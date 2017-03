A méregtelenítés és a méregtelenítő eljárások tipikus példái a természetes gyógyítók és a nyugati orvosok konfliktusának. Ennek oka az, hogy nem egy nyelvet beszélnek. Ebben az írásban nem mélyedek el a méregtelenítő technikák pontos részleteiben, inkább csak szeretném felhívni a figyelmet néhány fontos pontra. A méregtelenítés módjáról a következő cikkben írok.

A méreg a köztudatban olyan anyag, ami halált okoz

Definíciószerűen mérgek, mérgező anyagok vagy toxinok olyan anyagok, melyek a biológiai rendszerek működésében zavart okoznak. A paracelsusi mondás szerint: "…Csupán a mennyiségtől függ, hogy egy anyag méreg vagy sem…".

Ha orvosilag nézzük, a valódi mérgek már kis mennyiségben súlyos működészavart okozhatnak a szervezet működésében, ami mérgezéses tünetekkel jár. Ezekkel az anyagokkal és azok hatásával foglalkozik a toxikológia. A detoxikáció pedig az anyagok mihamarabbi kiürítése, lekötése, illetve a heveny működészavarok helyreállítása. Azonban a fogalom már az orvosi területek között is zavaros, mert például drogfüggők esetén a detoxifikálás a szerről történő leállást jelenti.

Akkor a méregtelenítés kapcsán milyen mérgekről beszélünk?

A definíció igazából itt sem változik, hiszen a mérgek vagy toxinok károsan befolyásolják a szervezet működéseit. A fogalom mégis kiterjedtebb és olyan anyagokra is vonatkozik, ami még nem veri ki a biztosítékot a toxikológusoknál. Épp ezért érthető részükről méregtelenítő eljárások cinikus kritizálása.

Ebben az értelemben mérgek lehetnek az élelmiszerek iparszerű előállításának hozzávalói, a növényvédő szer maradványoktól, a műtrágya nitrátjain át, az érlelő szerekig, illetve a tartósítószerekig bármi. Ide tartoznak a fertőtlenítőszerek, ide tartoznak az állattartás során felhasznált gyógyszerek antibiotikumok és hormonok maradványai is. A nehézfémek szintén krónikus mérgezéseket okoznak, a különböző enzimek működészavarát okozva. Ezek szintén jelen lehetnek egyes feldolgozott élelmiszerekben, a nagytestű halakban, és a környezetszennyezés által bármibe belekerülhetnek. Hiszen például az autók kipofogójából származó ólom, belekerülhet az utak menti búzatáblákon termesztett búzába is.

Amikor méregtelenítésről beszélünk, nemcsak a külső mérgeket kell számításba vennünk, hanem a saját anyagcserénk termékeit is, illetve azok közvetett hatását. A savasító táplálkozás miatt felhalmozó szöveti savasodás és szöveti károsodások, az anyagcsere megváltozása miatt kóros anyagcsere utakon bomló hormonok, sőt a krónikus gyulladások miatt fokozott mennyiségben jelenlevő információs molekulák is ide sorolhatók.

A szervezetbe be nem kerülő, de a belek falára rakódó és ott a bélflóra és a bél immunrendszere működészavarát okozó anyagok szintén ide tartoznak.

Hova rakódnak le a mérgek?

A méregtelenítés fő szervei a máj és a vese, illetve a mérgek kiválasztásának helye még a bél, a tüdő és a bőr, melyek nagy felületet biztosítanak a káros anyagok távozására – éppúgy, ahogy bejutására is -. A máj kivételével a felsorolt szervek főként a vízben oldható anyagok kiválasztására képesek. Épp ezért a nagyobb vízoldékonyságú anyagoktól könnyebben tudunk megszabadulni. Ez nem jelenti azt, hogy azok maradéktalanul kiürülnek, hiszen azok is lerakódhatnak bármely sejtbe, illetve hozzá kötődhetnek bármely szövethez.

Elmondható azonban, hogy a nagyobb zsíroldékonyságú anyagok sokkal nehezebben ürülnek és azok a zsírszövethez kötődnek könnyen. Zsírszövet nem csak a zsírpárnáinkban van, hanem az izmaink között is, és a hasunkban, a belek között. A zsírszövet sokszor megment minket a komolyabb betegségektől, épp ezért tanácsos például egy fogyókúrát is méregtelenítéssel kiegészítve végezni. Tulajdonképpen a máj legfőbb feladata is a zsíroldékony anyagok vízoldékonnyá tétele, illetve korlátozott mértékben az epében történő kiválasztása.

Mi is a méregtelenítés lényege?

Ha a fenti példákat végiggondoljuk beláthatjuk, hogy a méregtelenítés nem pusztán egy tisztító folyamat. Nem csak a káros anyagoktól történő megszabadulás a cél, hiszen azokkal folyamatosan bombázzuk a szervezetünket. Inkább úgy fogalmaznék, hogy alkalmanként egy fellélegzést kell adnunk a testünknek. Igen, fontos a méreganyagok felszabadítása és kiürítése, de ugyanolyan fontos az immunreakciók lecsillapítása is. És amiről még nem beszéltünk, az a felszabaduló méreganyagok káros hatásainak kiküszöbölése. Hatékony méregtelenítést csak mindezek figyelembe vételével lehet végezni. Hogy hogyan, azt következő, A méregtelenítés rejtelmei című írásomban mutatom be.

Dr. Gulyás Tamás

Forrás: drgulyas.hu