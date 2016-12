A legtöbb nő szeretne mindig tökéletes formában lenni, ám szépségszalonba járni általában nem jut idejük. Szerencsére ma már a legmodernebb kozmetikai gépeknek is létezik otthoni változata, ami idő szűkében lévő hölgyeknek kitűnő karácsonyi ajándék lehet. Ötletbörze következik!

Mind gyakrabban kerülnek különböző fogyasztó- vagy szépségszalon-bérletek a karácsonyfa alá, az viszont a legtöbb emberben fel sem merül, hogy a megajándékozott esetleg nem fogja tudni ezt felhasználni. Pedig a nők állandó időhiányban szenvednek. A munka, a háztartás, és a gyereknevelés mellett nemhogy szépségszalonba, de még fodrászhoz is igen ritkán jutnak el.

Professzionális készülékek a fa alatt

Számukra inkább egy olyan kozmetikai készülék lehet megfelelő karácsonyi ajándék, amely a szépségszalonok minőségében „dolgozik”, ám az otthoni kivitelezésnek köszönhetően bármikor használható, amikor épp akad egy kis szabadidő. Ezekkel a gépekkel egyébként pénz is lehet spórolni, hiszen olyan exkluzív kezeléseket tesznek otthon elérhetővé, amelyek leginkább kúraszerűen használva hatékonyak. Így szalonokban hosszabb távon sokkal többe kerülnének, mintha saját gépünk lenne.

De melyek is ezek a kezelések? Manapság már a legtöbb professzionális kozmetikai készülék otthoni verzióját legyártják, legyen szó ránctalanító, zsírbontó, vagy szőrtelenítő gépekről. Összeállításunkban a leghatékonyabb, valóban tartós megoldást nyújtó technológiákat mutatjuk be.

Tartós szőrtelenítés IPL géppel

Egy IPL (villanófényes) szőrtelenítő készülék tökéletes karácsonyi ajándék lehet mindazoknak, akik nem szeretnék szabadidejüket a fürdőszobában vagy szépségszalonban tölteni, és tartósan megszabadulnának a szőrbenövés, szőrtüszőgyulladás és szúrós borosta okozta kínoktól.

Az IPL géppel leadott villanófény hatására a szőrszálak kihullanak, újranövekedésük pedig gátolt lesz, így néhány kezeléssel és fenntartókezeléssel hosszú évekig sima maradhat a bőr. Bár az IPL szőrtelenítés szépségszalonban is elvégezhető, az otthoni kezelés jóval olcsóbb, ráadásul az intim területek diszkrét szőrtelenítését is lehetővé teszi.

Ahhoz viszont, hogy valóban használható IPL gépet vásároljunk, nem árt tisztában lenni néhány alapszabállyal. Az első és legfontosabb, hogy sötét bőr vagy nagyon világos szőr esetén ez a technológia nem használ (még akkor sem, ha egyes készülékeket ilyen paraméterek mellett is ajánlanak). Tehát ilyen esetekben ne vásároljuk IPL gépet! Ugyancsak fontos tudni, hogy egy nő testének tartós szőrtelenítéséhez (hónalj, lábak, intim területek) legalább 12.000-13.000 villanás szükséges. Ennél alacsonyabb garantált villanásszámmal rendelkező gépet tehát nem érdemes venni, hacsak nem szeretnénk később néhány pótizzóért csillagászati összeget fizetni. Végezetül arra is figyelni kell, hogy a kiválasztott IPL készülék minden testrészen (arcon és intim területeken is) használható legyen.

Otthoni zsírbontás „szalonminőségben”

Egy otthoni kavitációs készülék azoknak lehet szuper ajándék, akik makacs zsírpárnáikat és narancsbőrüket szeretnék végleg eltüntetni. Vagy esetleg próbálták már az ultrahangos zsírbontást (kavitációt), de nem volt elég idejük illetve pénzük a kúra befejezéséhez.

Az ultrahangos zsírbontás a szépségszalonokban régóta igen népszerű, hiszen – a fogyókúrával és a testedzéssel szemben – nem a zsírsejtek méretét csökkenti, hanem magukat a zsírsejteket tünteti el véglegesen. Így segítségével elkerülhető a jojó-effektus, ráadásul olyan területek is fájdalommentesen karcsúsíthatóak, ahol minden más módszer „becsődölt”. A kavitáció hatása már néhány kezelés után látható és centiméterben is mérhető, egy teljes kúra pedig már ruhaméret-csökkenést eredményezhet a kezelt területen.

Ezt az exkluzív alakformáló eljárást sokáig csak szalonokban lehetett igénybe venni, 3 éve azonban hazánkban is piacra dobták az első otthoni ultrahangos zsírbontó gépet. A készülék a professzionális gépekkel azonos elven, azonos technológiával, és ugyanolyan frekvencián működik, így otthoni zsírbontással is a szalonokban megszokott eredmény érhető el. Az otthoni kavitáció előnye, hogy kevesebb szabadidővel rendelkezők is könnyen beilleszthetik a napirendjükbe, ráadásul ezzel spórolhatnak is, hiszen egyszeri befektetés mellett korlátlan számú kezelést végezhetnek. A szégyenlősebbek számára az is előny lehet, hogy nem kell mások előtt levetkőzni a zsírbontás kedvéért.

Bőrfiatalítás otthon, rádiófrekvenciával

Egy otthoni rádiófrekvenciás (RF) arckezelő készüléknek leginkább azok a hölgyek örülnének karácsonykor, akik ráncaikat látványosan, ám káros vegyi anyagok és fájdalmas beavatkozások nélkül szeretnék csökkenteni. Természetesen azoknak is kitűnő ajándék lehet egy ilyen készülék, akiknek nincs idejük rendszeresen ránctalanító kezelésekre járni.

A rádiófrekvenciás bőrfiatalítás napjaink egyik leghatékonyabb, tű, kés és szérumok nélküli ránctalanító megoldása. Egyedülálló eredményessége annak köszönhető, hogy mindenféle hatóanyag nélkül, pusztán a rádióhullámok célzott melegítő hatását kiaknázva képes új kollagén termelésére ösztönözni a bőrsejteket. Így egy hónapos rádiófrekvenciás bőrfiatalító kúra után akár a ráncok fele is eltűnhet!

Persze ahhoz, hogy a fenti eredményt elérjük, megfelelő otthoni RF készülék is szükséges! A csúcstechnológiát jelenleg az úgynevezett hexapoláris (hatpólusú) gépek képviselik. Ezek már képesek közvetlenül a kollagén termeléséért felelős bőrsejtekre hatni anélkül, hogy más területeket túlmelegítenének. Ez a technológia a hivatalos szervek (pl. FDA) szerint is biztosítja, hogy a bőr kozmetikus jelenléte nélkül se melegedjen túl (azaz ne égessen a gép). Aki tehát professzionális technológiával működő és biztonságos otthoni RF készüléket ajándékozna, keresse a hexapoláris rádiófrekvenciás gépeket!

Őri-Solymos Kata