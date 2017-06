A kalóriák számlálása, noha annak is megvan a szerepe, erősen félrevezető lehet a fogyókúra szempontjából. Nemcsak az a fontos ugyanis, hogy mennyi energiát viszünk be szervezetünkbe, hanem az is, hogy abból mennyi ég el és mennyi raktározódik. Az anyagcsere gyorsítása tehát az energia elégetésének fokozását jelenti. Anyagcserénket alapvetően a pajzsmirigy szabályozza. Nem véletlen, hogy alulműködése elhízással, míg túlműködése fogyással járhat.

Bizonyos ételek serkentőleg hatnak anyagcsere-folyamatainkra

Míg mások kifejezetten a pajzsmirigy működését segítik. Anyagcse gyorsító ételeknek szokták nevezni a kevés kalóriát és sok értékes mikrotápanyagot tartalmazó ételeket is, de ezeket el kell különíteni a valódi anyagcsere gyorsítóktól.

A mozgás szerepe

Mielőtt az anyagcsere fokozó ételekre rátérnénk, meg kell említeni a mozgás szerepét. A mozgás során nem csak arról van szó, hogy az izmok energiát égetnek, de olyan hormonális változások is történnek, melyek fokozzák az anyagcsere folyamatokat. E mellett mozgás során az izomsejteken olyan csatornák nyílnak meg, melyek a cukrot inzulin nélkül szállítják az izomsejtek belsejébe. Épp ezért érdemes minden étkezés előtt egy nagy izomcsoportot megmozgató mozgásgyakorlatot végezni (pl.: 10 guggolás). Ezzel a táplálékból felszabaduló cukor nem a zsír-, hanem az izomsejtekbe kerül.

Ezek után nézzük meg, melyek a leghatékonyabb anyagcsere gyorsító ételek, italok:

Tengeri herkentyűk

A tengerekben magasabb a jódtartalom, mint bármely szárazföldi vízforrásban, épp ezért a tengeri herkentyűk is többet tartalmaznak belőle. A jód legfőbb forrásai a tengeri algák, így az algák és algakészítmények fogyasztása a legjobb jódbeviteli forrás. A jód a pajzsmirigy anyagcsere serkentő hormonjának előállításához szükséges.

Barna moszat

A barna moszat szintén kiváló szerves jódforrás, de e mellett közvetlenül is serkentőleg hat az anyagcserére.

Paradió vagy brazildió

A para- vagy brazildió az egyik legkiválóbb szelén forrás. Szelénre számos enzim működéséhez szükség van. Ezek között van az is, amelyik a pajzsmirigy hormonját egy 20-szor aktívabb formába alakítja. (T4 – T3 átalakulás)

Víz

A víz fogyasztása nem csak azért fontos, mert teltségérzetet okoz és csökkenti az étvágyat. Hirtelen fél liter mennyiségű víz elfogyasztása, akár 30%-kal is növelheti az anyagcserefolyamatokat.

A citrom lassítja a szénhidrátok felszívódását, így evés előtt elfogyasztott egy pohár citromos víz, bármely étel glikémiás indexét csökkenteni képes.

A grapefruitot 30 éve kutatják fogyást elősegítő hatása miatt. Hatóanyagai képesek csökkenteni az inzulinszintet, mely hormon felelős a szénhidrátok sejtekbe juttatásáért és raktározásáért.

A kávénak van jó és rossz hatása is. Az azonban vitathatatlan, hogy a benne található koffein gyorsítja az anyagcserét. Gyors hatása miatt, azonban később egy lassulás következhet be, így érdemes megfelelő mozgásprogrammal és más anyagcsere gyorsítókkal is kiegészíteni fogyasztását.

Zöld tea

A zöld tea anyagcsere gyorsító hatása régóta ismert. Ezt a hatást a benne található teobromin és koffeiin okozza, melyek lassabban szabadulnak fel belőle, mint például a kávéból. Így anyagcsere gyorsító hatása elnyújtottabb. E mellett a rákgyógyászatban is felhasznált EGCG nevű hatóanyaga szintén erős zsírégető hatással bír.

Erős paprika

A paprika fő hatóanyaga kapszaicin, mely keringést fokozó és anyagcseregyorsító hatással rendelkezik.

Dr. Gulyás Tamás