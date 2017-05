Az egyik legszebb dolog egy nő életében, amikor édesanya lesz, de akkor se feledkezzünk el arról, hogy elsősorban nők vagyunk.

Anyának lenni a legboldogabb érzés a világon. A szívünk alatt hordozzuk a gyermekünket, majd világra hozzuk őt, és ezzel elkezdődik egy életre szóló örömteli „szolgálat”. A szülés után a legtöbb nő súlyfelesleggel küzd, ám a kezdeti időkben, vagy amíg szoptatjuk a babát, nem foglalkozunk a fogyókúrával. Aztán már csak azt vesszük észre, hogy egyetlen ruhánk sem megy ránk, és egyre elégedetlenebbek leszünk a külsőnkkel. Ilyenkor érthető, ha csökken az önbizalmunk és első reakcióként az önsajnálatba menekülünk. Később kifogásokat gyártunk arra, hogy miért nem teszünk valamit a változásért. Pedig ezt csakis mi tehetjük meg!

Lépjünk, mielőtt késő lesz

Ne várjuk meg, hogy a férjünk, barátnőnk, vagy anyukánk figyelmeztessen rá, hogy kicsit elhagytuk magunkat. Ennél nem sok rosszabb történhet egy nővel. Aki már szült, az pontosan tudja, hogy egy kisbabával néha nehéz. Korai kelés, egész napos etetés, pelenkázás, sétálás, etetés, pelenkázás, altatás, főzés, etetés, pelenkázás, fürdetés, altatás, éjszakázás és a korai keléssel az egész kezdődik előröl. Ebbe még a legedzettebbek is bele-belefáradhatnak. Első lépésként meg kell, hogy szülessen az elhatározás. Ne felejtsük el, hogy elsősorban nők vagyunk, akiknek kell az önbizalom, mert attól boldogok leszünk, és mindenben jobban tudunk teljesíteni. Ezután vizsgáljuk meg a lehetőségeinket, mind anyagi téren, mind időben.

Hogyan fogyhatok?

Az első, ami ilyenkor eszünkbe jut, a diéta és a sportolás. Ám ahhoz, hogy valóban látványos eredményt érjünk el, ezt nagyon komolyan kell csinálnunk. De ekkor sem garantált az eredmény, vagy nem onnan fogyunk, ahonnan szeretnénk. A szülés után sokan választják a műtéti úton történő zsírleszívást. Ez a beavatkozás valóban hatásos, de emellett roppant drága, rendkívül időigényes és egészségügyi kockázatokkal is jár, hiszen végső soron egy műtétről van szó. Létezik még egy megoldás, az ultrahangos zsírbontás, más néven a kavitáció, mellyel a plasztikai műtétnél olcsóbban, de ugyanolyan tartósan, ezzel szemben fájdalommentesen és célzottan fogyhatunk.

Hogyan fogyaszt az ultrahang?

Kavitáció során a 40.000 Hz frekvenciájú fókuszált ultrahanghullám buborékokat hoz létre, ezzel pedig vákuumot képez a zsírsejtek közötti térben. Ennek következtében a zsírsejtek egyszerűen kipukkannak. Ezt követően a zsírsejtekben tárolt zsír a nyirokáramba kerül, onnan pedig a természetes anyagcserével távozik a testből. Ezt a folyamatot bőséges folyadékfogyasztással, nyirokmasszázzsal és egy kis testmozgással gyorsíthatjuk fel. A kavitáció hatása általában már az első kezelést követően bőrminőség javulás érzékelhető, de az igazi eredményhez, ami ruhaméret csökkenéssel jár, általában tíz-tizenöt kezelés szükséges. Az elegendő kezelési szám azonban egyéntől és a kezelt területtől is függ. A kezeléseket szinte minden kozmetikai szalonban elvégzik, de manapság már akár otthon, a szalonokban kifizetett ár töredékéért, önállóan a saját időbeosztásunk szerint is elvégezhetjük.

Kavitáció: szalonban vagy otthon?

Leszögezhetjük, hogy az átlagos kismamának nincs ideje arra, hogy kozmetikai szalonba járjon. Ráadásul, ha ugyanazt a kezelést olcsóbban, otthon a saját időbeosztása szerint is elvégezheti, miért is ne tenné? Néhány éve ugyanis Magyarországra is megérkezett az első otthoni ultrahangos zsírbontó gép, mely tökéletesen egyező működési elven, frekvencián és hatékonysággal működik, mint a szalonokban használt több millió forintos berendezések, ám annak csupán a töredékébe kerülnek. Míg egy 10 alkalmas szalonkezelés (egy testrészre elegendő) nagyjából 200.000 Ft, addig ennél valamivel olcsóbban saját ultrahangos zsírbontó gépünk lehet, mellyel, annyiszor, annyi testrészünket (has, fenék, combok) és akkor kezelhetjük, amikor csak nekünk tetszik. Akár össze is foghatunk a környékbeli kismamákkal és egy kis csevegéssel, kikapcsolódással összekötve végezhetjük a kezeléseket. Ráadásul, ha többen vásárolják meg a készüléket, még több pénzt spórolhatnak, és végre elérhetik a kívánt célt.

Pikali Gerda színművésznő, két fiú édesanyja:

„Korábban az ultrahangos zsírbontás számomra teljesen új fogalom volt, az otthoni használatra kifejlesztett, formás kis készüléknek viszont nagyon örültem. Bár vékony alkatú vagyok, második szülésem után a hasammal illetve a combommal (a kritikus terület nálam a belső comb) nem voltam igazán megelégedve. Sajnos a színházi és külföldi vendégszerepléseim, a szinkronstúdióban töltött munkám, valamint két nagyfiam mellett nagyon ritkán, szinte csak „fényévente” jutok el a kozmetikushoz, a fitness teremről már nem is beszélve. Gondoltam, ha a heti háromszori egyórás edzést nem is, az ötnaponkénti kezelést még én is be tudom tartani. Így is lett, nagyon szép eredménnyel – már az első kezelésnél határozottan éreztem, hogy a belső combom valamelyest feszesebbé vált, az ötödik kezelés után pedig boldogan vettem észre, hogy vékonyabb is lett. Elő a fürdőruhákkal és a szexi fehérneműkkel!”

Madudák Tímea