A pattanásos bőr a pubertáskor velejárója. Ilyenkor a hormonális ingadozás miatt a mirigyek teljesen ’’megbolondulnak’’: túl nagy a faggyútermelés, a pórusok általában tágak, és könnyen eltömődnek.

A mellkason, a háton és az arcon nagyon sok faggyúmirigy van, ezért a pattanások legtöbbször ezeken a területeken ütik fel a fejüket.

1.) A pattanásos bőr tisztántartása

Nagyon fontos a mindennapos tisztítás, leginkább kétszer: reggel és este. Ez sose maradjon el! Legjobb, ha ez olyan tisztító folyadékkal (arclemosó, arctej, stb.) történik, ami allergénmentes, alkoholmentes, illatszermentes, és illeszkedik az egyén bőrtípusához. A tisztítás azért kiemelten fontos, mert segítségével megszabadulhatunk a nap folyamán a bőrünkre rakódott szennyeződésektől, és az önszántunkból felhelyezett sminktől, így nagyobb az esélyünk arra, hogy a pórusaink nem tömődnek el annyira. A tisztító folyadékot lágy mozdulatokkal vigyük fel az arcbőrre, ne dörzsöljük túl erősen, aztán bő vízzel öblítsük le.

Heti 1 alkalommal alkalmazhatunk szemcsés bőrradírt is, ami eltávolítja az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről. Ezen kívül beszerezhetünk olyan speciális kozmetikumokat is, mint tisztító maszkok vagy a pattanások ecsetelésére szánt készítmények. Itt is ajánlott az allergénmentes verziót előnyben részesíteni. A tisztántartáshoz persze hozzátartozik a kéz, a haj és a törölköző folyamatos mosása is, ezek ugyanis sokszor érintkeznek az arcbőrrel.

A szerkesztő ajánlata: Grape Vital Grapefruitmag Kivonat Minden este, tisztálkodás után csepegtessünk az ujjunkra egy kis grapefruit magcseppet és a kialakulóban lévő területeket kenjünk be vele. Ezzel a fertőtlenítéssel megelőzzük a gyulladásokat.

2.) A pattanásos bőr hidratálása

Tisztítás után jöhet a hidratálás! Érdemes könnyű, olajmentes, gyulladáscsökkentő összetevőket tartalmazó, faggyútermelést szabályozó, antibakteriális hidratálókrémet használni, ami nem tartalmaz kőolajszármazékot (paraffin, vazelin). Az ilyenfajta krémek azért jók, mert nemcsak megfelelően táplálják a tinédzser bőrt, hanem védik a környezeti hatásoktól (napsugárzás, légszennyezés, hideg, szél, stb.) is. Ha nem tudjuk, hogy milyen krémet válasszunk, forduljunk szakemberhez!

3.) A pattanásos bőr nyomkodása

Aranyszabály: nincs nyomkodás, főleg nem piszkos kézzel! A nyitott mitesszer ugyanis nem sokszor gyullad be, a gond inkább a bezáródott mitesszerrel van, ami könnyen gyulladt pattanássá alakulhat. Nagyon fontos, hogy a pattanásokat ne nyomkodjuk, mert elfertőződhetnek, és esetenként még maradandó heget is okozhatunk magunknak.

A pattanások elleni harcban bevethetünk egy jó régi bőrtisztító praktikát is, a kamillás gőzölést, ami rendkívüli gyulladáscsökkentő hatásáról ismert évtizedek óta. A teendő a következő: tegyünk 3 teáskanál kamillavirágot 1 l forró vízbe, pár percig hagyjuk állni, majd hajtsuk fölé az arcunkat, és fedjük le magunkat törölközővel, hogy a gőz ne tudjon kiszökni. A pórusok kinyílnak, a kamilla pedig kifejti gyógyhatását – a tinédzser bőr pedig meghálálja a törődést.

4.) A túlságosan pattanásos bőrt jó, ha kozmetikus kezeli

Ha nagyon zsíros, mitesszeres, pattanásos a bőre egy tininek, akkor kb. havonta érdemes elvinni őt kozmetikushoz, aki megfelelő szakértelemmel tisztítja és kezeli a bőrét. Ezen kívül a szakember segíthet abban is, hogy milyen készítményeket (hidratáló krém, arclemosó, stb.) érdemes használnia a bőrtípusának megfelelően. Nagyon elkeseredett esetben bőrgyógyászhoz is elvihetjük a pattanásos tinédzsert.

5.) A pattanásos bőrt jobb nem túl sminkelni

A zsírosodásra hajlamos bőrt legjobb, ha semmivel sem sminkeljünk, viszont a legtöbb fiatal lány nem igazán tudja/akarja megállni, hogy valamit ne kenjen az arcára. Ha mindenképp ragaszkodik a tini a sminkeléshez, akkor a pattanásokat elfedő fedőstiftet (pl.: teafás korrektor), olajmentes, hidratáló folyékony alapozót és mattító arcpúdert használjon. Előfordul, hogy egy vékony zsírréteg vonja be a bőrt, ami emiatt erősen fénylik, ez pedig a legtöbb tininek kellemetlenséget okoz. Ez ellen használhatunk kozmetikai kendőt: óvatosan a bőrre nyomkodva fel tudja szívni a felesleges zsírt.

6.) A szépség bizony belülről fakad

Bőrünk állapota nagyban függ attól is, hogy milyenek a táplálkozási szokásaink. Ha sok vizet, gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonafélét és probiotikus joghurtot fogyasztunk, és kerüljük a zsíros, túlsózott, túlcukrozott ételeket, akkor jót teszünk a bőrünknek, és persze egészségünknek is. Ez tinédzserekre és felnőttekre egyaránt vonatkozik.

Kató Iringó