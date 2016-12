A szájüregben a nyálkahártyán kialakuló apró fekélyek (afták), és a fogágyban kialakuló gyulladások okozzák a legtöbb problémát.

Bár kis területekről van szó, a szájnyálkahártya intenzív beidegzése miatt komoly fájdalom forrásai lehetnek. Ezen elváltozások erőteljes összefüggést mutathatnak különböző táplálékokra adott érzékenységgel. Legjelentősebb ezek közül a tejtermékek és a glutén tartalmú gabona termékek.

Fontos a szájhigiénia

A fogágy betegségek a fogak tövénél alakulnak ki, ahol nehezen tisztítható területek vannak, így a táplálékmaradványok táptalajt nyújtanak a szájüregi baktériumoknak. Ezek kialakulása megfelelő szájhigiéniás eszközökkel (pl.: szájzuhany) csökkenthető, de a kialakult tasakok igen nagy kihívást jelentenek. Ezek is okozhatnak fájdalmat, de lehetnek tünetmentesek is, egy krónikus gyulladást tartva fenn, ami akár szív és érrendszeri betegségek alapja is lehet.

Segít a pulzáló mágnesterápia

A megelőzésnek tehát megvan a lehetősége, de a kialakult nyálkahártya elváltozások kezelése a panaszok miatt komoly feladat. Az ecsetelő oldatok segíthetnek, de nem mindenkinek. Ilyenkor segíthet a Magofon eszköz, mellyel kis méreténél fogva célzott pulzáló mágnesterápiás kezelést tudunk adni. E mellett az eszközbe épített vibroakkusztikus terápiás egység fokozza a fájdalomcsillapító hatást.

A mágnesterápia egyéb hatásai

A Magofon-01 eszköz tehát a pulzáló mágnesterápiát és a vibroakkusztikus terápiát egyszerre alkalmazza. Az afták kezelésére napi kétszer 3-5 percet kell szánni. A magofon szájüregi folyamatok mellett az arcideg eredetű fájdalmak kezelésére is alkalmas. Hatásos még kisízületi gyulladások, teniszkönyök kezelésében, asztma és hörghurut esetén, sőt, gyulladt visszerek kezelésében is.

dr. Gulyás Tamás