Felgyorsult világunkban embert próbáló módon lavírozunk az ezernyi teendőnk között. Helyt kell állni a munkában, intézni kell a mindennapos teendőket otthon és mindemellett egyben kéne tartani a családot, és persze jó lenne, ha a barátokra is jutna némi idő. Csoda, hogy néha úgy érezzük, betelt a pohár, s emiatt idegesek és fáradékonyak vagyunk?

,,Nincs időm, nincs energiám, bajom viszont van elég!”

Sajnos a fenti mondat egyre többször elhangzik mostanában az emberek szájából. A szűk határidők, a magas elvárások és a rengeteg tennivaló miatt egyre túlfeszítettebb a mindennapok tempója. Ennek következtében sajnálatos módon egyre kevesebb idő jut az olyan alapvető tevékenységekre, mint kiegyensúlyozott evés, ivás, alvás, pihenés. Ezek hiánya viszont már alapvetően okozza és fokozza a stresszt.

A modern ember alapvető dilemmája, hogy úgy érzi, hogy a nap 24 órája nem elegendő számára, azaz nem jut elég ideje mindenre. Pedig egy kevéske idő kell ahhoz, hogy odafigyeljünk az egészségünkre és megtartsuk azt:

Idő kell ahhoz, hogy kipihenjük magunkat.

Idő kell ahhoz, hogy elkészítsük az egészséges ételt és fel tudjuk kutatni a legjobb hozzávalókat. Előállítani ezeket a hozzávalókat – pl. zöldségek termelése saját konyhakertben – még több idő.

Idő kell ahhoz, hogy eljussunk edzeni.

Idő kell ahhoz, hogy eljárjunk szűrővizsgálatokra, stb.

Tudta-e? Egy tavaly márciusi kutatás rámutatott arra, hogy átlagban a fővárosi férfiak bírják a legjobban a stresszt, a legstresszesebb korosztály pedig a pályakezdőké.

Az a baj, hogyha huzamosabb ideig nincs időnk például eleget aludni és/vagy rendesen enni, akkor konkrét egyéb problémák nélkül is stresszesek és enerváltak leszünk. A stressz viszont kimondottan az egészség egyik fő ellensége!

A folyamatos stressz nemcsak lelkileg megterhelő, hanem előbb-utóbb sajnos testi tüneteket is produkál. Hogy ezt megelőzzük, mindennap tennünk kell érte. Bármilyen alapvetőnek tűnik, de egyszerűen muszáj odafigyelnünk, és ha kell, akkor kényszerítenünk magunkat arra, hogy pl. korábban menjünk aludni, és az ebédszünetet mindig vegyük ki, különben nem fogunk tudni maximálisat nyújtani a munkában és egyéb téren sem. Testünk sok mindent kibír, de ez nem ad felhatalmazást arra, hogy kizsigereljük. Mindig tartsuk szem előtt, hogy testünkkel-lelkünkkel foglalkozni befektetés!

3 + 1 tipp az energia növelésére és a stressz levezetésére

# 1 Testmozgás: ez az egyik legjobb feszültség levezető módszer. Nem muszáj kimozdulni otthonról, vannak olyan aerobik DVD-k, amik húszperces programot kínálnak az időhiányban szenvedőknek. Lehet, hogy nagy kihagyás után nem lesz könnyű újra belefogni és szokásunkká tenni a sportot. Lehet, hogy az első pár alkalommal igazán fárasztó lesz, de legalább kiengedjük a fáradt gőzt, kikapcsolódunk, eltereljük a gondolatainkat, kellemesen elfáradunk, és végül este bezuhanunk az ágyba. Arról nem beszélve, hogy a folyamatos mozgástól a kedvünk is százszor jobb lesz, mint előtte.

# 2 Vitamin- és ásványi anyagpótlás: nagyfokú stressz esetén különösen fontosak a minősítésekkel rendelkező, bevizsgált, ezáltal jó minőségű és megbízható étrend-kiegészítők napi rendszerességű szedése. Első körben ajánlott egy komplex B-vitamin készítmény, hiszen a többlet-B-vitamin erősíti az idegrendszert és segít legyőzni a fáradtságot. Második körben javallt a kalcium és magnézium hatékony kombinációja, ezek ugyanis oldják az izom- és idegfeszültséget. Harmadik körben ajánlott a csodálatos omega-3 olaj, ami javítja a koncentráló-, feladatmegoldó- és felfogóképességet. Negyedik körben pedig javasolt a Q10 pótlása, mert ez jótékony hatással van a szervezetre stressz és egyoldalú táplálkozás miatti terhelés esetén.

# 3 Meditálás: nem kell nagy dolgokra gondolni, már az is bőven elég, hogyha minden reggel pár percig egyedül vagyunk egy nyugodt, csendes helyen, és mélyeket lélegezve vizionálunk egy idilli képet, pl. gyönyörű tengerpart, impozáns virágcsokor, stb.. Eme kellemes és harmonikus gyakorlat után jobban indul a nap! Ha napközben úgy érezzük, hogy átcsaptak a hullámok a fejünk felett, ismételten alkalmazhatjuk ezt a technikát, biztos, hogy jobb lesz tőle a hangulatunk.

,,Ha minden 8 éves gyermeket a világon megtanítanának meditálni, egy generáción belül megszűnne az erőszak a világban." (Dalai láma)

# 4 Szervezés, tervezés: sokan mondják, hogy nincs is annál rosszabb, mint amikor ki se látnak a munkahelyi és otthoni robot mögül, de szerintünk van ennél is rosszabb: ha ezen feladatok menetrendszerű megvalósítását nem szervezzük meg jól. Márpedig a rendszertelenség, ne adj’ isten káosz, kitűnő stresszforrás, arról nem beszélve, hogy temérdek időt és energiát von el, méghozzá feleslegesen. Ha úgy érzi, hogy lenne mit javítani az időbeosztási és rendszerezési képességein, akkor látogasson el Farkas Lívia életvezetési blogjára, ahol rengeteg hasznos tippet és konkrét tanácsot, sőt, megannyi klassz letölthető anyagot (kinyomtatható jegyzetlapok, teendőlisták, tervezők, stb.) is talál, melyekkel rövid idő alatt megkönnyítheti a szürke hétköznapokat. Ha pedig flottul, tervszerűen mennek a dolgok körülöttünk, akkor egyértelműen gondtalanabbak leszünk és rájövünk, hogy hatékony szervezés mellett hiábavaló dolgokon egyáltalán nem érdemes idegeskedni.

„A szervezés az, amit azelőtt csinálsz, mielőtt csinálni kezdesz valamit, hogy amikor csinálod, ne zavarodj össze.” (A. A. Milne)

További 7 tipp a stressz és energiahiány ellen:

Lapozzon bele cikkeinkbe:

Gyógyteák stressz ellen >>>

10 jel, ami komolyabb dologra utal

Egyes esetekben (és napjainkban sajnos egyre több esetben) előfordul, hogy nem az időhiány, az energiahiány és/vagy a stressz okozza az állandósult ’’rosszkedvű’’/’’egykedvű” állapotot.

Ha az alábbi tünetek közül nagyon sok fennáll már valakinél hónapok óta:

örömtelenség

dekoncentráltság

enerváltság

gátlásosság

frusztráltság

passzivitás

alvászavar

étvágytalanság

bűntudat

öngyilkossági gondolatok,

akkor több, mint valószínű, hogy komolyabb probléma, például depresszió, áll a háttérben. Ezt minél előbb érdemes kezeltetni, mert sajnos súlyos következményei is lehetnek a későbbiekben. Megfelelő orvost sajnos nehéz találni, azaz olyat, aki nem nyugibogyókkal csitítja el a tüneteket, hanem megpróbálja megtalálni a probléma igazi forrását, és fáradhatatlanul vezeti rá az egyént a jobb, élhetőbb útra.

Kató Iringó