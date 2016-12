Míg kint javában tombol a tél, a jó meleg szobát belengi a fűszeres-gyümölcsös ünnepi tea aromája. Egy jó tea, ha kell felébreszt, megnyugtat, ellazít, vagy épp beszélgetős, baráti esték hangulatos kísérője. Válogassunk kedvünkre a világ teáinak széles tárházából, keverjük, variáljuk, dobjuk fel gyümölcsökkel, fűszerekkel, majd élvezzük kortyonként a zamatos italt!

Teatörténet

A tea sikere közel 5000 éve töretlen. Egy legenda szerint öt évezreddel ezelőtt egy kínai császár fedezte fel a frissítő italt egy véletlen folytán, midőn a szél egy vadon növő teacserje levelét forró vízzel teli csészéjébe fújta. A nemes ital lassan világ körüli hódító útra indult: először Ázsiában terjedt el a teázás szokása, majd a XVI. században eljutott Európába is. Azóta is milliók fogyasztják világszerte, ki forrón, ki hidegen, ízesítve vagy üresen.

Teafajták

A klasszikus tea az örökzöld teacserje, a Camellia sinensis szárított leveleiből készül. Fekete, zöld, oolong, fehér: a levelek feldolgozási módja szerint ezt a négy típust különböztetjük meg. A tea, mint ital, a szárított tealevelek forró vízbe áztatásából nyert főzet. A fekete tea forrázata erőteljes, kesernyés-fanyar ízű, koffeintartalmának köszönhetően frissítő.

Választhatunk indiai (karakteres ízű, gazdag aromájú assami és darjeelingi), kevésbé erős kínai vagy kellemes ízű ceyloni fekete teát. A zöld tea magas antioxidáns tartalmú, világos színű, különleges aromájú ital, melyből a koffein fokozatosan felszívódva órákon át egyenletesen fejti ki hatását. Kínai, indiai de akár japán fajtákból is válogathatunk. Az oolong teát „zsírégetőként” tartják számon, míg a fehér tea ritka, igazi kuriózum.

A tea fajtáiról, egészségre gyakorolt hatásáról és elkészítéséről bővebben >>

„Hamis” teák

Bár az igazi tea-rajongók és ínyencek nem nevezik teának, léteznek egyéb növényfajtákból készült termékek, melyekből finom, frissítő ital készíthető. Ilyenek például a különféle gyógy- és gyümölcsteák, a dél-afrikai rooibos és a mézbokor, vagy a dél-amerikai lapacho. Akár önmagukban vagy fűszerekkel megbolondítva is jó ízű a belőlük készített főzet, de valódi teával keverve is izgalmas italt nyerhetünk.

Koffeinmentes, ásványi és antioxidáns anyagokban gazdag. Ízesíthetjük egy kevés vaníliával, aromája jól passzol hozzá. A jellegzetesen vörös színű rooibos tea íze édeskés, kevésbé kesernyés.Ízesíthetjük egy kevés vaníliával, aromája jól passzol hozzá.

A mézbokor a rooiboséhoz hasonló pozitív tulajdonságokkal rendelkező, annál édesebb tea, íze a mézre emlékeztet.

A pikáns zamatú lapacho tea egy Brazíliában őshonos fa belső kérgéből készül, melynek már a dél-amerikai indiánok is számos gyógyhatást tulajdonítottak.

Különféle szárított gyümölcsökből, bogyókból, termésekből zamatos gyümölcstea állítható össze.

Bővebben >> A herba- és gyógyteák különféle növények leveleiből, virágából, gyökeréből, bogyóiból, magvaiból készülnek.

Keverjünk házilag!

A különböző teafélék, fűszerek és szárított gyümölcsök kombinálásával helyzethez illő, illatos-aromás teakeveréket alkothatunk. Az elkészítéshez szerezzünk be jó minőségű szálas teákat és gyógyfüveket. Érdemes vásárlás előtt a címkét áttanulmányozni: a természetes ízek eléréséhez válasszunk aroma- és színezékmentes terméket. Ne csak a szupermarketek polcaira hagyatkozzunk, térjünk be bátran tea szaküzletekbe, ahol több fajtából is válogathatunk.

Szükségünk lesz még különféle fűszerekre és szárított gyümölcsökre. Az almát, narancsot, mandarint, citromot, grapefruitot a legjobb házilag szárítani. Ehhez csak karikázzuk fel a gyümölcsöket vékony szeletekre (ha nem bio, a vegyszerek miatt érdemes meghámozni), és meleg helyen hagyjuk néhány napig száradni. Hogy a penészedést elkerüljük, csak akkor használjuk fel, ha már teljesen kiszáradtak. Mielőtt a teafűhöz adjuk, érdemes összetördelni. Ha összegyűjtöttük a hozzávalókat, már csak egy jó recept kell, és máris összeállíthatjuk teánkat, ami egy csinos üvegben ajándéknak sem utolsó. Fogyasztás előtt hagyjuk pár napig érlelődni!

Karácsonyi narancsos: fekete tea, szárított fekete tea, szárított narancs , tördelt fahéjdarabkák és egész szegfűszeg

Fahéjas-almás: fekete tea, szárított fekete tea, szárított alma , fahéjdarabkák

Citromos, mézes zamatú zöldtea: szálas tea (fele-fele arányban zöldtea és mézbokor), szárított citromdarabkák

Immunerősítő: zöldtea, lapacho, körömvirág , kisebb darabokra tört fahéjrúd

Lazító: rooibos, kisebb darabokra vágott vaníliarúd

„Jóéjt” tea: citromfű, hársfa, mézbokor

alma, citrom, grapefruit Vegyes gyümölcsös: fekete vagy zöld tea, szárított narancs

„Csípős” tea: zöld tea és fűszerek (kisebb darabokra tört fahéjrúd, szegfűszeg, ánizs, gyömbér) zöld tea és fűszerek (kisebb darabokra tört fahéjrúd, szegfűszeg, ánizs, kardamom

Mézes-almás: zöld tea és mézbokor fele-fele arányban, szárított almadarabkák, darabolt fahéjrúd

Mandulás: zöld tea, darabokra vágott vaníliarúd, vékonyra szelt zöld tea, darabokra vágott vaníliarúd, vékonyra szelt mandula , fahéjdarabkák

Tippek a pikáns ízesítéshez

Forró italunkat akár darabkákra vágott aszalt gyümölcsökkel is megbolondíthatjuk. Mivel a teafűvel együtt tárolva megpenészedhet, csak közvetlenül fogyasztás előtt pottyantsuk a főzetbe, és hagyjuk a teával együtt ázni. Harmonikus összeállítás például a fahéjas-szilvás fekete tea, vagy a sárgabarackos zöldtea. Pár csepp narancslével, rummal, vagy jó minőségű szörppel is megspékelhetjük itókánkat.

