknak?

Heti 1x Body Shop C-vitaminos arcradír, aztán valamilyen hidratáló maszk, krémek alá Esteé Lauder Night Repair, ennek a szemkörnyék ápolója a szememre és a csoda krémem pedig a Mac Cosmetics SCULPT krém.

Az arcápolási termékek terén márkahű vagy, vagy folyton kipróbálsz új dolgokat?

Márkahű vagyok!!

Voltál már olyan szépészeti kezelésen, ami esetleg balul sült el?

Nem hála az égnek!

Plasztikai műtétre vállalkoznál valaha?

Ha szükség lenne rá, akkor igen! Eddig nem volt, de nem zárkózom el előle!

Mi volt a legjobb szépség+egészség tanács életedben, amit kaptál?

A hidratálós "mantra" Anyukámtól! :)

Egyik évben az év legszexisebb nőjének választottak. Smink nélküli szelfit is gyakran teszel ki magadról az internetre. Mondhatjuk, hogy tele vagy önbizalommal?

Nem! :) Én sem vagyok elégedett, de erről nem kell mindenkinek tudnia. Smink nélküli szelfi pedig azért kell, mert az vagyok az igazi ÉN!

Voltak/vannak komplexusaid? Szokott lámpalázad lenni?

Természetesen szokott, de próbálom mindig leküzdeni fellépés előtt.

Mi ad neked igazi sikerélményt?

Egy kollekció, amire nagy érdeklődés van, egy jól sikerült koncert sok elégedett hallgatóval, de akár egy jól sikerült vacsora is, amit én főztem.

Ha kapsz rosszindulatú megjegyzéseket, azok hogyan érintenek?

Bosszant az emberi rosszindulat… Pontosan tudom, hogy ők engem és másokat bántani akarnak szándékosan. Aki normális negatív véleményt fogalmaz meg, az kitűnik ezek közül és azt el is fogadom. De már lassan megtanulom lepörgetni magamról.

Fontos számodra a pozitív gondolkodás?

Nagyon!

Mi az, amit legjobban becsülsz egy emberben?

A kedvesség és az őszinteség és az, ha valakiben nem a rosszat és a hibát keresi rögtön.

Van olyan életbölcsesség/mottó, amire esküszöl?

Nincs!

Van esetleg olyan kisebb-nagyobb betegséged, amivel meg kellett tanulnod együtt élni, vagy amit sikerült legyőznöd?

Laktózérzékenység és egy kis szívzűr, de mindegyiket jól kezelem.

Fejezd be a mondatot! Ha egy nő túl van a 30-on, akkor…

kezdődik az élet...

A test karbantartása mellett a lelki egészség is rendkívül fontos. Te hogyan őrzöd meg a lelki békédet?

A jóga nagyon sokat adott nekem!

Hogyan kezeled a stresszt?

Oroszlán vagyok, könnyen robbanok…hagyni kell ilyenkor, hogy kidühöngjem magam.

Igen, néha az embernek szüksége van arra, hogy elvonuljon a világ elől. Te hogyan lazítasz egy hosszú nap után?

Itthon a kuckómban. Imádok itthon lenni.

Ilyenkor olyan jó olvasni. Neked melyik a kedvenc könyved?

Nincs kedvenc…sok jó könyv van! A Viskó című könyv lenyűgözött!

Hírnév, siker, karrier – ezek megvannak, mire vágysz még?

Hogy minden ilyen szépen alakuljon tovább!

Mi is ezt kívánjuk neked! :)

Az interjút készítette: Kató Iringó

A fotók forrása: Dukai Regina FanClub hivatalos Facebook oldal