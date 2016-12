A fahéj, szegfűszeg, ánizs, csillagánizs, kardamom, gyömbér és a koriander illata a karácsony hangulatát idézi. Ahogy sülnek az aprósütemények és a mézeskalács, úgy árad szét otthonunkban az átható, finom ünnepi illat.

A karácsony aromás fűszerei azonban amellett, hogy hozzájárulnak az atmoszféra megteremtéséhez, gyógyító hatásúak is. Mit tudnak a gyógyító fűszerek?

Az ókor valaha egyik legfontosabb fűszere mára szinte a karácsony íz- és illatszimbólumává vált. Az édes illatú, különleges aromájú fahéj a fűszeres mézeskalács és egyéb adventi finomságok elengedhetetlen alkotórésze, ízesíti a forralt bort, díszítheti az adventi koszorút, helye van a természetes ünnepi pot-pourriban, illóolaját párologtatva pedig remek karácsonyi hangulatot teremthetünk.

Az íz- és illatélmény mellett a fahéj számos gyógyhatással is dicsekedhet. Az egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt évezredek óta kedvelt fűszer, az ókorban olyannyira nagy becsben tartották, hogy Egyiptomban még az aranynál is drágább volt. Antiszeptikus, görcsoldó és nyugtató hatású, stressz- és feszültségoldó, ezért használható légúti fertőzések ellen, az emésztés serkentésére, de hatásos lehet menstruációs görcsök vagy puffadás természetes kezelésére is.

Újabb kutatások igazolták, hogy fogyasztása csökkenti a vér cukor-, triglicerid-, és a káros LDL-koleszterin szintjét, így segíthet a cukorbetegség kezelésében, hozzájárulhat az érrendszeri panaszok kockázatának csökkentéséhez.

Tipp: Stresszoldás fahéjas-narancsos teával

Egy fárasztó, stresszes nap után remek lazító tea. Válasszunk ízlésünknek megfelelő koffeinmentes teát - pl. rooibush, mézbokor, bodza -, öntsünk rá forró, de nem lobogó vizet, és dobjunk bele egy rúd fahéjat. Néhány perces áztatás után szűrjük le, és facsarjuk bele egy fél narancs levét.

Szegfűszeg

Az Indonéziában őshonos örökzöld növény szárított bimbója nélkül nem az igazi az ünnepi forralt bor, de a mézeskalács is elképzelhetetlen nélküle. Az erőteljes illatú, intenzív aromájú, édes és egyszerre csípős, már-már égető fűszer házipatikánkban is helyet kaphat, hiszen számos betegség tüneteit enyhítjük vele. Csillapítja a fogfájást (ideiglenes megoldást nyújthat, míg eljutunk a fogorvoshoz), görcsoldó, emésztést elősegítő, nyugtató, fertőtlenítő, antiszeptikus hatású.

Tipp: Fertőtlenítés szegfűszeges teával

Gyomor-, bél- és szájfertőtlenítésre, gyomorerősítésre, fájdalomcsillapításra igyunk egy bögre szegfűszeges teát. Ízlés szerint zöld-, fekete- vagy rooibos teába keverjünk 2 darab mozsárban összezúzott szegfűszeget, majd öntsünk rá 2-3 dl 60-80 fokos vizet, és áztassuk néhány percig.

Ánizs

A Földközi tenger vidékéről származó, már az ókorban is igen kedvelt növény erőteljes illatú, édeskés ízű termését (ánizsmag) fűszerként és gyógynövényként egyaránt hasznosíthatjuk. Ízesíthetjük vele az ünnepi süteményeket, édességeket, de alkoholba áztatva akár különleges aromájú likőrt is készíthetünk belőle. Kellemes aromáján túl ez az aprócska mag egy sereg gyógyhatást is magáénak mondhat.

Emésztést elősegítő hatását már az ókorban is felismerték, és előszeretettel alkalmazták a nagy lakomák, vagy nehéz ételek fogyasztása után. Használhatjuk még köhögés ellen hurutoldóként, enyhébb görcsök oldására, szélhajtóként, gyomorbántalmakra, idegerősítésre, de egy bögre ánizstea jól jön epebántalmak esetén is.

Tipp: Karácsonyi ánizslikőr

Az emésztést elősegítendő leöblíthetjük az ünnepi vacsorát egy korty házi készítésű aromás ánizslikőrrel, de formás üvegbe töltve és ledugaszolva remek karácsonyi ajándék is lehet belőle. 1 liter tiszta vodkába szórjunk 10 dkg szétzúzott ánizsmagot, majd áztassuk kb. egy hétig. (Ízlés szerint kerülhet még bele egy rúd fahéj, és egy-két darab csillagánizs is.) Szűrjük le, és keverjük hozzá a 30-40 dkg nyírfacukorból és 3-4 dl vízből főzött szirupot.

A Kínában őshonos örökzöld fa csillag alakú, erőteljes aromájú, illatos termése remek karácsonyi fűszer. Különleges ízt ad a süteményeknek, édességeknek, de felhasználhatjuk teák, likőrök, forralt bor vagy puncs készítéséhez is. A konyhán kívül a házipatikánkban is hasznát vehetjük: különféle gyógyhatásainak köszönhetően a hagyományos kínai orvoslásban már több száz éve használják. Serkenti az emésztést, szélhajtó, görcsoldó, gyomorerősítő hatású, csillapítja a reumatikus fájdalmakat.

Tipp: Illatos karácsonyfadísz

Néhány fahéjrudat kössünk össze szorosan egy darab rafiával, a végére pedig kötözzünk hurkot, hogy majd felakaszthassuk a karácsonyfára. Ragasztópisztollyal vagy pillanatragasztóval erősítsünk a fahéjrudakra néhány darab csillagánizst.

Az Ázsia trópusi részein honos fűszernövény termésének kissé kámforos aromájú, édeskés és egyszerre enyhén csípős ízű magja sem hiányozhat a karácsonyi mézeskalácsból. Felhasználhatjuk sós és édes ételekhez egyaránt: különféle süteményekhez, tejberizshez, pikáns húsos fogásokhoz, indiai különlegességekhez, likőrökhöz, puncshoz, forralt borhoz. Az ízesítésen kívül gyógyírként is alkalmazhatjuk felfúvódás ellen, az emésztés elősegítésére, gyomorerősítőként. Hasznos lehet köhögésre és fejfájásra is jó, sőt, még a szívizomműködést is serkenti.

Tipp: Kávé kardamommal

Intenzív ízű, különleges kávét készíthetünk, ha egy-két csipetnyi őrölt kardamomot keverünk a kávéhoz, és úgy főzzük le.

Az aromás illatú és jellegzetes, enyhén csípős, kissé citromos ízű gyömbér a karácsonyi sütemények nélkülözhetetlen fűszere. A trópusi növény gumós gyökerét frissen reszelve, vagy akár őrölt formában is használhatjuk fűszerként, az édességeken kívül ízesítheti a húsos ételeket, forró vagy hideg italokat. A népi gyógyászatban hányingercsillapítóként, görcsoldóként, szélhajtóként és enyhe gyulladáscsökkentőként ismeretes. Gyógyhatásának köszönhetően hasznos megfázásra, emésztési zavarok enyhítésére, gyomorrontásra, émelygésre és az utazási betegség tüneteinek enyhítésére.

Tipp: Gyömbéres kakaó

1 púpos teáskanál jó minőségű, cukrozatlan kakaóport keverjünk össze 1 mokkáskanál nyírfacukorral és egy csipetnyi őrölt gyömbérrel, majd egy kevés langyos tejjel keverjük simára. Lassan adagolva keverjük hozzá az összes tejet, majd egy lábasban forraljuk fel.

Koriander

A Földközi-tenger vidékéről származó, ősidőktől fogva használt fűszernövény magja a mézeskalács fontos hozzávalója, de jól illik a sült húsokhoz, szószokhoz, salátákhoz és a káposztás ételekhez is. Gyógyírként használhatjuk puffadásra, az emésztés serkentésére, telítettségérzés megszüntetésére a hasban és görcsoldóként is.

Tipp: Haspuffadás elleni tea

1 teáskanálnyi koriandermagot és 1 teáskanálnyi édesköménymagot mozsárban zúzzunk szét, és öntsünk rá 3 dl forró, de nem lobogó vizet. 5-10 perc áztatás után szűrjük le és már kortyolhatjuk is.

V. Magdi