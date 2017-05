Mit csomagoljunk gyermekeinknek tízóraira? Ismerjük meg a saját készítésű zöldségkrémek változatos világát!

Ismerve a hazai közétkeztetés és az iskolai büfék kritikán aluli színvonalát, kiemelten fontos, hogy gyermekeinket egészséges és finom reggelivel indítsuk útra, és ízletes, tápláló tízórait csomagoljunk nekik! A tudatos táplálkozást érdemes megszerettetni már gyermekkorban a kicsikkel: eleve nem érdemes rászoktatni őket a cukros, szénsavas üdítőkre, higított gyümölcslevekre, felvágottakra, fehér kenyérre.

Ha már gyerekkorukban megszeretik az egészséges ételeket, később is igényesen és tudatosan étkeznek majd. Természetes, hogy a legtöbb szülő időzavarban van reggelente, de ezek a zöldségkrém receptek, zöldséges szendvicsek nem igényelnek 10-15 percnél többet, pár napig elállnak a hűtőben, sőt, egyes zöldségkrémek még le is fagyaszthatók. Ezek a színpompás, kreatív, játékos receptek semmilyen konyha járatosságot nem igényelnek, mégis nagyon ízletesek. Az sem elhanyagolható szempont, hogy saját készítésű zöldségkrémeket készíteni anyagilag is ésszerű lépés, sokat spórolhatunk velük. Kísérletezzünk bátran, próbáljunk ki új ízeket, hozzávalókat, fűszereket, ismerjük meg, mi van a téliszalámin és trappista sajton túl!

Szárított paradicsom fetával

Hozzávalók:

1 doboz feta sajt (kenhető, lágyabb fetát vegyünk, ha morzsolódik, akkor lágyítsuk tejföllel)

8-10 db szárított paradicsom olívaolajban

oregánó, bazsalikom, fekete szezámmag

Elkészítés: A szárított paradicsomot vágjuk apró darabokra, és keverjük el a feta sajttal. Olaszos fűszerekkel – oregánó, bazsalikom, fekete szezám – ízesíthetjük. Sózni feleleges! Lila hagyma, olajbogyó illik hozzá. A szárított paradicsomos fetakrém 3 napig eláll a hűtőben, és le is fagyasztható.

Avokádókrém

Hozzávalók:

1 db érett avokádó (ha túl kemény, rakjuk 1-2 napra alma közé, mert könnyebben megpuhul)

1 evőkanál tejföl

1 db citrom

1 gerezd fokhagyma

só, bors

Elkészítés: Vágjuk félbe az avokádót, és evőkanállal kaparjuk ki a belsejét. Villával nyomkodjuk össze, és keverjük össze egy evőkanálnyi tejföllel, sóval, borssal, egy fél gerezd lereszelt fokhagymával, ízlés szerint pár csepp citromlével. Turmixoljuk össze, hogy homogén, kenhető legyen! Nagyon finom hozzá a füstölt sajt és a paradicsom. Az avokádókrém frissen a legjobb, de 2 napig eláll a hűtőben. Másnapra bebarnul a teteje, de ha citromkarikával fedjük le az avokádókrémet, az csökkenti a barnulást. Lefagyasztani nem lehet.

Spenótos fetakrém

Hozzávalók:

1/2 zacskó mirelit spenót

1 doboz feta sajt

1 gerezd fokhagyma

szerecsendió, bors, só

Elkészítés: Olvasszuk fel a spenótot, és ízesítsük fokhagymával, sóval, borssal, szerecsendióval. Keverjük vagy turmixoljuk össze a feta sajttal. A spenótos fetakrém 3 napig eláll a hűtőben, és lefagyasztani is érdemes.

Sült cukkini pirított magokkal

Hozzávalók:

1 db nagyobb cukkini

só, bors, paprika

2 maréknyi hámozott tökmag, mandula, kesudió

paradicsomos kenyér

Elkészítés: Vágjuk fél cm-es szeletekre a cukkinit (meghámozni nem kell), és picit fűszerezzük. Serpenyőben pirítsuk meg a tökmagot, mandulát, kesudiót. Olívaolajban gyorsan süssük ki a cukkiniszeleteket, majd keverjük össze a pirított magokkal. Frissen finom, elrakni nem érdemes! Paradicsomos kenyérből csináljunk hozzá szendvicset!

Tóth Ágnes