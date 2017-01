Az emberek már évezredekkel ezelőtt felfedezték a meleg egészségvédő és gyógyító hatását.

Kik voltak azok, akik először használtak izzasztókunyhókat?

Például az észak-amerikai indiánok, a maják és az inkák, de az ősi Indiában és Oroszországban is alkalmazták a mai szauna elődeit. Napjainkban mégis Finnországot tartjuk a szaunázás fellegvárának, hiszen ők azok, akiknél a kultúra részévé vált, ők azok, akik heti rendszerességgel hódolnak eme egészséges szenvedélynek.

8 ok, amiért jó szaunázni

1. immunerősítő hatású

2. beindítja a méregtelenítést

3. javítja a vérkeringést

4. növeli a vitalitást

5. szépíti a bőrt

6. a forró és száraz levegőben elpusztulnak a baktériumok, vírusok

7. segít leküzdeni a felső légúti betegségeket

8. nemcsak testileg, hanem mentálisan is felfrissít, tisztít

Méregtelenítés

Nézzük meg a 2-es pontot kicsit alaposabban. Szervezetünkben kétféle folyadéktömeg található: az egyik a vér, a másik a nyirokfolyadék. Előbbit a szív mozgatja, utóbbit csak mozgással és szaunázással tudjuk megmozgatni. A szaunázás azért kiváló méregtelenítő eszköz, hiszen hatása révén a testszövetekben lévő lerakódások a nyirokfolyadékba kerülnek, onnan pedig a bőrön át a verejtékkel együtt távoznak. Szervezetünk méregtelenítése kiemelten fontos napjainkban, mert az élelmiszerekkel, gyógyszerekkel és kozmetikumokkal megannyi tartósítószert, színezéket, állagjavítót és egyéb nem természetes anyagot jutattunk a szervezetünkbe, amik szépen lerakódnak, és akár súlyos bajokat is okozhatnak a testünkben.

A szauna és alternatívái

Talán a finn szaunák a legismertebbek, ezeknél az ajánlott hőmérséklet 70-90 °C körül van, de akár a 130 °C-ra is felmelegíthetik. Ezt a forróságot nem mindenki bírja, és sajnos sokszor előfordul, hogy valaki azelőtt kimenekül a szaunából a túlzott meleg miatt, mielőtt a gyógyhatás ki tudna alakulni. Szerencsére a finn szaunának vannak kíméletesebb alternatívái is: gőzszauna és infraszauna – mindkettő általában 40-60 °C-os. A gőzfürdő páratartalma általában 100%-os, emiatt kiválóan tisztítja a pórusokat. Az infraszaunát napsugárszaunának is szokták nevezni. Előnye, hogy a test fokozatosan és egyenletesen melegszik fel az infravörös sugárzás révén.

12 szauna szabály, amit ajánlott betartani

1. Szaunázás előtt ne együnk túl sokat, és ne fogyasszunk alkoholt.

2. Sportolás után min. negyedórát pihenjünk, csak utána menjünk szaunázni.

3. Alaposan zuhanyozzunk le szaunázás előtt, majd töröljük szárazra a testünket.

4. Ha látszik, hogy zsúfolt a szauna, akkor várjunk egy kicsit a szabad helyre.

5. Lehetőleg minél kevesebb ruhadarabot és ékszert viseljünk szaunázáskor. A műszálas fürdőruhákból sajnos akár veszélyes kémiai anyagok is kipárologhatnak a nagy hő hatására. Mielőtt belépnénk a szaunába, vegyük le a papucsunkat.

6. Higiéniás okokból vigyünk magunkkal szauna lepedőt vagy törölközőt, arra üljünk, feküdjünk. Saját magunk és mások érdekében is lényeges, hogy testünk közvetlenül ne érintkezzen a paddal.

7. Kezdetben csak apránként növeljük a benntartózkodás idejét, hogy fokozatosan hozzá tudjunk szokni a meleghez. Az alsó padokon valamivel hidegebb a levegő, mint feljebb, úgyhogy eleinte ajánlatos alul helyet foglalni.

8. A szaunában kerüljük a beszélgetést, ne zavarjuk mások nyugalmát.

9. Kb. 10 perc után menjünk ki zuhanyozni, lehetőleg minél hidegebb vízzel.

10. Tusolás után törölközzünk meg, igyunk sokat, és dőljünk le egy kicsit pihenni. Ezt a szertartást akár 3x is megismételhetjük.

11. Rosszullét esetén a szaunában lévő piros gomb segítségével kérhetünk segítséget.

12. 6 éves kor alatt, szív- és érrendszeri betegség, vesebetegség, epilepszia vagy visszér gondok esetén kerüljük a szaunát.

Kató Iringó