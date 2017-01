Sokszor felmerül a kérdés, hogy mit adjunk gyermekünknek a vírusos megbetegedések megelőzésére. Az sem egyértelmű, hogy hogyan módosítsuk az adagolást.

Fontos a helyes táplálkozás

Gyermekeinknek ugyanúgy szükségük van vitamin kiegészítésre, mint nekünk, felnőtteknek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelés kiemelten fontos feladat, de ehhez nekünk is példát kell mutatni. Így a cikk elején szeretném leszögezni, hogy nem helyes, ha arra szoktatjuk a gyermekeinket, hogy egyenek meg bármit, és étrend-kiegészítőkkel ellensúlyozzák annak hatását. Mivel kicsinyeink a mi példánkat látják, mi se tegyük ezt.

Az immunrendszer erősítése összetett feladat

Az immunrendszer erősítése, jobban mondva harmonikus működésének támogatása összetett feladat. A stressz csökkentése ebből a szempontból is kiemelt fontosságú. Márpedig a gyerekeket ugyanannyi stressz éri, mint minket. Szakítsunk időt az együtt eltöltött percekre, játékra, sok nevetésre, még ha azt nehéz is belezsúfolni az óvoda/iskola és a lefekvés közötti időbe. Ide tartozik az erőszakos filmek, játékok korlátozása is, mivel azok számos tanulmány szerint azonnal csökkentik szervezet védekező képességét. A rendszeres mozgás szintén javítja az immunrendszer állapotát, és megfelelő öltözetben igenis ki kell menni a szabadba, még ilyenkor, télvíz idején is.

Az immunműködések megfelelő támogatása a bélrendszerben kezdődik

A bélflóra egyensúlya ugyanis meghatározza az immunrendszer állapotát. Ebből a szempontból a legfontosabb a cukrok, édességek és finomított szénhidrátok kerülése, mivel azok direkt módon támogatják a „rossz” bacik növekedését. Sok probiotikum létezik a piacon. A reklámokban látható egykomponensű termékekről már hála istennek a gyermekorvosok is lebeszélik a szülőket. A probiotikus joghurtok szintén egyféle, és szaporodásukban már gátolt baktérium törzseket tartalmaznak. Így érthető, miért nem savanyodnak meg a boltok hűtőpultjaiban. Érdemes komplex törzseket adni kúraszerűen kéthavonta, illetve antibiotikum kezelést követően minimum két hétig. Léteznek joghurtkészítésre alkalmas porok, melyekből tényleg „élő” és hatékony joghurt készíthető.

A FitLine All in 1000 nem csak hatékony, de finom is. Ezzel két-három havonta végzett 10 napos kúra nemcsak az influenza szezonban, hanem egész évben javasolt. Ezen kívül bármilyen komplex probiotikum alkalmazható, és szedésüknek nincs felső határa. Az adagolás a felnőtteknek megfelelő lehet. Javasolt az első pár napban napi 3-4 adagot is elfogyasztani, majd esténként egyet 7-10 napig.

Multivitamin a gyerekeknek

A téli időszakban lecsökkent – amúgy sem kielégítő – természetes vitaminbevitel kiegészítésére ilyenkor mindenképp érdemes multivitamint adni a gyermekeknek. A gyerek multivitaminok sohasem nagy dózisúak, így bármelyiket is választjuk, nem kell tartanunk attól, hogy sokat viszünk be. Ellenben megtörténhet, hogy keveset, az RDA alatti, vagy közeli mennyiségek az év egészére átlagosan jellemző mennyiségeket tartalmazzák, így azokból ilyenkor 2-3-szoros mennyiséget is érdemes szedetni. Mivel csöppségeink nehezen nyelik le a tablettákat, kapszulákat, ezért érdemes rágótabletta, vagy folyadék formát választani. Bakteriális fertőzés esetén érdemes átmenetileg szüneteltetni a multivitaminokat, főleg a vasat is tartalmazókat, mivel az a baktériumokat is segíti.

Napi 500 mg C-vitamin

Fertőzés esetén, vagy ha a környezetben sok beteg gyermek van, érdemes napi 500 mg C-vitamint fogyasztani, melyet mindig valamilyen gyümölcs citrusféle (narancs, mandarin, grapefruit) vagy más gyümölcs (alma, kivi, bogyóféle) elfogyasztása kövessen. A bennük található flavonoidok ugyanis a felszívódást és a beépülést elősegítik.

E mellett a grapefruit magcsepp, illetve annak tablettás változata (Grape Vital) szintén adható 3x 5-10 csepp, vagy 3x1 tabletta adagolásban.

Orrfolyásra, torokgyulladásra himalája só

Orrfolyás vagy torokgyulladás esetén himalája só felhasználásával készítsünk orrcseppet, toroköblítőt. Egy dl vízbe annyi sót tegyünk, hogy enyhén sós ízű oldatot kapjunk. Érdemes előbb magunkon kipróbálni, hogy ne csípje orrunkat. Ebből napi 3 x 1-1 cseppet cseppentsünk, vagy 3 óránként gargalizáljon gyermekünk. Láz esetén hűtőfürdő

Először meleg fürdővel indítsunk, és fokozatosan hűtsük le. Jobb, ha a gyermek tovább ül egy 30-34 fokos vízben, mint hogyha 2 perc után kipattan a langyos, már-már hűvös vízből. Lázat csak 38,5 fok felett csillapítsunk. Gyulladáscsökkentő hatása miatt a kurkuma az egyik legjobb választás, így kurkumin tartalmú étrend-kiegészítőkkel is próbálkozhatunk lázas állapot, vagy gyulladás esetén. A New Chapter Turmeriforce készítménye ilyenkor bevethető. Ha elkerülhetetlen, akkor időben adhatunk lázcsillapítót. Bár a paracetamol az elterjedt, de esetenként annak a legnagyobb a májkárosító hatása. Gyógyszeres kezelés mellé érdemes homoktövis cseppet adnunk, mely segíti a gyógyszerek gyorsabb lebomlását.

Omega 3 zsírsavak fontossága

Az omega 3 zsírsavak nem csak gyulladáscsökkentő, de a fejlődő idegrendszert támogató hatásuk miatt is igen fontosak. Ha gyermekünkkel semmit sem szedetünk, omega 3 kiegészítésre akkor is szükségük van. Napi 300-500 mg DHA és EPA bevitele minden életkorban javasolt.

Dr. Gulyás Tamás