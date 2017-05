Megfelelő védekezéssel nagyobb az esélyünk, hogy megelőzzük a kullancstámadást. Most összegyűjtöttünk 5 információt, amit a kullancsokról és az egyéni védekezésről érdemes tudni. A kullancsok esetében is igaz: különösen fontos a prevenció!

1.) Fontos a praktikus öltözködés

Amennyire csak lehet, takarjuk el a bőrünket, ne adjunk támadási felületet az élősködőknek:

Hosszú ujjú felsőt, hosszú nadrágot és zárt cipőt vegyünk fel.

A zoknit és pólót jól tűrjük be a nadrágba.

A gyerekekre adhatunk kezeléslábast is.

Mindig viseljünk sapkát (sildeset, karimásat), hajunkat pedig kössük kontyba.

Lehetőleg viseljünk világos ruhát, mert így hamarabb észrevehető szabad szemmel is a kullancs. Kutyánknak pedig vásároljunk kullancsnyakörvet.

2.) A kullancsok nem szeretik a Napot

Lehetőség szerint kerüljük a kullanccsal fertőzött területeket. Ha mégis ilyenen kell áthaladunk, akkor azt a déli órákban tegyük, ugyanis az erős napsugárzás elől a kullancsok elbújnak.

Tudta-e? Tudományos vizsgálatok nem bizonyították, de a népi hagyomány szerint kirándulás előtt ajánlott fokhagymát vagy almaecetet fogyasztani, így valószínűbb, hogy távol tartják magukat tőlünk a kullancsok.

3.) Kullancseltávolító eszköz és kullancsriasztó nélkül soha sehova

Feltétlenül legyen nálunk mindig kullancseltávolító kanál és kullancsriasztó! Utóbbival többször is fújjuk le/kenjük be magunkat és társainkat a nap folyamán. A gyerekeket mindig felnőttek fújják be/kenjék be, hiszen csak így lehetünk abban biztosak, hogy nem maradt ki egyetlen bőrfelület sem. Ha naptejet is használunk, akkor először a naptejet vigyük fel, aztán a riasztószert. Szerencsére a legtöbb kullancsriasztó manapság már nem büdös és nem is ragacsos.

Hogyan kell egy kullancsot eltávolítani? Kattintson ide! >>>

4.) Az alapos átvizsgálásra mindig szánjunk időt

A szabadban tartózkodás után, otthon gondosan vizsgáljuk át magunkat, a gyerekeket, de a kutyát és a viselt ruháinkat is! Ne spóroljunk ezen: mindenhol tüzetesen nézzük át a testünket, vagy kérjünk meg erre valakit. Ne hagyjuk ki az alsó végtagokat, a testhajlatokat, a fül mögötti részt és a fejbúbot sem.

Tudta-e? Egyes kullancsok azt is túlélik, ha mosógépben kimossuk őket.

Ha a ruhákon nem látunk semmi gyanúsat, viszont mégis azt gondoljuk, hogy valahol lehet benne kullancs, akkor tegyük őket egy légmentesen záródó műanyag zsákba. Pár nap múlva vegyük elő, addigra biztosan elpusztultak a kullancsok, úgyhogy egy alapos kirázás után kimoshatjuk a ruhákat.

5.) Oltás: agyvelőgyulladás elleni vakcina

Az elölt kórokozókat tartalmazó agyvelőgyulladás elleni vakcinát helytelenül kullancs elleni védőoltásként szoktak emlegetni, pedig az oltás nem a kullancs csípésével, hanem a fertőzéssel szemben biztosít védelmet. A receptköteles oltás menete: a 2. oltást 1-3 hónappal az 1. után kell beadatni, a harmadikat pedig 9-12 hónap múlva. Ezt a 3 lépcsőből álló oltást célszerű még télen elkezdeni, hogy tavaszra, nyárra már védettekké váljunk. Létezik gyorsított eljárás is: 2 hét alatt 2 oltást adnak be, ilyenkor a 2. szúrás után már kialakul a megfelelő védelem. A védettség folyamatos fenntartásához a későbbiekben 3-5 évente emlékeztető oltás ajánlott.

Jó tudni! Az egyéves kortól adható oltás nem véd a Lyme-kór ellen!

A következőknek különösen javasolt a védőoltás:

Svédországban, Finnországban, Svájcban, Balti országokban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Szlovéniában, Csehországban, Oroszországban és Szibériában huzamosabb ideig tartózkodók.

Foglalkozásuk miatt veszélyeztetett személyek: erdészek, favágók, vadászok, állatbefogással-, vagy növénygyűjtéssel foglalkozók.

Kató Iringó