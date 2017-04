A mai tinédzserek nagyon sok olyan ételt és italt fogyasztanak, amik tele vannak cukorral, aromákkal, tartósítószerrel, és sajnos egyre kevesebbet mozognak, ezért időnként nekik is szükséges méregteleníteni.

A szénsavas üdítőknek, chipseknek, édességeknek tápanyagtartalma nagyon alacsony, viszont rengeteg olyan alkotóelemet tartalmaznak, amire a szervezetnek egyáltalán nincs szüksége, főleg nem a fejlődésben lévőnek. A felhalmozódott méreganyagok előbb-utóbb gondot okozhatnak, ezért elengedhetetlen a méregtelenítés - ez a tinédzserekre is vonatkozik. Erről bővebben itt olvashat, kattintson ide! >>>

Tavaszi méregtelenítés – tiniknek is

Egy kamaszodó fiatallal nem mindig könnyű az élet, úgyhogy előfordulhat, hogy a méregtelenítés gondolatára nem fog egyből bőszen bólogatni. Mit tehetünk ilyenkor? Íme, 3 tipp erre vonatkozóan!

1. Adjunk mintát: alkalmazhatjuk a közkedvelt szülői módszert, a példamutatást. Tehát ha mi magunk rendszeresen méregtelenítünk, és odafigyelünk arra, hogy minimálisra csökkentsük a helytelen ételek, italok fogyasztását, akkor valószínűbb, hogy gyermekeink is átveszik ezeket a jó szokásokat, és ezt fogják helyesnek vélni. Megfelelő példamutatás mellett minden bizonnyal könnyebb rávenni a kis kamaszt, hogy kipróbálja a méregtelenítést.

2. Prevenció: meséljünk neki arról, hogy bizony, már az ő korában is oda kell figyelnie, hogy a testét ne csak kívülről, hanem belülről is tisztán tartsa. Nemcsak a küllem, hanem az egészség szempontjából is igen lényeges a bélrendszer tisztasága, ezért nélkülözhetetlen a rendszeres méregtelenítés. Mondjuk el neki, hogy már azzal sokat tesz szervezete érdekében, ha amennyire lehet, kerüli a helytelen ételeket, italokat (sült krumpli, kóla, chips, stb.), hiszen így kevesebb olyan káros és felesleges anyagot visz be, amitől később meg kéne szabadulni.

3. Hathatunk a hiúságára is: a tinédzserek többsége ebben az időszakban különösen érzékeny a külsejére, úgyhogy ezt kihasználhatjuk kicsit! Magyarázzuk el neki, hogy a bőr és a haj szépsége elsősorban belülről fakad, a felgyülemlett méreganyagok bőrproblémákat (is) okoznak. A méregtelenítés során viszont tisztul a test, felgyorsul az anyagcsere, ez pedig bizonyos mértékben a külsejére is hatással lesz.

Tippek anyukáknak, akik méregtelenítésre szoktatnák kamasz gyerekeiket

Ha hétvégén piacra megyünk, próbáljuk magunkkal vinni a tinit is, hiszen nagyobb valószínűséggel fogja azt a gyümölcsöt, zöldséget megenni otthon, amit ő maga választott. A körte például arról híres, hogy megkönnyíti a tápanyag-felszívódást és az anyagcserét. A zeller emésztésserkentő hatású, az alma rostjai pedig tisztítják a bélfalat. A zöldségek, gyümölcsök minél többszöri nyers vagy levesített fogyasztása nemcsak az egészséges életmód alappillére, hanem a méregtelenítés kiváló eszköze is. Egyéb méregtelenítő zöldségek, gyümölcsök: cékla, káposzta, padlizsán, tök, cukkini, torma, spenót, paradicsom, citrusfélék, ananász, áfonya, görögdinnye, stb.

Ha havi egy újdonságot vezetünk be a tinédzser étrendjébe, akkor az szinte észrevétlen marad, mégis nagy előremozdulás. Pl. ott van az árpa - ez a magas rosttartalmú gabonaféle kiválóan tisztítja a bélrendszert, megszabadít a káros anyagoktól. Egyéb méregtelenítő gabonaféle: tönkölybúza, búzacsíra.

Igyekezzünk rászoktatni, hogy sok vizet és gyógyteát igyon, hiszen a hidratálás rendkívül fontos. A csalánlevél tea például nagyon jó vértisztító és vízhajtó, akár csak a zöld tea, ami ráadásul kiváló antioxidáns forrás is.

Jöhet az igazi méregtelenítés!

Ha a fenti ételek, italok már nem idegenek a tinédzser számára, ha örömmel fogyasztja őket, akkor jöhet képbe a tudatos méregtelenítés, például egy egynapos léböjt kúra vagy egy gyümölcs-, zöldségnap. Erről bővebben itt olvashat, kattintson ide! >>> Legjobb, ha a kis kamasszal együtt vágjuk bele a fejszénket egy ilyen napba, pl. anya-lánya, apa-fia párosításban, de az is jó ötlet, ha az egész család együtt méregtelenít! Természetesen egy egész hetes böjt hatékonyabb, mint egyetlen nap, de ez is jobb, mint a semmi, és kezdetnek kitűnő, főleg, ha tinédzserről van szó. Már egy egynapos méregtelenítés is sok jóval szolgál a szervezetnek. Ezt a bizonyos napot érdemes hétvégére tervezni, hiszen így jobban oda tudunk figyelni egymásra, sokat tudunk pihenni, meditálni, beszélgetni (aznap kerüljük a megterhelő fizikai vagy szellemi munkát). Nagyon fontos a rengeteg vízfogyasztás - megelőzve az ilyenkor sűrűn megjelenő fejfájást -, ezért kiemelten figyeljünk oda arra, hogy a kamaszkorú gyerek mennyit iszik. Lényeges továbbá, hogy a méregtelenítő nap előtt és után is tartsunk mértékletességet étkezések terén, hogy ’’bemelegítsük”, aztán ’’levezessük’’ a méregtelenítést.

Miért jó méregteleníteni?

Ilyenkor tehermentesítjük a testet a táplálék feldolgozása alól, szervezetünk kitisztul, hiszen a vese segítségével távoznak a salakanyagok. Ennek jele, hogy másnap energikusabbak, frissebbek leszünk! Ha - csupán egy napig is, de picit - egészségesen élünk, és erre tanítjuk utódainkat, akkor már akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, és tulajdonképpen a közös jövőnkért is.

Kató Iringó