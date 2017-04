Rengeteget hallani a pulzáló mágnesterápia csodás gyógyító hatásairól, ám a szakemberek véleménye megoszlik róla. A tények azonban itt is megmutatják, hogy az igazság nem odaát, hanem valahol középúton van.

Egy kis mágnes történelem

India ősi szent írásaiban, a Védákban is szerepel a mágneses kezelés.

3500 évvel ezelőtt, az ősi kínai gyógyászatban használták fájdalomcsillapító hatását: innen származik az első feljegyzés is a mágnes gyógyító jellegéről.

Egyiptomban is bevett módszer volt a mágnesterápia.

Az ókori görögök is segítségül hívták a gyógyító mágnesességet.

Kr. u. 1000 körül a perzsa orvoslásban is megjelent a mágnesterápia, elsősorban a görcsök és a köszvény gyógyításában alkalmazták.

Egész életünket mágneses mezők hatása alatt éljük

A mágnesek testünkre gyakorolt hatása nem csoda, hiszen egész életünket mágneses mezők hatása alatt éljük. Az egész evolúció a Föld mágneses tere, illetve annak változásai között ment végbe. Ezt a mágneses teret a Föld vastartalmú kőzetei, illetve a földköpeny és a mag egymáshoz viszonyított forgása hozza létre. Modern műszeres mérésekkel az is megállapítható, hogy ez a mágneses erőtér rezgéssel is rendelkezik, alacsony frekvenciatartományban.

A mágneses mezők hiánya és bősége

Ezekhez a hatásokhoz hozzászoktunk, szervezetünk működésének olyan szerves részei, hogy nem is sejtjük. Nem is az erőterek változása, inkább azok hiánya az, ami észrevehető. Ezt először hosszabb űrutak során űrhajósokon figyelték meg: az erőterek hiányának számlájára írták élettani változásaikat. Később mágnesesen árnyékolt bunkerekben a Földön is igazolták a mágneses erőtér hiányának negatív hatásait. A modernizáció azonban nem hiányt hozott, hanem bőséget, méghozzá a mágneses erőterek bőségét. Számtalan mágneses erőtér keveréke ér miket az infokommunikációs eszközök által, melyek jelentősen módosítják azt a finom információt, melyhez élettani folyamataink hozzászoktak evolúciós távlatokban.

A pulzáló mágnesterápiás eszközök

A pulzáló mágnesterápiás eszközök igazából nem új folyamatokat indítanak be, hanem a régi egyensúlyt imitálják, mintegy emlékeztetve szervezetünket a helyes működésre. Badarság lenne azonban azt állítani, hogy a pulzáló mágnesterápia gyógyír mindenre és mindenki számára. Működéseink helyes egyensúlya sok tényezőtől függ, és ezek egyénenként különbözhetnek. Éppen ezért az egyes tapasztalatok nem mindenkire alkalmazhatóak. A több emberen végzett klinikai tesztek azonban már sokkal informatívabbak, megbízhatóbbak. A fentiek szem előtt tartásával kell értelmeznünk a leírt, és valóban megfigyelhető hatásokat. Ha a pulzáló mágnesterápiás eszközöket helyesen alkalmazzuk, akkor tényleg nagyszerű hatásokat figyelhetünk meg.

A pulzáló mágnesterápia alkalmazási területei

A pulzáló mágnesterápia első - és azóta is legfontosabb - alkalmazási területe a nem gyógyuló csonttörések kezelése, illetve a törések, traumák regenerációjának meggyorsítása . Ez a hatása minden regeneratív folyamatban megfigyelhető, legyen az törés, zúzódás, vágás, égés vagy fekély. Ide tartozik a műtéti sebek gyógyfolyamatának gyorsítása is.

. Ez a hatása minden regeneratív folyamatban megfigyelhető, legyen az törés, zúzódás, vágás, égés vagy fekély. Ide tartozik a műtéti sebek gyógyfolyamatának gyorsítása is. A másik alkalmazási terület a gyulladások csökkentése. A pulzáló mágnesterápiát főként ízületi gyulladásokban szokták alkalmazni. Ide tartoznak az autoimmun eredetű reumás betegségek éppúgy, mint a kopásos eredetű gyulladásos fájdalmak, és a köszvény.

Noha számos más apróbb hatás megemlíthető, fenitek a legfontosabb alkalmazási területek.

Dr. Gulyás Tamás