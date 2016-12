Az ünnepi időszakban sokan hajlamosak a túlevésre, túl sok édesség és alkohol fogyasztására, ami eltérő a mindennapi étkezéstől… Pedig sokak számára a napi rutin sem a legegészségesebb. Ez az étrendi váltás számos negatív hatással járhat.

Rögtön az elején megemlíteném, hogy a lakosság nagy része szed valamilyen gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt, melyek felszívódása és hatása nagymértékben változhat az étkezés következtében. Most azonban a fő téma nem ez, így ennek részleteibe nem megyek bele. Érdemes azonban a gyógyszerek beszedésének idején, és módján nem változtatni és kerülni kell az alkohollal együtt történő bevételüket.

Az a bizonyos túlevés!

Először a túlevésről szólnék, mely nem csak az ünnepek alatt probléma, bár akkor még fokozottabb lehet. Sokan az evéssel az érzelmi vágyaikat (éhségüket) csillapítják, mert végül a lelki éhség valódi éhségként nyilvánul meg. Az étel azonban csak rövid távú megoldást nyújt, miközben a lelki éhség egyre tovább növekszik. Mivel a valódi ok nem talál megoldásra, újabb és újabb adagokat kívánnak, és ez vezet a túlzott mértékű táplálékbevitelhez. A másik probléma, hogy a pillanatnyi „éhség” csökkentő hatása miatt végül látszólag mindenre gyógyír lehet az evés. Eszünk, ha megbántanak, ha szomorúak, ha fáradtak vagyunk, de akkor is, ha csak unatkozunk.

Ez a kis bevezető ugyan nem az ünnepekről szól, de mégis ide tartozik. Az ünnepi túlevésre is azok hajlamosabbak ugyanis, akik az evést a mindennapjaikban is lelki problémáik elnyomására használják. Így mondhatnám azt is, hogy öndiagnózisra is alkalmas ennek megfigyelése, és az ünnepi pihenés során érdemes elgondolkoznunk valódi problémáinkon, főként kapcsolataink minőségén. Ez az időszak alkalmas arra is, hogy kapcsolatainkat felfrissítsük, mert nemcsak a szeretet, hanem a megbocsátás ideje is ez.

Az ünnepek alatt nem csak többet eszünk, de többfélét is

Olyan ételeket fogyasztunk, melyeket a mindennapokban nem vagy csak ritkán. Általában több helyen is megfordulhatunk, ahol többféleképpen készül még ugyanaz az étel is. Ha valamihez nem vagyunk hozzászokva az emésztési zavarokhoz vezethet. E mellett rejtett étel intoleranciák vagy akár allergiák is felszínre kerülhetnek. Ezek a folyamatok a bélrendszer teljes egészére kihatnak. A gyomor szintjén a reflux okozhat panaszt, melynek súlyossága függ az édességek, alkohol és zsíros ételek fogyasztásától. A zsíros ételek fokozott epeürülést okoznak, mely az epés panaszok gyakoriságát és súlyosságát növelheti. A bélflóra egyensúlyának felborulása a teljes hasra kiterjedő panaszokat okozhat, fokozott gázosodás, hasi fájdalom, görcshajlam, vagy hasmenés, esetleg székrekedés képében. A bélflóra egyensúlya meghatározza védekező képességünket is, így a januári járványok legalább annyira felelőssé tehetők azokért, mint a hideg idő. Az étkezési kilengéseket nem lehet elkerülni, nem is kell, hisz ez most lelki egyensúlyunkhoz is szükséges lehet.

A fenti hatásokat azonban ellensúlyozhatjuk étrend-kiegészítőkkel

A teljes ünnepi időszak alatt érdemes probiotikum készítményeket fogyasztani. Ezek tartalmazzák a bélrendszerünk számára jó baktériumokat, melyek bevitelével ellensúlyozhatjuk a diétahiba miatti rossz bacik túlburjánzását.

Tartsunk magunknál sok összetevős emésztőenzimet is, melyből akár kettőt is érdemes bevenni, még a nagyobb étkezések előtt.

Étkezés után is érdemes még bevenni azokat, de ne várjuk meg velük a panaszokat. Ha tudjuk, hogy alkohol fogyasztunk érdemes valamilyen homoktövist vagy máriatövist tartalmazó étrend-kiegészítőt fogyasztani, mely nem csak segíti a májat az alkohol lebontásában, de védi is azt az alkohol okozta károsító hatásoktól.

A fentiek figyelembevételével nem csak az ünnepet, de az utána következő pihenést, illetve az újévi munkakezdést is kellemesebbé tehetjük.

Dr. Gulyás Tamás