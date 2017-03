Ez a közkedvelt évszak kicsit más, mint a többi. Ilyenkor örülünk a fel-felbukkanó napsugaraknak, örömmel ropogtatjuk a friss zöldségeket-gyümölcsöket, folyton a szabadba vágyunk, és úgy érezzük, hogy sokkal, de sokkal jobb a kedvünk, mint télen.

Egy ennyire pozitív időszak kitűnő apropót ad arra, hogy új elhatározásokat hozzunk életmódunkkal és külsőnkkel kapcsolatban.

• A hideg hónapokban felkúszott egy pár plusz centi itt-ott?

• Az undok narancsbőr egyre nagyobb területeket hódított meg?

• Párja rég dicsérte meg az alakját?

• Egyre nehezebben mennek le a felszedett zsírpárnácskák?

Olvasson tovább!

Azok a fránya plusz kilók, azok a makacs zsírpárnák…

Az alakformálás szóval nap, mint nap szembesülhetünk, igen sűrűn emlegetett kifejezés. Persze egyáltalán nem új keletű dologról van szó: nemcsak napjainkban ennyire népszerű ez a téma, az volt mindig is.

Tudta-e? A fűzők alakformáló uralma egészen a 20. sz. elejéig kitartott, csak anyaguk és formájuk változott az idő múlásával, de a fűzőt nemcsak alakformálásra használták, hanem tartásjavításra is. A hölgyek ugyanis nemcsak karcsúságukra, hanem szép tartásukra is odafigyeltek akkoriban. Manapság ezt már nem annyira mondhatjuk el magunkról: az ’50-es évekbeli nők például sokkal egyenesebb derékkal élték mindennapjaikat, mint mi, 2013-ban.

Harc a plusz kilók ellen

Elgondolkodtató, hogy hazánkban a lakosság nagy része küzd kisebb-nagyobb súlyproblémával. Az adatok azt mutatják, hogy a legtöbb magyar ember testsúlya az átlagos BMI érték fölött helyezkedik el. E mögött főként a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény és fokozottan stresszes életmód áll. A helyzetet továbbrontja, hogy az életkor előrehaladtával az anyagcsere lelassul, és sokkal nehezebben mennek le a felszedett kilót a különböző testtájakról. Mindez egy bizonyos kor felett már nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi szempontból is problémás.

1. lépés: táplálkozás + mozgás

Az életmódváltáshoz 3 dologra minimum szükség lesz: idő, türelem és kitartás! Senki sem egy nap alatt szedte fel magára azt a bizonyos kisebb-nagyobb súlyfelesleget, ezért nem is egy nap alatt fogja leadni azt. Ajánlott már az elején leszögezni, hogyha egyszer belekezdünk, akkor nem vehetünk ki majd szabadnapot! Ha komolyan gondoljuk, akkor fogadjuk meg, hogy testünk formálásért több erőfeszítést is meg fogunk tenni. Ahhoz, hogy formálódjunk, fontos a rendszeres mozgás, illetve oda kell figyelni az étkezésre is - ezek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Sok zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonát érdemes fogyasztani. Az emésztés tehermentesítése és a salakanyagok mielőbbi kiürülésének érdekében minél több frissen facsart/préselt zöldséglevet, illetve tisztító, méregtelenítő teát ajánlott inni, méghozzá napi szinten. Eleinte nehéz lesz megszabadulni azoktól a berögzött szokásoktól, amik már az életünk részévé váltak (mindennapi kávé, ebéd utáni túrós süti, stb.). Ám ha elég kitartóak vagyunk, akkor egy idő után az életmódváltás örömtelivé fog válni: sokkal több lesz az energiánk, és jobban fogjuk érezni magunkat.

2. lépés: ultrahangos zsírbontás, a nők kedvence

A hölgyek örömére manapság rengetegféle kozmetikai kezelés létezik, ezek közül az ultrahangos zsírbontás az, ami a legnagyobb népszerűségnek örvend, hiszen segítségével célzottan lehet lefaragni azokat a centiket, ami a tudatos étrendváltoztatás és a rendszeres sportolás után mégis rajtunk maradtak (pl. combon, fenéken, hason). A műtéti zsírleszíváson kívül az ultrahangos zsírbontás az egyetlen olyan módszer, ami nemcsak a zsírsejtek térfogatát csökkenti, hanem a számukat is, így a jojó hatás ki van zárva. Ha valaki tartós hatást szeretne elérni, és kimondottan a problémás területekről szeretne fogyni, vagy eltüntetni a narancsbőrt, akkor az ultrahangos zsírbontás neki való.

Forever Slim, az otthoni ultrahangos zsírbontó gép

A direkt otthoni használatra kifejlesztett Forever Slim méltán vált az elfoglalt nők kedvencévé: egyszerre ultrahangos zsírbontó és narancsbőr kezelő is. A Forever Slim hatalmas előnye, hogy egyszeri beruházással annyi testrészünket kezelhetjük, amennyit csak akarunk (pl. a combjaink után megkezelhetjük a fenekünket, utána pedig akár a hasunkat is), sőt, rajtunk kívül akár családunk többi tagja is használhatja a készüléket – mindezt csak 1-2 zsírbontó szalonkúra árának megfelelő összegért. A folyamat maximálisan biztonságos és kényelmes: otthonunk barátságos falai között, időpontkérés, utazási költség és várakozási idő nélkül kezelhetjük magunkat. Hát nem csodálatos, hogy nyárra valóban bombaformába kerülhetünk?!

Kató Iringó