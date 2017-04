A méregtelenítés alapjai c. cikkemben említettem, hogy a méregtelenítés során több pontot kell megcélozni. Elöljáróban megemlítem, hogy egy cikkben nem lehet kitérni az összes méregtelenítő eljárásra, hisz azokkal könyveket töltöttek meg. Az alapoknál megfogalmazott alapelveket szeretném mégis körüljárni és konkrét tanácsokat adni.

Intenzív folyadékbevitel

A méregtelenítés nem pusztán a mérgektől történő megszabadulásról szól, bár elsődleges célja mégis ez. A mérgek kiürítését elsősorban a vese, mellette a bél, a bőr és a tüdő végzi. Ezek a felületek mind, mind víz kiválasztásra képesek, és vele a benne oldott anyagok is ürülnek. A folyamat persze ennél bonyolultabb, különösen a vese esetén, de a megértéshez és a cselekvéshez ennyi is elég. A mérgek ürítéséhez tehát bőséges folyadékfogyasztásra van szükség. Egy aktív méregtelenítés során ez akár 4-5 liter vizet is jelent egy normál 60-70kg-os személy esetében.

Itt fontos megjegyezni, hogy az intenzív folyadékfogyasztást rostfogyasztással is ki kell egészíteni. A rostok emészthetetlen tápanyagok, melyek vizet tartanak vissza a bélrendszerben. Mivel a méregtelenítés során a bél felületét is szeretnénk kihasználni, fontos, hogy a folyadék egy rész ott is maradjon, és ne szívódjon fel. Egy szauna program során például erre még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, hiszen az izzadás miatt a vastagbélben intenzívebb folyadék-visszaszívás történik, ami nem cél.

A bőséges folyadékfogyasztás a kiválasztó szervek, főként a vese védelmét is szolgálják. Fontos ugyanis, hogy a felszabaduló méreganyagok ne koncentrált formában szűrődjenek ki, mert azok direkt károsíthatják a vesét.

A méreganyagok felszabadítása és megkötése

A lerakódott méreganyagok felszabadulása nem megy varázsütésre. Nincs csodaszer, ami azt mondja: „Mérgek szabaduljatok fel!”. Azonban a méreganyagok szövetnedvekben és vérben történő megkötése, lehetőséget biztosít, hogy a maradék is előbújjon rejtekhelyéről. E mellett azért egyes „vértisztító” gyógynövények vagy éppen közönséges zöldségek és gyümölcsök mint pl.: a csalán, zsúrló, a paradicsom, a papaya vagy a retek, képesek a méreganyagok mozgósítására.

Bár a zöldségkeverékeket lúgosítónak aposztrofálják, a jobb összetételűek, többet is tartalmaznak ezen összetevőkből. Itt a Young pHorever ph Miracle Greenst említem meg, melynek alapanyagai organikusak, így jó összetételük mellett nem viszünk be velük újabb méreganyagokat. Egy 7-10 napos méregtelenítő kúra alatt, napi 3-4-szer 2-3 grammot érdemes elfogyasztani a fenti zöldségporokból, összesen 3-4 liter tiszta vízzel.

A felszabadult méreganyagok megkötésére leginkább a magas klorofill tartalmú leveles zöldek és az algák alkalmasak. A folyékony klorofill, melyet főként lucernából állítanak elő azért is jó, mert a saját vérünk hemoglobinját is védi ilyenkor a károsodástól. Szerkezetük ugyanis nagyon hasonló. Az algák kifejezett toxin és nehézfém kötő képességgel rendelkeznek. A méregtelenítés során a napi ajánlott dózis két-háromszorosát kell elfogyasztani.

Zsírok és olajok

Mint említettem a lerakódott méreganyagok nagy része a zsírba rakódik le, épp ezért egy megfelelő méregtelenítő eljárásnak jó minőségű tiszta zsírok bevitelét kell biztosítani. Ehhez szintén fontos, hogy organikus forrásból származó olajat vagy zsírt használjunk, melyet hidegen sajtoltak és nem tartalmaz tartósító szereket. A célunk ugyanis a méreganyagok eltávolítása és nem újabbak bevitele. Méregtelenítés céljára bármely a fenti tulajdonságoknak megfelelő olaj alkalmas, én mégis a kókuszolajat részesíteném most előnyben. Feldolgozása sokkal könnyebb a szervezet számára, és nagyfokú epeáramlást tud megindítani. Ha valaki kóstolta már a Young pHorever kókuszzsírt, tudja, hogy fogyasztása nem kín, hanem élvezet.

A zsíroldékony méreganyagok eltávolítása a máj feladata. A máj anyagcsere folyamatainak legfőbb célja a zsíroldékony anyagok vízoldékonnyá tétele, de e mellett egy részük az epével távozik a bélrendszerbe. A zsírfogyasztás ott illik bele ebbe a képbe, hogy az nagy mértékű epetermelést okoz. Ennek hatására több zsíroldékony méreganyag tud direkt módon távozni. Ennek érdekében napi 3x1 teáskanál Young pHorever kókuszzsírt javaslok elfogyasztani 7-10 napon keresztül.

A máj támogatása

A máj méregtelenítő enzimeit direkt módon is támogathatjuk. A homoktövis jelenleg az ismert legjobb májtámogató gyümölcs. Fontos, hogy az igazi hatáshoz a magolaja és a gyümölcshús hatóanyagai is szükségesek. A növények közül a brokkoli, az orvosi torma, a vizitorma (wasabi) és a grapefruit rendelkeznek a legjobb májtámogató hatással. A méregtelenítés ideje alatt minimum 3x1 evőkanál homoktövis velő fogyasztása javasolt.

A májban a méregtelenítést többfajta enzim végzi és munkájuk kettős fegyver lehet. Egyes ártalmatlan anyagok pont a méregtelenítési folyamat során válhatnak aktívvá. Ilyenek lehetnek egyes kátrányszármazékok, vagy hormonok is, de több gyógyszert is a máj képes aktiválni. Épp ezért fontos, hogy a tovább alakító enzimek is jól működjenek. Ennek átlátása megoldhatatlan feladat, így két dologra tudunk koncentrálni. Az egyik, hogy minden enzim működéséhez biztosítjuk a megfelelő vitamint. Jelen esetben a B-vitamin csoport tagjai a legfontosabbak, azok közül is a B6-, B12- vitaminok és a folsav. A lényeg, hogy egészítsük ki a méregtelenítést egy jó minőségű B-komplexet tartalmazó multivitaminnal is. E mellett a fokozott folyadékfogyasztást és megfelelő olaj és kókuszzsírbevitelt fenn kel tartani a méregtelenítés ideje alatt, hogy a potenciálisan károsabb anyagok is gyorsabban ürüljenek.

A méregtelenítő szervek és az összes szövet védelme

A méregtelenítés folyamata intenzív szabadgyök felhalmozódással jár. A méreganyagok nagy része direkt oxidatív károsító hatással is rendelkezik. Ezen oxidatív károsodások kivédése érdekében fokozott antioxidáns bevitel szükséges. Ezt a célt több a korábbiakban megemlített készítmény kielégíti, érdemes azonban egy jó antioxidáns komplexszel is megtámogatni a szervezetet. Ha elemi vitaminokkal akarunk segíteni, akkor 3x1000mg C-vitamint, napi 25000NE béta-karotint, 400NE E-vitamint, és 600mg alfa-liponsavat javaslok.

Dr. Gulyás Tamás

Forrás: drgulyas.hu