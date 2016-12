Ha eddig nem talált rá okot, miért is szeresse a telet, akkor említünk néhány dolgot, amiért hidegben is érdemes kimozdulni otthonról.

Téli túrázás

Különleges, más élmény a hidegben, hóban túrázni. A havas, zúzmarás táj látványa semmivel sem összehasonlítható. Ha figyelmesek és csendesek vagyunk, a növényzet és a lombok hiánya miatt több vadat láthatunk, mint nyáron. Nagy élmény lehet az egész családnak, egy nyirkos, ködös téli napon felmászni valamelyik csúcsra és kijutva a ködtengerből napozni, élvezni a csodás kilátást. Azonban a téli túrákra alaposabban fel kell készülni.

Mit vigyünk magunkkal?

Télen fokozottan érvényes a megfelelő felszerelés használata: legyen vízhatlan a bakancsunk, a hátizsákunkban az élelmen túl vigyünk magunkkal váltó zoknit tartalék kesztyűt, sapkát. Ma már remek túraruházatokat is lehet kapni, melyek tartják a test hőjét, de mégsem izzadunk bennük. Valamint egy túrabotot is érdemes beszerezni, mert az a nagy hóban óriási segítség lehet számunkra.

Mire vigyázzunk?

A tervezésnél azt is vegyük figyelembe, hogy korán sötétedik! Fel kell készülni a nehezebb tájékozódásra (köd esetén, hóesésben rosszak a látási viszonyok, a jelzéseket betakarhatja a hó vagy a zúzmara. Nagyobb hó esetén, főleg ha az utat még nem taposták ki előttünk, lelassul a haladás. 30 cm-nél nagyobb hóban akár kétszeresére is nőhet a menetidő, különösen ha a hó nehéz, vizes vagy az esti fagy hatására a felszíne kikérgesedik, de a lépteinkre beszakad.

Téli sportok

Ha már hegyekben nem bővelkedik hazánk, hódoljunk a másik nagyszerű téli sportnak, amiért olyan sokat utazni sem kell, és sokkal kisebb költségvetésből megvalósítható, mint a síelés. Méghozzá a korcsolya! Ez a sport már nem kötődik a szeszélyes időjáráshoz, hiszen az ország több pontján fedett műjégpályák várnak ránk. Nincs más dolgunk, mint magunkhoz venni a korcsolyánkat, ellátogatni valamelyik pályára és siklani a jégen. És ott van a jó öreg szánkó. Ha végre leesik a hó, nincs is nagyobb móka mint a dombon leszáguldani vele. Ráadásul ez az elfoglaltság sem igényel nagyobb befektetést.

Miért olyan nagyon jó a síelés?

Tisztában vagyunk vele, hogy a síelés nem éppen a legolcsóbb téli elfoglaltság. De íme néhány érv, amiért érdemes elgondolkodnunk, hogy félretegyünk-e rá.

mert télen amúgy is mozgáshiánya van az embernek

mert unja a nyaralást és a síelésnek egészen más a hangulata

mert teljesen más izmokat mozgat, mint amit év közben „használunk”

mert télen (is) le lehet a hegyekben barnulni

mert megnyugtató

mert szép fehér, és egy kicsit veszélyes…

mert egész évben ezt vájuk

Hová mehetünk síelni?

Magyarország

Az itthoni sípályák legnagyobb problémája, hogy nem lehet őket folyamatosan üzemeltetni, mert a tél száraz, és kevés hó esik. A hőmérséklet gyakori változása miatt pedig hol elolvad, hol megfagy a hó. A sportág népszerűségét bizonyítja, hogy ha van hó, akkor viszont valamennyi pálya túlterhelt – különösen hétvégén. A pályákról elmondható, hogy a megközelítés nehézkes és nem megoldott a parkolás kérdése sem.

Az egyik legnagyobb sí-központ Bánkút . Az idei év újítása, hogy elkészült a szánkópálya és bővítették a pálya-világítást is. A pálya most már csak hóra vár, a síbuszok azonnal indulnak, ha fehér a táj. Sífutásra is van lehetőség a 3,5 és 8 km-es pályákon.

. Az idei év újítása, hogy elkészült a szánkópálya és bővítették a pálya-világítást is. A pálya most már csak hóra vár, a síbuszok azonnal indulnak, ha fehér a táj. Sífutásra is van lehetőség a 3,5 és 8 km-es pályákon. A legismertebb a téli sport helyszín az ország legmagasabb pontjának környéke: Kékes . Itt található az ország leghosszabb pályája.

. A Börzsöny hegységben található Nagy-Hideg hegy kevésbé divatos, de dinamikusan fejlődő úticél szánkópályával, és kiváló sítúrázó helyekkel. Egyik legrégebbi sícentrumunkban az idei szezonban jelentős fejlesztés zajlik, a készülő újdonságok mellett megnövelt számú síbuszokkal próbálják a várakozási időt csökkenteni.

Szlovákia

Az ország közelsége miatt nagyon sok magyar jár síelni Szlovákiába. A legismertebb központok: Donovaly, Chopok, Rózsahegy. Ezek a síközpontok a határtól 2-3 óra alatt elérhetők. Itt már számos nehézségi fokú pálya található és a felvonók száma és típusa is eltérő. Általában ezek a pályák is túlterheltek, de a hóviszonyok jók, a pályákat gondozzák. Sok megfizethető, jó szállás van, de kevés a pályaszállás. Sajnos, a parkolókat nem a mai tömegekre terveztek, és általában a felvonóknál is várakozni kell néhány percet.

Ausztria

A „sógoroknál” intenzíven fejlesztik a síeléssel kapcsolatos infrastruktúrát, felvonókat és hóágyúkat. Elindították a Welcome Beginners nevű programot. E logóval fémjelzett helyeket-programcsomagokat kifejezetten a kezdőknek ajánlják. 21 alsó-ausztriai és 14 stájer síterep Skiregion Ostalpen néven egy kártyaszövetséget alkot.

Mönichkirchen azt ígéri, hogy 3 nap alatt megtanítanak síelni. 2 új négyüléses lift is elindult, ami a környék legnagyobb fejlesztésének számít.

Kifejezetten kezdőknek szóló programcsomagot állított össze Gerlitzen is. Még gyakorlóliftet is készítettek, amit a legkisebbek is biztonságosan használhatnak. A snowboardosokat funpark várja.

A családokra specializálódott Annaberg és Lackenhof am Ötscher. Az utóbbiban hóágyúrendszert építettek ki, és pályakorrekciókat hajtottak végre. Ugyanitt átadtak egy új, modern négyszemélyes felvonót, aminek használatát a beszállásnál egy futószalag könnyíti.

Klippitztörlben átadtak egy új négyszemélyes ülőliftet! Este akár kivilágított pályán is sízhetünk, sőt egy kivilágított szánkópálya is hozzátartozik a kínálathoz.

Arnoldstein: itt találkoznak a hármashatárnál Olaszország, Szlovénia és Ausztria hegyei. Arnoldsteinből nem csak több osztrák (Nassfeld, Gerlitzen Alpe, Verditz) síterep érhető el könnyen, de jól megközelíthetők az olasz Tarvisio, Valbruna, Sella Nevea, vagy a szlovéniai Bovec illetve Kranjska Gora sípályái is, sőt a régióra kombinált nemzetközi bérlet is váltható.

Magyar nyelvű síoktatók várnak: Koralpe, Annaberg, Semmering, Lackenhof, Pitztal, Mönichkirchen (általában hétvégén), Bad Kleinkirchheim.

Koralpe, Klippitztörl, Weinebene, Turracher Höhe: szaunás bungalók.

Madudák Timea