Nem tudod, mit ajándékozz karácsonyra? Unod a bolti kínálatot és inkább valami egyedi meglepetéssel rukkolnál elő? Készíts finomságot a fa alá!

Egy jól sikerült házi csemege sokszor nagyobb örömet okoz, mint akármelyik bolti ajándék, főként, ha személyre szóló kísérőkártyával és díszítéssel látjuk el. Nem utolsó sorban pedig nagyszerű időtöltés a meglepetésekkel pepecselni, miközben karácsonyi zenét hallgatva igazi ünnepi hangulatba ringathatjuk magunkat.

Már csak néhány jó ötletre van szükség, s neki is foghatunk a megvalósításnak. Lássunk egy-két könnyedén elkészíthető receptet! A csemegék nagy része – a likőr kivételével – a gyerkőcökkel együtt, adventi családi programként is elkészíthető.

Gyümölcskosár aszalt gyümölcsökből és olajos magvakból

Hozzávalók: aszalt gyümölcsök (szilva, sárgabarack, meggy, áfonya, füge, mazsola, datolya), olajos magvak (törökmogyoró, dió, kesudió, mandula), egy alacsony karimájú tál bambuszból vagy fából, vagy egy kis peremű fonott tálka, frissen tartó fólia

Elkészítés: A gyümölcsöket és a magvakat helyezzük el ízlésesen a tálkán, szorosan egymás mellé. Mutatós lesz például kisebb körökbe rendezve, párhuzamos csíkokban, azonos középpontú, egyre növekvő körökbe sorjázva, de csak úgy össze-vissza téve is tetszetős végeredményt kapunk. Ha kreációnk kész, már csak annyi a dolgunk, hogy a tálat átlátszó frissen tartó fóliával egy rétegben szorosan körbetekerjük.

Az eredmény egy színpompás, gusztusos gyümölcsös tálka, mely jól mutat a karácsonyi asztalon és persze remek ajándék.

Sajtdarabok fűszeres olajban

Hozzávalók: sajt (pl. kecskesajt, feta, juhsajt), olívabogyó, egy kis ág friss rozmaring, bazsalikom és kakukkfű, fokhagyma, bors, olívaolaj, egy jól záródó, formás üveg

Elkészítés: A sajtot kisebb darabokra kockázzuk, a fűszerekkel, egész fokhagymákkal és olívabogyókkal egy tetszetős üvegbe helyezzük, majd végezetül színültig öntjük olívaolajjal. Jól zárjuk le az üveget, majd pár napra tegyük a hűtőbe, és hagyjuk érlelődni.

Hogy az ízek is kellőképp összeérjenek, és egy darabig még fogyasztható is legyen, érdemes az ajándékozás előtt kb. egy héttel elkészíteni, mert egy hónapig áll el hűtőszekrényben. Átadás előtt díszítésként a tetejére rafiával vagy kötözőszalaggal karácsonyi anyagból kivágott kör alakú darabot erősíthetünk. Kartonból gyárthatunk hozzá ajándékkísérőt, melyen feltüntethetjük a hozzávalókat és azt is, hogy mikor készítettük.

Karácsonyi trüffelgolyók kosárkában vagy dobozban

Hozzávalók: 1 dl tejszín, 2 teáskanál őrölt fahéj, 6 evőkanál akácméz, 30 dkg magas kakaótartalmú étcsokoládé, 5 dkg vaj, kevés reszelt narancshéj, pár csepp rum vagy narancslikőr (ha gyerekeknek készül, helyettesítsük néhány csepp narancslével), celofán, kötözőszalag, egy kisebb kosár vagy doboz

Elkészítés: A tejszínt a mézzel és a fahéjjal összemelegítjük, majd a csokit, a vajat, a narancshéjat és a likőrt hozzáadva kikeverjük. Néhány órát szobahőmérsékleten állni hagyjuk, majd golyókat formázunk belőle és kakaóban vagy fahéjban megforgatjuk. A kész trüffelgolyókat csomagoljuk egyenként celofánba, és szalaggal vagy masnival kössük meg a tetejét. A kis „csokicsomagokat” helyezzük kosárba, fémdobozba vagy saját készítésű papírdobozba.

Aromásított kávé

Hozzávalók: őrölt kávé, illatos őrölt fűszerek (fahéj, szegfűszeg, gyömbér, kardamom, ánizs, szerecsendió), egy jól záródó, tetszetős üveg

Elkészítés: A kávét vegyítsük el a fűszerekkel: 3 teáskanál kávéhoz adjunk kb. negyed kávéskanálnyi fűszerkeveréket. Az illatos elegyet öntsük az üvegbe, és díszítsük az előzőekben írt módon.

Karácsonyi sütik dobozban

Igazán mutatós és finom ajándék, ha saját készítésű karácsonyi süteményeket szalvétával kibélelt dekoratív dobozkába sorjázunk. Választhatunk ünnepi hangulatú fém sütisdobozt, de vastag kartonból akár magunk is elkészíthetjük.

Néhány recept a doboz feltöltéséhez >>

Diólikőr

Hozzávalók: 45 dkg dióbél, 20 dkg nádcukor, 1 liter konyak vagy brandy

Elkészítés: A kiválogatott dióbelet a cukorral együtt egy nagyobb üvegbe tesszük, majd ráöntjük a konyakot. 3-4 hétig meleg, sötét helyen állni hagyjuk, majd ajándékozás előtt leszűrjük és csinos üvegekbe adagoljuk. Ha néhány kisebb diódarabot pottyantunk bele, a megajándékozott azonnal tudni fogja, mit rejt a palack. Az üveget festéssel, a tetejére erősített karácsonyi anyaggal és kísérőcédulával dekorálhatjuk.

Konyakkal megbolondított mézes dió

A konyhában semmi sem vész kárba: a diólikőrből visszamaradt, konyakban érlelt dió a későbbiekben kiváló süteményalap lehet, de önálló csemegeként sem utolsó.

Hozzávalók: a diólikőr leszűrése után maradt konyakban ázott dió, akácméz, kis befőttesüvegek

Elkészítés: A diódarabokat szorosan az üvegbe rétegezzük, majd színültig csurgatjuk mézzel. Az előzőekben írt díszítési módszert itt is alkalmazhatjuk.

Veróczky-Őri Magdolna